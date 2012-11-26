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HTC Deluxe DLX, Avrupa'ya gelmeyebilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Full HD ekrana sahip ilk akıllı telefonu, ABD'de Droid DNA, Asya'da ise J Butterfly adıyla tanıtılmıştı. Modelin Deluxe adıyla Avrupa'ya gelmesi beklenirken, meraklıları üzecek bir haber geldi.

Kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayan HTC Almanya Facebook sayfası, internete sızan HTC DLX görselleri ile ilgili bir soruya, HTC Deluxe DLX modelinin Avrupa'ya gelmeyeceği şeklinde bir yanıt verdi.

Kimileri bu cevabı Deluxe DLX adıyla değil başka bir adla Avrupa pazarına modelin giriş yapacağına yorarken, kimileri de Full HD ekranlı modelin hiçbir zaman Avrupa bölgesinde satışa çıkmayacağına yoruyor.

HTC'nin, akıllı telefonların satıldığı bölgeye çok farklı isimlendirmeler yapması ve farklı zaman dilimlerinde modelleri satışa sunması, kafa karışıklığına neden olduğu için eleştiriliyor. HTC Deluxe DLX modelinin Avrupa macerası ile ilgili kesin bilgiler ise firmanın resmi açıklamasıyla ortaya çıkacaktır. 

http://www.facebook.com/htcdach/posts/522239144454194 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xconnect 6 yıl

Bendeki bu Kıt akılla sektöründe uzman ve deneyimli bir şirketi uçuruma yuvarlanmaktan kurtarabilirim.
1. Fazla model çıkarıp kafa karışıklığı yapma.
2. Amiral gemisi modellerinde bir yıldan önce revizyon yapma.
3. Bütün enerjini bu az sayıdaki modellerin yazılım desteğine ve perpormans, stabilitesi için harca.
3. Arttırılabilir hafıza, değiştirilebilir ve yüksek kapasiteli pil kullan.
4. Sen elinden geleni yap gerisini Allaha havale et yeter....
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Amedra 6 yıl
Henüz bu olayın bir kesinliği yok, haber yapmanız bile yanlış bence. "Gelmeyebilir" diye yaygara çıkarmışsınız resmen, şimdi firmaya çamur atmak isteyenler gelip burada bayram edecekler.

Dün bende bu konuda bu haberi yayınlamıştım, hTC Deluxe ana konusunda mesajımı takip ederseniz görebilirsiniz ama ben yine de buraya koyayim;
http://forum.donanimhaber.com/m_68170470/mpage_2//tm.htm#68469747
hTC Almanya sayfasında bir yorum üzerine hTC servisinden(doğruluğu henüz bilinmiyor) şaşırtıcı bir yorum geldi;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İlk yorumda göründüğü gibi soru üzerine hTC sayfa yetkilisi avrupa'ya gelmeyeceğini söylemiş ancak bu nasıl olur diye şaşırdım diyebilirim? Şu anda bu yorum üzerine konuşmaya gerek yok gibi çünkü gerçeği yansıtmayan bir olay olsa gerek, küresel pazar olarak çünkü hTC bu konuda haberini zaten yayınlamıştı ve sayfadaki yorumu atan kişinin eksik bilgilerine dayanarak bunu yazdığını düşünmekteyim. Droid DNA ve J Butterfly serisinin küresel pazarda gelmeyeceğine dair kesin haber var. E peki DLX (Deluxe) modeli nereye geliyor? Global versiyonu olarak düşünülen telefon modeli başından beridir küresel pazarda sunulacağı konuşulmuştu, yine de bu hTC'nin Almanya sayfasındaki yoruma pek inanmamak gerekiyor diyorum.
news.softpedia.com/...
pocketnow.com/...

Yukarıda verdiğim linkteki gibi International yani uluslararası versiyon olarak geleceği yönünde haberler mevcut. Emin olmamakla birlikte 6 Aralıkta yapacakları tanıtımı heyecanla bekliyorum.

Edit: Orada yorum yapan arkadaşta benim kafadan;
"Abwarten Jungs, erst am 6. Dezember wollte sich HTC offiziell zum Deluxe DLX äußern.. gsmarena scheint Infos zu haben, möchte sie aber noch nicht rausrücken.."
"hTC Deluxe DLX için 6 Aralıkta olacak resmi yorumu bekleyin. GSMArena bilgiye sahipmiş gibi gösteriyor ama onlar orada değil ki." (Almancam pek iyi değil, elimden anca bu kadarı geldi)

Şimdi asıl olaya gelirsek bu yorumu yapan servis bizzat orada çalışmıyor veya bir yerden bilgi almıyor, herkes 6 Aralıkta olacak küresel pazar tanıtımı için sessiz bir şekilde bekliyorlar.

Küresel pazar varsa Avrupa'da vardır, Türkiye'de vardır. Her ülkeye özel telefon üretimi olmayacak tabii ki, Deluxe adı altında zaten başlı başına küresel pazara özel bir isim olacağı konuşuluyor. Henüz haberin kesinliği netleşmemiş olayı bir yorum üzerine haber olarak yayınlamak bence yanlış.

İyi günler.
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12 Angry Men 6 yıl
Gelmesin her ay yeni amiral gemisi tanıtıyor nede olsa 1 ay sonra yeni amiral gemisi gelir :=)
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DH Misafiri 6 yıl
Valla tebrik ediyorum dh misafiri seni, muhteşem bir mesaj olmuş htc nin cihazı gelmeyecekmiş çokta önemliydi htc düşünsün artık.. abd pazarını düşünen apple yalakası bir firma haline geldi nasılsa.. batması mukadderdir bu firmanın ,s4 pro gibi ara bir ürün yerine mali t600 ve exynoss chipsetli cihazlar geliyor .. belki abd yalakası htc daha farklı bir donanıma sahip bir cihazz üstünde çalışıyordur.
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darkside.tr 6 yıl
htc nin gelecek denilen telefonu hala gelemedi. Gelip gelmeyeceği bile henüz belli olmayan telefonunu düşünmek bile istemiyorum. bu telefon gelene kadar eğer gelebilirse tabi millet onex+ larını eskitir, s4 mü deluxe mü tartısması yapar.
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depeche35 6 yıl
İlk mesaja + bastım. Ama şaka bir yana pek inandırıcı gelmedi bu haber, HTC'yi bu cihaz kurtarması gerekiyor yoksa batışa gitmeye devam edecek
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jakops. 6 yıl
aman htccc
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talerk 6 yıl
Deluxe gelmez felix gelir yani illa bi amiral gemisi gelecek
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