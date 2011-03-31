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HTC Desire S, 658$ civarında İngiltere pazarına giriş yaptı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,8b
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13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC Desire S, 658$ civarında İngiltere pazarına giriş yaptı
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HTC firmasının Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği Desire S modeli İngiltere pazarına giriş yaptı.

İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys aracılığıyla sözleşmesiz şekilde 409,99 Pound'dan (~658$) satışa sunulan HTC Desire S, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemci ile 768 MB RAM desteğini arkasına alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanıyor. HTC Sense 3.0 arayüzünün eşlik ettiği akıllı telefonda, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA alt yapısı desteği, 3.7 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, dokunmaya duyarlı tuş takımı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS / aGPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özelliğine sahip kamera, led flaş, 720p (HD) video kaydı, görüntülü konuşma için kamera ve 1450 mAh batarya bulunmakta. Batarya 430 saate varan bekleme, 590 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

HTC Desire S, 658$ civarında İngiltere pazarına giriş yaptı
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http://www.expansys.com/htc-desire-s-209276/?partner=aw&ito=AFW78888&awc=2959_1301592074_d467ba066074fd46fad253ec7db4bb2e Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
bu telefon nezaman gelir Türkiye ye bilen varmı?
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trakya1923 8 yıl
forumda satan arkadaşlar var zaten bu cihazı :)
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fenerist07 8 yıl
bence gereksiz bi telefon, htc maşallah telefon kusuyor bu aralar, nokia nın zamanında yaptıgı hataları yapıyor

n95
n95 8gb
n96

yukardaki 3 alette özünde AYNI telefon ama hep sanki yeni bişey üretilmiş gibi sunuldu son kullanıcıya, n95 alan adam son taksitini ödediği fiyata elden cıkarabildi telefonunu

bu alette desire hd nin kücüğü normal desire'ın ram ve kamera takviyeli hali işte, isteseler desire'a da koyabilirlerdi ama nerde
hunharca eleştrilen apple bile en azından senede 1 telefon cıkarıyor
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napolyon94 8 yıl
gereksiz ve pahalı bi telefon,sadece ram i öne çıkıyor,bu cihazın çıkmasının mantğı nedır?
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:::KR@L::: 8 yıl
Hedefimdeki telefon ama biraz pahalı sanırım
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