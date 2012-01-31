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HTC EVO 3D üzerinde Windows 95, 98 ve XP çalıştırılabiliyor

7 yıl
8,8b
1
48
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8'in duyurulmasıyla birlikte ARM işlemciler üzerinde çalışan bir Windows işletim sisteminin nasıl performans göstereceği tartışılırken Xda grubu üyesi bir geliştirici HTC'nin gözlüksüz 3D ekrana sahip EVO 3D modeli üzerinde Windows işletim sistemlerini çalıştırmayı başardı.

Geliştirici bu işlemi bir emülatör uygulaması üzerinden yapıyor. Uygulama kurulduktan sonra kurmak istediğiniz Windows 95, 98, XP veya Linux işletim sisteminin ISO'sunu kök klasörüne aktarılıyor. Daha sonra bazı dosyalar modifiye ederek ediliyor ve uygulama başlatılınca istediğiniz işletim sistemi karşınıza geliyor. HTC EVO 3D modeli bilindiği gibi Snapdragon MSM8660 çift çekirdekli 1.2GHz hızında işlemci, 4.3 inç 3D ekran, 1GB RAM ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi özellikleri sunuyor. 

Geliştirici MHL kablosu ile HDMI çıkışının da kullanılabildiğini belirtiyor. Telefonun dokunmatik ekranı touchpad olarak kullanılırken ses tuşları sağ ve sol tıklamanın yerini alıyor. Geri tuşu Backspace, Menü tuşu da Enter işlevini görüyor. Sol üst köşeye tıklamak Tab işlevini yerine getirirken, sol alt köşeye tıklamak da sanal klavyeyi ortaya çıkarıyor.

Gerekli bilgileri http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1459153 adresinden edinebilirsiniz.

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mako3e 7 yıl en beğenilen
önce adam gibi androidi çalıştırsında takılmadan, xp kalsın...
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K_Spartakus 7 yıl
FaruK_26
virtiözBen boşuna almadım bu telefonuEn iyiyi seçmekte üstüme yoktur
En takozu seçmişin ama:D:D:D

takozdan bahsetmişken , piyasada o kadar takoz varken bu telefona takoz demek saçma geliyor çünkü nokianın meşhur klavyesi telefonun 5/3nü kaplayan kocaman telefonlarının yanında htc evo 3d uzay gemisi gibi kalıyor .
takoz telefonları en iyi kamyoncular bilir :)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus

FaruK_26

virtiözBen boşuna almadım bu telefonuEn iyiyi seçmekte üstüme yoktur
En takozu seçmişin ama:D:D:D


takozdan bahsetmişken , piyasada o kadar takoz varken bu telefona takoz demek saçma geliyor çünkü nokianın meşhur klavyesi telefonun 5/3nü kaplayan kocaman telefonlarının yanında htc evo 3d uzay gemisi gibi kalıyor .

takoz telefonları en iyi kamyoncular bilir :)

2. mesajımda android te diyorum hocam...Androidin takozu işte
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DH Misafiri 7 yıl
indirimden almak istedigim bir telefondu. parasızlıktan alamadım :(
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pckopat05 7 yıl
EVO 3D bu boru değil :D
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rog maximus 7 yıl
Ego tatmininden başka bir ise yaramaz
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ATOM ANT 7 yıl
android diye aglarlardı şmdi win mi özendiiler:D kymte bindi 95:D
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ozgur112 7 yıl
Sormak istediğim birşey var! Andrid yüklü ( mesela 2.3.x) bir telefona WP kurulabilir mi?
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ReDComrade 7 yıl
isyankar_emre
İyi bir haber 2012 yılında olmamıza rağmen xp fanatiklerinin çok sevindirir bu heralde.:)

? :s
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Dark Shade 7 yıl
Cok kasiyodur.
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oomerozer 7 yıl
öyle böyle kasmıyordur..:)
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alpa07 7 yıl
3310 da çalıştırdım xp yi
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
virtiöz
Ben boşuna almadım bu telefonuEn iyiyi seçmekte üstüme yoktur
En takozu seçmişin ama:D:D:D
1 Yanıt Yanıtla +3
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virtiöz 7 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26

virtiöz

Ben boşuna almadım bu telefonuEn iyiyi seçmekte üstüme yoktur
En takozu seçmişin ama:D:D:D


En takozu buysa en iyisi hangisi yoksa uzay mekiğindemi saklıyosun yada sırf muhalefet edebilmek için mi torba doldurdun
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E_Aydin35 7 yıl
İyi bir haber 2012 yılında olmamıza rağmen xp fanatiklerinin çok sevindirir bu heralde.:)
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-gg- 7 yıl
xp foreva
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