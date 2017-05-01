HTC U 11 kutu görseli, teknik detayları açık etti

Bu ay ortasında gövde gösterisi yapmaya hazırlanan HTC’nin yeni amiral gemi modeli U 11 daha detaylı bir şekilde sızmaya başladı. Ortaya çıkan kutu görseli teknik detayları daha ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor.

HTC U 11 modelinin önemli özelliklerini zaten öğrenmiştik. Görselde bilmediğimiz bazı teknik detaylar daha mevcut. Bunlar kamera, ses ve dayanıklılık sertifikası odağında toplanıyorlar.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel Super LCD ekran barındıran amiral gemisi, Gorilla Glass 5 kaplama ile korunmuş. Snapdragon 835 yonga setinin güç verdiği modele 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

Arka kısımda Sony IMX362 tabanlı 12MP çözünürlüğünde UltraPixel 3 kamera yer alıyor. OIS destekli sensör 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kısımda ise Sony IMX351 tabanlı 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Kamera Full HD video kaydına imkan tanıyor.

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3000mAh kapasiteli batarya USB 3.1 Tip-C üzerinden Quick Charge 3.0 destekliyor. BoomSound stereo hoparlör yanında Usonic aktif gürültü engelleme ve 3D ses kaydı imkanı da sunulmuş. Model IP57 ile cihaz 1 metreye kadar su altında 30 dakika dayanabiliyor.

Kenardan Kontrol

Cihazın en önemli kozu kenar sensörleri. Kenar sensörler sayesinde cihazın ekranına dokunmadan pek çok işlem yapmak mümkün. Kenarı sıkarak özel menüyü ekrana getiriyor, yukarı doğru sürükleme yaparak menüler arasında geziniyor ve kenara tıklayarak menü içerisine girebiliyorsunuz. Aynı durum diğer kenar için de geçerli. Özçekim yapmak, arama gerçekleştirmek, SMS’lere cevap vermek gibi pek çok fonksiyon kenarları sıkarak yapılabiliyor.

Firmanın bu yapı için özel bir kısayol menüsü hazırladığı anlaşılıyor. Ayrıca muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar da bu yapıya entegre olacaktır. Cihazın tanıtım videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.