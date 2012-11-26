HTC Deluxe DLX, Avrupa'ya gelmeyebilir





HTC'nin Full HD ekrana sahip ilk akıllı telefonu, ABD'de Droid DNA, Asya'da ise J Butterfly adıyla tanıtılmıştı. Modelin Deluxe adıyla Avrupa'ya gelmesi beklenirken, meraklıları üzecek bir haber geldi.





Kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayan HTC Almanya Facebook sayfası, internete sızan HTC DLX görselleri ile ilgili bir soruya, HTC Deluxe DLX modelinin Avrupa'ya gelmeyeceği şeklinde bir yanıt verdi.





Kimileri bu cevabı Deluxe DLX adıyla değil başka bir adla Avrupa pazarına modelin giriş yapacağına yorarken, kimileri de Full HD ekranlı modelin hiçbir zaman Avrupa bölgesinde satışa çıkmayacağına yoruyor.





HTC'nin, akıllı telefonların satıldığı bölgeye çok farklı isimlendirmeler yapması ve farklı zaman dilimlerinde modelleri satışa sunması, kafa karışıklığına neden olduğu için eleştiriliyor. HTC Deluxe DLX modelinin Avrupa macerası ile ilgili kesin bilgiler ise firmanın resmi açıklamasıyla ortaya çıkacaktır.

http://www.facebook.com/htcdach/posts/522239144454194