HTC EVO 3D üzerinde Windows 95, 98 ve XP çalıştırılabiliyor

Windows 8'in duyurulmasıyla birlikte ARM işlemciler üzerinde çalışan bir Windows işletim sisteminin nasıl performans göstereceği tartışılırken Xda grubu üyesi bir geliştirici HTC'nin gözlüksüz 3D ekrana sahip EVO 3D modeli üzerinde Windows işletim sistemlerini çalıştırmayı başardı.





Geliştirici bu işlemi bir emülatör uygulaması üzerinden yapıyor. Uygulama kurulduktan sonra kurmak istediğiniz Windows 95, 98, XP veya Linux işletim sisteminin ISO'sunu kök klasörüne aktarılıyor. Daha sonra bazı dosyalar modifiye ederek ediliyor ve uygulama başlatılınca istediğiniz işletim sistemi karşınıza geliyor. HTC EVO 3D modeli bilindiği gibi Snapdragon MSM8660 çift çekirdekli 1.2GHz hızında işlemci, 4.3 inç 3D ekran, 1GB RAM ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi özellikleri sunuyor.





Geliştirici MHL kablosu ile HDMI çıkışının da kullanılabildiğini belirtiyor. Telefonun dokunmatik ekranı touchpad olarak kullanılırken ses tuşları sağ ve sol tıklamanın yerini alıyor. Geri tuşu Backspace, Menü tuşu da Enter işlevini görüyor. Sol üst köşeye tıklamak Tab işlevini yerine getirirken, sol alt köşeye tıklamak da sanal klavyeyi ortaya çıkarıyor.



