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HTC Edge Sense uygulaması yanlışlıkla indirmeye sunuldu

HTC’nin yeni amiral gemisi U 11 modelinin kenardan kontrollerine alışamayanlar için geliştirilen Edge Sense adındaki kılavuz uygulaması yanlışlıkla indirmeye sunuldu.
2 yıl
7,4b
1
17
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin önümüzdeki hafta resmiyete kavuşturacağı yeni amiral gemisi U 11 ile ilgili kesin bir şey var ki o da kenar kısımlarda yer alan sensörler. Edge Sense olarak adlandırılan bu teknoloji şimdiye kadar görmediğimiz bir yoğunlukta telefonu kontrol etmemizi sağlıyor.

Mobil cihaz dünyasında kullanıcılar olarak sadece dokunmatik ekran veya fiziksel klavyelere alışkınız. Bunun haricinde kenardan kontrol bir veya iki modelde karşımıza çıksa da çok sınırlı kalmıştı. Bu bakımdan HTC U 11 modeline alışmak zor olacak.

 

HTC Edge Sense uygulaması yanlışlıkla indirmeye sunuldu
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Ayrıntılı kılavuz

HTC yeni telefonu alacaklar için inceden inceye bir kullanım kılavuzu hazırlamış. Uygulama tarzındaki bu kılavuz sanal balon şişirme gibi yöntemlerle telefonun kenarlarına nasıl baskı uygulayacağınızı anlatıyor. Google Play mağazasında yanlışlıkla yayınlanan ve hemen silinen HTC Edge Sense uygulaması teknoloji ile ilgili diğer detayları da gün yüzüne çıkardı.

Elde edilen ekran görüntülerine göre telefonun kenarlarını sıkarak fotoğraf çekmek, videoya geçiş yapmak veya Google Assistant özelliğini çağırmak mümkün oluyor. Daha önce sızdırılan videoda da menü tarzındaki geçişler açık edilmişti.

 

HTC Edge Sense uygulaması yanlışlıkla indirmeye sunuldu
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Donanım

5.5 inçlik 2560x1440 piksel Super LCD ekran barındıran amiral gemisi, Gorilla Glass 5 kaplama ile korunmuş. Snapdragon 835 yonga setinin güç verdiği modele 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "HTC U 11 kutu görseli, teknik detayları açık etti"

Arka kısımda Sony IMX362 tabanlı 12MP çözünürlüğünde UltraPixel 3 kamera yer alıyor. OIS destekli sensör 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kısımda ise Sony IMX351 tabanlı 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Kamera Full HD video kaydına imkan tanıyor.

3000mAh kapasiteli batarya USB 3.1 Tip-C üzerinden Quick Charge 3.0 destekliyor. BoomSound stereo hoparlör yanında Usonic aktif gürültü engelleme ve 3D ses kaydı imkanı da sunulmuş. Model IP57 ile cihaz 1 metreye kadar su altında 30 dakika dayanabiliyor.

 
 

http://www.androidpolice.com/2017/05/12/htc-edge-sense-appears-play-store-shows-htc-u-11-will-work/ Yorum Yaz
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Mr. Kvnç 2 yıl en beğenilen
Alışmak neden zor olsun ki? Samsung yapsaydı muhteşem özellik denilirdi
1 Yanıt Yanıtla +40
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metebyr 2 yıl
"Bu bakımdan HTC U 11 modeline alışmak zor olacak."
nereden biliyorsun ki bunu denemeden görmeden ? belki çok kullanışlı bir şey olacak ki kapatabilme de kesin olur. ekrana baskı sensörü koyan telefonlara çok mu zor alıştın da kenarlara koyunca zor olacağını düşündün ?
"Bu bakımdan HTC U 11 modeline alışmak zor olacak."nereden biliyorsun ki bunu denemeden görmeden ? belki çok kullanışlı bir şey olacak ki kapatabilme de kes...
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Yanıtla +32
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mert1907 2 yıl
Su haberlere kendi kisisel yorumlariniz katmayin kardesim. Daha cihaz yok orta da su zor olur bu boyle olur demek hos degil. Tahmin etmeye calismayin cikmadan.
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tufanumur12 2 yıl
kendi kendinin ipini çekmeyi çok iyi biliyor bu htc.
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kadirirdem 2 yıl
Yanlışlıkla nasıl indirmeye sunuluyor anlamış değilim.
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firtinax 2 yıl
Fiyat çok önemli. General Mobile nasıl satıyor?
2500'den yap. Deli gibi sat.
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kraix 2 yıl
bu özellik kesin kullanışlı ve etkileyici bir yenilik olarak telefon sektorunde yer edince.
Apple yapacak ve yenilik olarak nitelendirilecek.
Burada kalsın o zaman gelince demişti dersiniz...
Yanıtla +6
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OverClocK1ng 2 yıl
Sızdı!
Yanlışlıkla sızdı.
Yanlışlıkla indirmeye açıldı.
Bir Web sitesinde görünmesinin ardından hemen kaldırıldı.
Yersen...
Yanıtla +4
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Sazankiller 2 yıl
12 mp kamera moda oldu hiç sevmiyorum iphone 12 mp den yuksek kamera kullnana kadar oburllerde degismeyecek sonra dedikodu cikacak herkes iphone taklit ediyor diye
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berden 2 yıl
"Bunun haricinde kenardan kontrol bir veya iki modelde karşımıza çıksa da çok sınırlı kalmıştı."
Hangi modeller bunlar?
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Cosster 2 yıl
Kılıfla çalışıyorsa bence daha kullanışlı olur. Mesela bastırdıkça web sayfaları aşağı kaysa falan...
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canmania 2 yıl
Yenilik yapmıyor diye eleştirin yenilik yapınca gereksiz saçma zor olacak
Artık tüm telefonlar donanım olarak aynı sd 835, 4/6 gb ram ,32/64 hafıza artık tasarım ve özel yazılımlarla farklılaşmak zorundalar
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muratkaya 2 yıl
O değil de bu hafta 2'si 1 neden yok?
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Sazankiller 2 yıl muratkaya
Iyiki yok bu sitede uretilen içeriklerden hiç hoşlanmiyorum teknik analiz beklerken fanboy tarzinda yorumlarlar karşilasiyorz olmaas in daha iyi kendi kendimize tartisalim
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