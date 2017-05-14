HTC Edge Sense uygulaması yanlışlıkla indirmeye sunuldu

HTC’nin önümüzdeki hafta resmiyete kavuşturacağı yeni amiral gemisi U 11 ile ilgili kesin bir şey var ki o da kenar kısımlarda yer alan sensörler. Edge Sense olarak adlandırılan bu teknoloji şimdiye kadar görmediğimiz bir yoğunlukta telefonu kontrol etmemizi sağlıyor.

Mobil cihaz dünyasında kullanıcılar olarak sadece dokunmatik ekran veya fiziksel klavyelere alışkınız. Bunun haricinde kenardan kontrol bir veya iki modelde karşımıza çıksa da çok sınırlı kalmıştı. Bu bakımdan HTC U 11 modeline alışmak zor olacak.

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Ayrıntılı kılavuz

HTC yeni telefonu alacaklar için inceden inceye bir kullanım kılavuzu hazırlamış. Uygulama tarzındaki bu kılavuz sanal balon şişirme gibi yöntemlerle telefonun kenarlarına nasıl baskı uygulayacağınızı anlatıyor. Google Play mağazasında yanlışlıkla yayınlanan ve hemen silinen HTC Edge Sense uygulaması teknoloji ile ilgili diğer detayları da gün yüzüne çıkardı.

Elde edilen ekran görüntülerine göre telefonun kenarlarını sıkarak fotoğraf çekmek, videoya geçiş yapmak veya Google Assistant özelliğini çağırmak mümkün oluyor. Daha önce sızdırılan videoda da menü tarzındaki geçişler açık edilmişti.

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Donanım

5.5 inçlik 2560x1440 piksel Super LCD ekran barındıran amiral gemisi, Gorilla Glass 5 kaplama ile korunmuş. Snapdragon 835 yonga setinin güç verdiği modele 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

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Arka kısımda Sony IMX362 tabanlı 12MP çözünürlüğünde UltraPixel 3 kamera yer alıyor. OIS destekli sensör 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kısımda ise Sony IMX351 tabanlı 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Kamera Full HD video kaydına imkan tanıyor.

3000mAh kapasiteli batarya USB 3.1 Tip-C üzerinden Quick Charge 3.0 destekliyor. BoomSound stereo hoparlör yanında Usonic aktif gürültü engelleme ve 3D ses kaydı imkanı da sunulmuş. Model IP57 ile cihaz 1 metreye kadar su altında 30 dakika dayanabiliyor.