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HTC Desire EYE ülkemizde satışa sunuldu

4 yıl
3,2b
1
64
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Desire EYE ülkemizde satışa sunuldu

HTC'nin 13MP çözünürlükteki LED flaş destekli ön kamerası ile özçekim trendine üst seviyeden dahil olduğu akıllı telefonu Desire EYE, ülkemizde de satışa sunulmuş durumda. Model donanım özellikleri ile amiral gemi modellerine rakip olacak seviyede. 

5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Desire EYE, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 AB yongasetinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor. 16GB artırılabilir hafızanın yanında 2400mAh gücünde bir batarya mevcut. Polikarbonat bir gövdeye sahip olan modelde Boomsound hoparlör, üç mikrofon desteği ve Sense Voice ses iyileştirme teknolojisi bulunuyor. Android 4.4.2 işletim sistemi üzerinde ise Sense 6 arayüzü çalışıyor.

Cihazın hem arka hem de ön kamerası 13MP çözünürlüğünde. Her iki kamera da çift LED flaş ile destekleniyor. Arka kamera 28mm lense, ön kamera ise 22mm lense sahip. Her iki kamera da HDR desteği ve Full HD video kaydı sunuyor. Bu bakımdan Desire EYE sınıfında ilklerden birisi olarak öne çıkıyor. 

Desire EYE modeli ayrıca HTC'nin EYE Experience görüntüleme yazılımını barındıran ilk modeli idi. EYE Experience yüz takibi, sesle özçekim, otomatik özçekim, canlı makyaj, canlı kırpma gibi pek çok özelliğe sahip ve diğer HTC modellerine de sunuldu. Modelde ayrıca IPX7 suya karşı dayanıklılık sertifikası da mevcut. HTC Desire EYE modelinin perakende satış fiyatı 1899TL olarak belirlenmiş. Hali hazırda büyük çevrimiçi perakende mağazalarından temin edilebiliyor. 

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DH Misafiri 4 yıl
Tam m8 almaya karar verdim bu telefon çıktı :) Şimdi ikisi arasında kararsız kaldım.Zaten bana göre htcnın kalitesi diğer markalara göre tartışılmaz ama karar vermek güç.Bakıyorum m8 in artılarına çelik kasa olması,pinini 200mAh daha iyi.Desire eye ise M8 e göre ön kamera çok iyi,su geçirmez olması.Fiyat zaten ikisinde de hemen hemen aynı bilgi sahibi olan arkadaşların yardımlarını rica ederim.
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DH Misafiri 4 yıl
Tek kelime htc yapiyor...mukemmel....
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murattari 4 yıl
Elimde Amerikadan gelmiş kayıtsız 1 adet sadece test amaçlı açılmış ama hiç hat takılmamış tüm aparatları poşetinde hiç açılmamış kutusuyla birlikte HTC Desire EYE vardır.imei atılabiliyor.ankarada balıkçıoğlu işhanında sordum.Ankara içi elden teslim.Takas mantıklı cihazlarla olur.nakit fiyatı 1.300 TL.
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Ardenpapuc 4 yıl
Shiftdelete.net HTC Desire EYE için on numara bir inceleme yapmış. Cihazı tüm detaylarıyla incelemişler. Almak isteyen arkadaşlar mutlaka izlesin shiftdelete.net/...
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DH Misafiri 4 yıl
Çok beğendim bu cihazı vadafondan alcam ama daha gelmedi dediler kamera tam istedim gibi
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hakangündüz 4 yıl
Cihazı suya soktum valla z3 den bile daha waterprof geldi bana, yanlız sesi kısıldı kurulunca düzelir umarım
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hakangündüz 4 yıl
BU TELEFONU BUGÜN SATIN ALDIM,

kvk store den 1800 e aldım.

3 tane z3 ( 2 si beyaz biri bakır) 1 adette note 4 kullandıktan sonra desire eye yi denemek için geçiş yaptım,

kasa kalitesi inanılmaz yumuşacık pamuk gibi :) çok dayanıklı gözüküyor, dış sesi zaten süper

birde su geçirmez deniliyor deneyen varmı ? 1 metre suda 30 dk kalabilirmiş :)
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umbaba 4 yıl
Su geçirmediği doğrudur.
M8'den sonra piyasaya farklı bir modelle girmek, note4-iphone6 'nın revaşta olduğu sıralarda, bence çok kötü bir hamle. htc hem rekabete uzaktan hem de 2 telefonla dahil olmuş. olmamış.
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DH Misafiri 4 yıl
Telefon da 2600 lük pil var cpu z kurdum öyle gösteriyor
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MysticDesign 4 yıl
Ön tasarım leş
bari çerçeveyi 5c tarzı siyah tutsaydınızda o iğrenç tepegöz gibi kamera en az şekilde göze batsaydı
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isikayhan 4 yıl
desire 820 nin fiyatı da belli oldu 1399 tl

www.turkcell.com.tr/cihazlar/akilli-telefonlar/htc-desire-820

bence pahalı olmuş
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haxar 4 yıl
Yarın M8'den buna geçeceğim muhtemelen,S5 ve G3'e bakmıyorum bile,iphone denen şeyi telefon diye cebime sokmam zaten,Z3 ile uzun süredir kararsız kalmıştım ama HTC tam istediğim gibi bir cihaz yapmış Z3'ün kamerasını ve waterproof'u çok çekiyordu beni ama dediğim gibi HTC tam istediğim gibi cihaz yapmış,Nexus 6 planım vardı aylar öncesinden ama onlar saçmaladıkları için yapacak birşey yok 6'' cihaz nedir arkadaşım?
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thestell 4 yıl
2400 mah tam olarak nereye yetiyor
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GIRALİÇEM 4 yıl thestell
Kamerasıyla da ön plana çıkan bir telefon için batarya çok daha iyi olmalıydı
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