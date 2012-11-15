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HTC Deluxe'ün küresel versiyonu ortaya çıktı

6 yıl
877
1
37
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC Deluxe'ün küresel versiyonu ortaya çıktı
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Dünya genelinde piyasaya sürülecek Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü ilk akıllı telefon olması beklenen HTC'nin DLX (Deluxe) adlı cihazının küresel sürümü ilk kez görüntülendi. KDDI J Butterfly ve Verizon Wireless DROID DNA modelleriyle aynı tasarım ve donanım özelliklerini ihtiva edeceği tahmin edilen Tayvanlı üreticinin yeni amiral gemisi, büyük ihtimalle kahverengi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek.
Sony, Toshiba ve Hitachi ortaklığıyla oluşturulan Japan Display'in 1.4mm kalınlığında, 500 nit parlaklığa sahip geçtiğimiz ay üretimine başladığı 5 inçlik Full HD panelinin eşlik ettiği Deluxe'ün diğer teknik detayları arasında; 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP arka, 2.1MP 1080p video çekim destekli ön kamera, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC çipi, Beats Audio ses teknolojisi, 2.55 volt kulaklık amfisi, 2,020 mAh pil, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzü yer alacak.
Gizmodo'nun aşağıdaki ekran karşılaştırmasında da görüldüğü gibi Deluxe'un 440ppi piksel yoğunluğuna ulaşan Super LCD 3 ekranı, iPhone 5, Galaxy S3, HTC One X ve Nexus 4 gibi rakiplerine oranla çok daha keskin bir görüntü sunuyor ve ekrana daha fazla veriyi sığdırabilmeyi mümkün kılıyor. Parlaklık ve renk yelpazesi hususunda ortalamanın üstünde konumlanan SLCD3, buna rağmen etkileyici bir panel olarak değerlendiriliyor. Japonya ve Amerika'daki tüketiciler, bu yeni nesil ekran teknolojisini önümüzdeki haftalarda tecrübe edebilecekler. Cihazın Çin'deki 6 Aralık tarihli duyurusuna yakın bir zaman diliminde dünya tanıtımının gerçekleştirileceği belirtiliyor. 
HTC Deluxe'ün küresel versiyonu ortaya çıktı
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https://twitter.com/evleaks/status/269116568439496704 Yorum Yaz
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Harold Finch 6 yıl en beğenilen BarışN
BarışN


orhanyıldız

2020 mah çok olur. 1500 mah fazlasıyla yeterliydi.

1500 mAh olsaydı o zamanda bu pil az kalmış 2000 olmalıydı derdiniz.
Arkadaş adamlar işte pil birazcık dayansın diye yüksek koymuslar eyvallah de geç.

İroni nedir bilirmisin
BarışNorhanyıldız2020 mah çok olur. 1500 mah fazlasıyla yeterliydi.1500 mAh olsaydı o ...
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Lepanto 6 yıl
Bu çıktıktan 6 ay sonra da bunun dahili hafıza ve pil kapasitesinin artmış versiyonu olarak Deluxe+ modelini piyasaya sürer HTC.
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orhanyıldız 6 yıl
2020 mah çok olur. 1500 mah fazlasıyla yeterliydi.
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nurettinaz 6 yıl
En iyisi nexus çünkü hem görüntüsü göz yormayan ancak bunun yanında ne s3 ne iphone ne de one x gibi okunmaz değilken htc dna kadarda yoğun ve göz yoracak gibi değil diye düşünüyorum.
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Amedra 6 yıl
Lan kafamız iyicene karıştı hangi telefonu alalım bir türlü karar veremedik.
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Fields of Athenry 6 yıl
Beyler işte cnetin incelemesi ve bataryaya yoruma gelin bizim için bir sürprizdi demiş ve iyi özellikler içinde saymış
reviews.cnet.com/smartphones/htc-droid-dna-verizon/4505-6452_7-35536642-2.html
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necros76 6 yıl
Lepanto
Bu çıktıktan 6 ay sonra da bunun dahili hafıza ve pil kapasitesinin artmış versiyonu olarak Deluxe+ modelini piyasaya sürer HTC.

:-)
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NovaTHOR 6 yıl
Thale
BarışN
orhanyıldız 2020 mah çok olur. 1500 mah fazlasıyla yeterliydi.
1500 mAh olsaydı o zamanda bu pil az kalmış 2000 olmalıydı derdiniz. Arkadaş adamlar işte pil birazcık dayansın diye yüksek koymuslar eyvallah de geç.
İroni nedir bilirmisin

hiç gülecegim yoktu...
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crashris 6 yıl
valla cihaz çok hoşuma gitti.bence one x hatasına düşmez bu telefonla htc. bekleyeecğim bi çıksın incelemesi yapılsın nasıl gidiyor bataryası bi de şu hafıza olayı karıştırdı kafamı.o 16 gb nin 5 gb kısmı cihaz için kalanı bizim içinse zamanla şişmeyecekse idare edebilir. inşAllah düzgğn gelir de sonunda bi telefon alırım.kafam çok karıştı
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depeche35 6 yıl NovaTHOR
recepyarmali

Thale

BarışN
orhanyıldız 2020 mah çok olur. 1500 mah fazlasıyla yeterliydi.
1500 mAh olsaydı o zamanda bu pil az kalmış 2000 olmalıydı derdiniz. Arkadaş adamlar işte pil birazcık dayansın diye yüksek koymuslar eyvallah de geç.
İroni nedir bilirmisin


hiç gülecegim yoktu...

Cidiiyim. ayın dh mizhi bombasıdır bu. Çok teşekkür ederim emeği geçen herkese. Akşam akşam ne güldüm. Öpüldünüz...


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yumyjikk 6 yıl
Lepanto
Bu çıktıktan 6 ay sonra da bunun dahili hafıza ve pil kapasitesinin artmış versiyonu olarak Deluxe+ modelini piyasaya sürer HTC.

Geçen gün acılan konuda aynısını ben yazmıstım :D
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Lepanto 6 yıl
Bu çıktıktan 6 ay sonra da bunun dahili hafıza ve pil kapasitesinin artmış versiyonu olarak Deluxe+ modelini piyasaya sürer HTC.
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LKLC 6 yıl
BarışN
orhanyıldız2020 mah çok olur. 1500 mah fazlasıyla yeterliydi.
1500 mAh olsaydı o zamanda bu pil az kalmış 2000 olmalıydı derdiniz. Arkadaş adamlar işte pil birazcık dayansın diye yüksek koymuslar eyvallah de geç.

97 liymiş. sitenin yaş ortamalası iyice düştü, artık bunlara hazırlıklı olmalıyız.
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Bitti_rüya 6 yıl LKLC
LKLC

BarışN



orhanyıldız2020 mah çok olur. 1500 mah fazlasıyla yeterliydi.
1500 mAh olsaydı o zamanda bu pil az kalmış 2000 olmalıydı derdiniz. Arkadaş adamlar işte pil birazcık dayansın diye yüksek koymuslar eyvallah de geç.




97 liymiş. sitenin yaş ortamalası iyice düştü, artık bunlara hazırlıklı olmalıyız.

97 li insanın düşünmeye yanlışta olsa fikir beyan etmeye hakkı yok mu? Neden adamın hevesini kırıyorsunuz anlamıyorum. Gencecik çocuk oturmuş araştırmış, bilgilenmiş yorum yapmış. Bu ülkede araştıran düşünen kaç insan kaldı? yada düşünmesine izin verilen? Forumda aynı soruyu sırf 3 sayfa okumamak için yeni konu açıp soran var ! Bence forum böyle gençlere hazırlıklı olsun !
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babıesrar82 6 yıl
Google'ın babalar gibi yazılım desteği mevcutken isterse bıcak gibi keskin görüntülü ekranı olsun nexus 4'ün yanından bile geçemez..
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BarışN 6 yıl
Orhanyildiz hocam kusura bakma bastan anlamamısım anca düstü..

Dh cemaatide hemen vuruyo kırbacı arkadas bisey yazarken 2 kere dusunmek lazım..
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depeche35 6 yıl
Eskiden olsa gerçekten de bu muhteşem cihazı şıp diye beğenirken, şimdi hepimiz ne kadar temkinli ve bilinçli bir şekilde değerlendiriyoruz. Tecrübe ve deneyim çok önemli tabii...
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