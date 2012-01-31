HTC EVO 3D üzerinde Windows 95, 98 ve XP çalıştırılabiliyor

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Windows 8'in duyurulmasıyla birlikte ARM işlemciler üzerinde çalışan bir Windows işletim sisteminin nasıl performans göstereceği tartışılırken Xda grubu üyesi bir geliştirici HTC'nin gözlüksüz 3D ekrana sahip EVO 3D modeli üzerinde Windows işletim sistemlerini çalıştırmayı başardı.
Geliştirici bu işlemi bir emülatör uygulaması üzerinden yapıyor. Uygulama kurulduktan sonra kurmak istediğiniz Windows 95, 98, XP veya Linux işletim sisteminin ISO'sunu kök klasörüne aktarılıyor. Daha sonra bazı dosyalar modifiye ederek ediliyor ve uygulama başlatılınca istediğiniz işletim sistemi karşınıza geliyor. HTC EVO 3D modeli bilindiği gibi Snapdragon MSM8660 çift çekirdekli 1.2GHz hızında işlemci, 4.3 inç 3D ekran, 1GB RAM ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi özellikleri sunuyor.
Geliştirici MHL kablosu ile HDMI çıkışının da kullanılabildiğini belirtiyor. Telefonun dokunmatik ekranı touchpad olarak kullanılırken ses tuşları sağ ve sol tıklamanın yerini alıyor. Geri tuşu Backspace, Menü tuşu da Enter işlevini görüyor. Sol üst köşeye tıklamak Tab işlevini yerine getirirken, sol alt köşeye tıklamak da sanal klavyeyi ortaya çıkarıyor.
Gerekli bilgileri http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1459153 adresinden edinebilirsiniz.
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takozdan bahsetmişken , piyasada o kadar takoz varken bu telefona takoz demek saçma geliyor çünkü nokianın meşhur klavyesi telefonun 5/3nü kaplayan kocaman telefonlarının yanında htc evo 3d uzay gemisi gibi kalıyor .
takoz telefonları en iyi kamyoncular bilir :)
2. mesajımda android te diyorum hocam...Androidin takozu işte
? :s
En takozu buysa en iyisi hangisi yoksa uzay mekiğindemi saklıyosun yada sırf muhalefet edebilmek için mi torba doldurdun
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