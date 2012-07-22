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HTC Desire HD, resmen Android 4.0 ICS güncelleme listesinden çıkarıldı

6 yıl
12,3b
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86
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İlk olarak Kanadalı TELUS operatörü tarafından açıklanan Desire HD için Ice Cream Sandwich güncellemesinin iptal kararı, HTC'nin bir müşterisine yolladığı e-posta ile yalanlanmıştı. Ancak yapılan son duyuru, Eylül 2010'da tanıtılan Desire HD'nin güncellenmeyeceğini resmen doğruladı.
HTC tarafından güncelleme iptalinin izahı şöyle yapıldı;
"Kapsamlı testlerin ardından, Desire HD'nin mevcut Android ve HTC Sense sürümleriyle müşterilerimize en iyi kullanım deneyimini sağladığına karar verdik. Yeni yazılım versiyonlarını değerlendirirken birkaç faktör üzerinde duruyoruz, ancak belirleyici etken, cihazın kullanıcıya yaşatacağı tecrübe olmaktadır. Bu değişikliğin sebep olabileceği karışıklıklardan ötürü müşterilerimizden özür diliyoruz."
Resmi HTC blogunda yayınlanan bu bilgilendirmenin akabinde binlerce kızgın Desire HD kullanıcısı haklı olarak tepkilerini ortaya koydu. Halihazırda Android 4.0 sürümü oldukça stabil bir şekilde Desire HD'de çalıştırılabiliyor. Hatta Android 4.1 Jelly Bean'in port işlemleri birçok geliştirici tarafından yürütülüyor, önümüzdeki haftalarda bu yazılımı da Desire HD'de tecrübe etmek mümkün olacak.
2010'un ikinci yarısında çıkış yapmış bir cihaza 2012'de güncelleme desteği verme vaadinde bulunarak tüketicilerin övgüsünü kazanan HTC, geri adım attı ve müşterilerinin gözündeki güvenini yitirdi. Ice Cream Sandwich versiyonunu resmen kullanabilmeleri mümkün olmayan Desire HD sahipleri ise, ancak üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen yazılımlarla yeni Android güncellemelerini deneyebilecekler.

http://blog.htc.com/2012/03/ics/ Yorum Yaz
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vahocan 6 yıl en beğenilen
Ben Apple hayranıyım bunuda kabul ediyorum Sevme sebebim ise İşletim sistemi ve Güncelleme ne zaman gelecek derdi olmaması.
Fakat Android telefonları her zaman beğenmişimdir en iyi arayüz olarakta her zaman HTC görmüşümdür Müzik içinde.
Daha 1 Yıl Önce Çıkartdığı telefon olan HTC Sensation XE Bile Sense 4.0 Getirmeyen HTC Çift Çekirdekli 1.5 GHz İşlemcili 768MB Ram'li telefonun özelliklerinin yetmeyeceğini söyledi tamam dedik.
Fakat Kısa bir süre sonra Tek Çekirdekli 1.0 GHz İşlemcili 512MB Ram'li HTC One V Sense 4.0 ile geldi. Ne diyebilirki insan ?
Android telefon alacaksam seçimim Nexus olurdu Güncelleme gelecekmi problemi yok Arayüz iyi olmasada gelişecektir ve özellikleri gayet yeterli.
Ben Apple hayranıyım bunuda kabul ediyorum Sevme sebebim ise İşletim sistemi ve Güncelleme ne zaman gelecek derdi olmaması.Fakat Android telefonları her ...
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|M|N|Ç| 6 yıl
htc yanlış yapıyor..
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efe7182 6 yıl
Cok kötü bir reklam yapıyor ama farkında değil.Yöneticiler usten baktigi için müşterilerin düşüncelerini anlayamazlar.Saniyorki millet yeni sürüm kullanmak için yeni htc alicak.
Oysa bilmiyorlarki müşteri şimdi yeni alacağı telefonun 2 sene sonra arkasında durulmayacagini gördükten sonra başka markalara kayicagini.
Cok kötü bir reklam yapıyor ama farkında değil.Yöneticiler usten baktigi için müşterilerin düşüncelerini anlayamazlar.Saniyorki millet yeni sürüm kullanmak için...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 6 yıl
htc gibi büyük bir firmaya yakışmadı bir daha htc kesinlikle satın alınmayacaktır..!!
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Eric Theodore Cartman. 6 yıl
sattım kurtuldum
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MuBi 6 yıl
2006 yılından bu yana bir çok çeşidini kullandığım, satın aldığım ve aldırdığım HTC benim için artık bitmiştir. Mantıklı bir açıklama da yapamıyorlar. Android tarışmasız beğendiğim bir işletim sistemi. Kullandığım DesireHD bozulduğunda bir daha asla benden para kazanamayacaklar, HTC macerasını Desire HD ile kapatacak ve arayüzünü sevmesem de Samsung veya Asus ile devam edeceğim gibi görünüyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Bir daha htc asla. htc desire hd ye verdiğim paraya acıyorum şuan. Terbiyesizler
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DH Misafiri 6 yıl
htc guven yok omayacak demekki.guvenilmeyen bir firaninda malini almanin satmaninda anlami yok.. en iyi htc den uzek durmak..2 tane htc desire hd vardi ikisnide atiyorum iphone alacam...uc kagitci bunlar ya
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EstrEmO 6 yıl
ht den yeni açıklama

27 July 2012: Further Explanation about HTC Desire HD Update

We’ve heard your feedback on our decision not to update the HTC Desire HD to Android 4.0. We completely understand that this is a controversial decision.

For more background, due to how storage on the HTC Desire HD is partitioned – and the larger size of Android 4.0 – it would require re-partitioning device storage and overwriting user data in order to install this update. While technically advanced users might find this solution acceptable, the majority of customers would not. We also considered ways to reduce the overall size of the software package, but this would impact features and functionality that customers are currently using. Even after installing the update, there were other technical limitations which we felt negatively impacted the user experience.

We believe an update should always improve the user experience and carefully evaluate each update based on this criteria. While we are very aware of the disappointment from this decision, we believe the impact to user experience was too great. We recognize this is a change from our previous statement and for that we’re truly sorry.
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cink 6 yıl
Arkadaşlar bende mail attım htc ye banada aynı mail noktası virgülüne geldi tepkiye karşılık bir mail hazırlamış adamlar okumadan robota maili attırıyolar heralde. Bu arada mailde müşterilerimizin yeni sürümden memnun kalmaması üzerine eski sürümde kalınacaktır ibaresi çok saçma geldi bana hangi müşteriden bahsediyosunuz güncelleme çıktı müşteriler memnun kalmadımı? htc Face sayfasında tepkilerimizi belli edelim derim.
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DH Misafiri 6 yıl
Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Size en kaliteli hizmeti saglamak ,her türlü soru ve isteğinize cevap vermek için çalışıyoruz.
Sorunuz ile ilgili , HTC ana merkezden bize gelen yanita gore HTC Desire HD cihazlara ICS 4.0 guncellemeyi cikmayacaktir.
Musteri hizmetleri Numaralarimiz : + 90-212-7055698; Ücretli, Hem sabit hatlardan hemde, Mobil telefonlardan aranabilir. 00800-142-051-118; Ücretsiz, sadece sabit telefonlardan aranabilir (Telefon sağlayıcınızdan ücretsiz numara aranabilirliğinizi kontrol edin)
İlginiz için teşekkür ederiz.
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DH Misafiri 6 yıl
22 Aydır Nexus S kullanıcısıyım 4.1.1 kullanıyorum. Sanırım güncelleme sırasında oluşan bir hatadan dolayı sadece tuş kilitlerken "tülü televizyonların kapanışı" şeklinde olan ekran kapanma animasyonunun arada sırada çalışıp çalışmaması dışında telefon aldığım ilk günden bugüne en hızlı hali. Abartmıyorum isteyen deneyebilir, arkadaşımda olan Galaxys3 ile wifi bağlıyken yaptığımız internet sayfası açma testinde 10 denemenin 7 sinde nexus s kazandı arkadaşım bile atıcam telefonu diyerek dalga geçti. Siz siz olun en stabil android deneyimi için herzaman orjinal android sürümlü Nexus serisi edinin kafanız rahat olsun.
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AntonChigurh 6 yıl
Tüm htc kullanıcıları bunu beklerken böyle yapmaları resmen küfretmek gibi. Yazılım sıkıntısı yüzünden samsungdan htcye geçtim aynını gene şimdi yaşıyorum. İnsanların neden iphone tercih ettikleri belli oluyor.
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EstrEmO 6 yıl
Bugün htc den aradılar numara +21203 olarak gözüküyor. Daha önce bir ankette memnuniye formu doldurmuştum onunla ilgili aramışlar. bende hemen ics muhabbetine girdim söylediği kelimeler klasik prosedür kelimeler desire c örneğini verdim daha güncel bir cihaz ve dha modern cihaz dedi, peki dedi desire s modeline ne diyeceksiniz dedimiğimde desire s modeline daha ics gelmedi dedi gelmedi ama gelicek test sürümler sızdı filan dedim işte, kaldıki 8 ay sonra vereceğinizi söylediğiniz şeyi vermiyorsunuz böyle bir saçmlığı mantıklı şekilde açıklarsanız başka bir sorm yok dedim. Tamam sorununuzu iletiyorum falan filan dedi işte...
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar,
Bugün HTC'ye göndermiş olduğum mail ve gelen cevap.
Sayın Yetkili, Bugün almış olduğum haber sonrası büyük bir kızgınlık yaşıyorum. HTC desire HD sahibi olarak android güncellemesi alamayacağımızı öğrendim. Eşimde HTC wildfire S, gelinimizde HTC desire HD ve eşimin kardeşinde HTC evo 3D telefon var. Bu telefonların hepsi benim telefonumdan memnun olmam sebebiyle alınmıştı. Fakat şu andan itibaren bana soran herkese HTC almayın demekten büyük zevk alacağım. en kısa sürede telefonunuzu elimde çıkartıp müşteri memnuniyetine önem veren ve küçük mali hesaplar peşinde koşmayan bir markanın telefonunu alacağım. Metro Grosmarket Personel Müdürü olarakta Medya bölümümüze güncelleme ile bilgi vererek müşterilerimize HTC'nin bu davranışı ile bilgi vermelerini isteyeceğim.
Merhaba,
Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Size en kaliteli hizmeti saglamak ,her türlü soru ve isteğinize cevap vermek için çalışıyoruz.
Sorunuz ile ilgili ,oncelikle yasamis odugunuz olumsuzluktan dolayi ozur dileriz.Eski versiyondan musterilerimiz daha memnun kaldiklari icin ve HTC Desire HD cihazlara daha uyumlu oldugu icin,yeni guncelleme cihazin bazi ozelliklerini kaybedecekleri icin guncelleme yapilmamaktadir.
Sayın Yetkili,
HTC bu telefona "HTC Desire C" Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) desteğini verdikten sonra. Üzülerek sizin açıklamalarınız beni açıkçası tatmin etmedi.Kesinlikle fikrim değişmedi.Ayrıca bu konuyu İngilizce olarakta mail olarak göndereceğim.
Saygılarımla,

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orhanyıldız 6 yıl
Kullanıcılarını bu kadar bekletipte listeden silmek büyük ayıp. Destek konusunda htc baa göre 1 numaraydı ama gözümden düştü...
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