HTC Desire EYE ülkemizde satışa sunuldu





HTC'nin 13MP çözünürlükteki LED flaş destekli ön kamerası ile özçekim trendine üst seviyeden dahil olduğu akıllı telefonu Desire EYE, ülkemizde de satışa sunulmuş durumda. Model donanım özellikleri ile amiral gemi modellerine rakip olacak seviyede.





5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Desire EYE, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 AB yongasetinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor. 16GB artırılabilir hafızanın yanında 2400mAh gücünde bir batarya mevcut. Polikarbonat bir gövdeye sahip olan modelde Boomsound hoparlör, üç mikrofon desteği ve Sense Voice ses iyileştirme teknolojisi bulunuyor. Android 4.4.2 işletim sistemi üzerinde ise Sense 6 arayüzü çalışıyor.





Cihazın hem arka hem de ön kamerası 13MP çözünürlüğünde. Her iki kamera da çift LED flaş ile destekleniyor. Arka kamera 28mm lense, ön kamera ise 22mm lense sahip. Her iki kamera da HDR desteği ve Full HD video kaydı sunuyor. Bu bakımdan Desire EYE sınıfında ilklerden birisi olarak öne çıkıyor.





Desire EYE modeli ayrıca HTC'nin EYE Experience görüntüleme yazılımını barındıran ilk modeli idi. EYE Experience yüz takibi, sesle özçekim, otomatik özçekim, canlı makyaj, canlı kırpma gibi pek çok özelliğe sahip ve diğer HTC modellerine de sunuldu. Modelde ayrıca IPX7 suya karşı dayanıklılık sertifikası da mevcut. HTC Desire EYE modelinin perakende satış fiyatı 1899TL olarak belirlenmiş. Hali hazırda büyük çevrimiçi perakende mağazalarından temin edilebiliyor.