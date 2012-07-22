HTC Desire HD, resmen Android 4.0 ICS güncelleme listesinden çıkarıldı

İlk olarak Kanadalı TELUS operatörü tarafından açıklanan Desire HD için Ice Cream Sandwich güncellemesinin iptal kararı, HTC'nin bir müşterisine yolladığı e-posta ile yalanlanmıştı. Ancak yapılan son duyuru, Eylül 2010'da tanıtılan Desire HD'nin güncellenmeyeceğini resmen doğruladı.

HTC tarafından güncelleme iptalinin izahı şöyle yapıldı;

"Kapsamlı testlerin ardından, Desire HD'nin mevcut Android ve HTC Sense sürümleriyle müşterilerimize en iyi kullanım deneyimini sağladığına karar verdik. Yeni yazılım versiyonlarını değerlendirirken birkaç faktör üzerinde duruyoruz, ancak belirleyici etken, cihazın kullanıcıya yaşatacağı tecrübe olmaktadır. Bu değişikliğin sebep olabileceği karışıklıklardan ötürü müşterilerimizden özür diliyoruz."

Resmi HTC blogunda yayınlanan bu bilgilendirmenin akabinde binlerce kızgın Desire HD kullanıcısı haklı olarak tepkilerini ortaya koydu. Halihazırda Android 4.0 sürümü oldukça stabil bir şekilde Desire HD'de çalıştırılabiliyor. Hatta Android 4.1 Jelly Bean'in port işlemleri birçok geliştirici tarafından yürütülüyor, önümüzdeki haftalarda bu yazılımı da Desire HD'de tecrübe etmek mümkün olacak.

2010'un ikinci yarısında çıkış yapmış bir cihaza 2012'de güncelleme desteği verme vaadinde bulunarak tüketicilerin övgüsünü kazanan HTC, geri adım attı ve müşterilerinin gözündeki güvenini yitirdi. Ice Cream Sandwich versiyonunu resmen kullanabilmeleri mümkün olmayan Desire HD sahipleri ise, ancak üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen yazılımlarla yeni Android güncellemelerini deneyebilecekler.

http://blog.htc.com/2012/03/ics/