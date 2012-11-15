HTC Deluxe'ün küresel versiyonu ortaya çıktı

Dünya genelinde piyasaya sürülecek Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü ilk akıllı telefon olması beklenen HTC'nin DLX (Deluxe) adlı cihazının küresel sürümü ilk kez görüntülendi. KDDI J Butterfly ve Verizon Wireless DROID DNA modelleriyle aynı tasarım ve donanım özelliklerini ihtiva edeceği tahmin edilen Tayvanlı üreticinin yeni amiral gemisi, büyük ihtimalle kahverengi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek.

Sony, Toshiba ve Hitachi ortaklığıyla oluşturulan Japan Display'in 1.4mm kalınlığında, 500 nit parlaklığa sahip geçtiğimiz ay üretimine başladığı 5 inçlik Full HD panelinin eşlik ettiği Deluxe'ün diğer teknik detayları arasında; 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP arka, 2.1MP 1080p video çekim destekli ön kamera, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC çipi, Beats Audio ses teknolojisi, 2.55 volt kulaklık amfisi, 2,020 mAh pil, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzü yer alacak.

Gizmodo'nun aşağıdaki ekran karşılaştırmasında da görüldüğü gibi Deluxe'un 440ppi piksel yoğunluğuna ulaşan Super LCD 3 ekranı, iPhone 5, Galaxy S3, HTC One X ve Nexus 4 gibi rakiplerine oranla çok daha keskin bir görüntü sunuyor ve ekrana daha fazla veriyi sığdırabilmeyi mümkün kılıyor. Parlaklık ve renk yelpazesi hususunda ortalamanın üstünde konumlanan SLCD3, buna rağmen etkileyici bir panel olarak değerlendiriliyor. Japonya ve Amerika'daki tüketiciler, bu yeni nesil ekran teknolojisini önümüzdeki haftalarda tecrübe edebilecekler. Cihazın Çin'deki 6 Aralık tarihli duyurusuna yakın bir zaman diliminde dünya tanıtımının gerçekleştirileceği belirtiliyor.

https://twitter.com/evleaks/status/269116568439496704