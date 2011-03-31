HTC Desire S, 658$ civarında İngiltere pazarına giriş yaptı

HTC firmasının Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği Desire S modeli İngiltere pazarına giriş yaptı.

İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys aracılığıyla sözleşmesiz şekilde 409,99 Pound'dan (~658$) satışa sunulan HTC Desire S, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 Snapdragon işlemci ile 768 MB RAM desteğini arkasına alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanıyor. HTC Sense 3.0 arayüzünün eşlik ettiği akıllı telefonda, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA alt yapısı desteği, 3.7 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, dokunmaya duyarlı tuş takımı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS / aGPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özelliğine sahip kamera, led flaş, 720p (HD) video kaydı, görüntülü konuşma için kamera ve 1450 mAh batarya bulunmakta. Batarya 430 saate varan bekleme, 590 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

http://www.expansys.com/htc-desire-s-209276/?partner=aw&ito=AFW78888&awc=2959_1301592074_d467ba066074fd46fad253ec7db4bb2e