Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

HTC U 11 kutu görseli, teknik detayları açık etti

Bir süredir gündemde olan HTC’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu U ile ilgili resmi detaylar gelmeye devam ediyor. Son paylaşımda telefonun teknik detayları da ortaya çıktı.
2 yıl
5,7b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu ay ortasında gövde gösterisi yapmaya hazırlanan HTC’nin yeni amiral gemi modeli U 11 daha detaylı bir şekilde sızmaya başladı. Ortaya çıkan kutu görseli teknik detayları daha ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor.

HTC U 11 modelinin önemli özelliklerini zaten öğrenmiştik. Görselde bilmediğimiz bazı teknik detaylar daha mevcut. Bunlar kamera, ses ve dayanıklılık sertifikası odağında toplanıyorlar.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel Super LCD ekran barındıran amiral gemisi, Gorilla Glass 5 kaplama ile korunmuş. Snapdragon 835 yonga setinin güç verdiği modele 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

Arka kısımda Sony IMX362 tabanlı 12MP çözünürlüğünde UltraPixel 3 kamera yer alıyor. OIS destekli sensör 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kısımda ise Sony IMX351 tabanlı 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Kamera Full HD video kaydına imkan tanıyor.

Ayrıca Bkz. "HTC U 11 kısmen göründü"

3000mAh kapasiteli batarya USB 3.1 Tip-C üzerinden Quick Charge 3.0 destekliyor. BoomSound stereo hoparlör yanında Usonic aktif gürültü engelleme ve 3D ses kaydı imkanı da sunulmuş. Model IP57 ile cihaz 1 metreye kadar su altında 30 dakika dayanabiliyor.

Kenardan Kontrol 

Cihazın en önemli kozu kenar sensörleri. Kenar sensörler sayesinde cihazın ekranına dokunmadan pek çok işlem yapmak mümkün. Kenarı sıkarak özel menüyü ekrana getiriyor, yukarı doğru sürükleme yaparak menüler arasında geziniyor ve kenara tıklayarak menü içerisine girebiliyorsunuz.  Aynı durum diğer kenar için de geçerli. Özçekim yapmak, arama gerçekleştirmek, SMS’lere cevap vermek gibi pek çok fonksiyon kenarları sıkarak yapılabiliyor.

Firmanın bu yapı için özel bir kısayol menüsü hazırladığı anlaşılıyor. Ayrıca muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar da bu yapıya entegre olacaktır. Cihazın tanıtım videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.mysmartprice.com/gear/2017/05/01/exclusive-htc-u-11-specifications-features-price/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0MG90 2 yıl en beğenilen
Canavar gibi telefon geliyor, bastır HTC
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reshthesucker 2 yıl 10ff
10ff
boyle modeller cikartacagina, 4.5 inc 720p yada 1080p ekran, sp 835 821 vs cpu kullan, hafiza min 32gb olsun, pili 4000 mah olsun en az, cerceveleride az tutun bak bakalim satiyor mu satmiyormu?


Kalinligi da 5 mm olsun mu?
10ffboyle modeller cikartacagina, 4.5 inc 720p yada 1080p ekran, sp 835 821 vs cpu kullan, hafiza min 32gb olsun, pili 4000 mah olsun en az, ...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 2 yıl 0MG90
0MG90
Canavar gibi telefon geliyor, bastır HTC

Yanlarından mı?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akmac 2 yıl
En azından tek elle kullanım için yepyeni bir çözüm üretmişler.
Ama pazarlama konusuna gelince bu işlevle kullanıcının dikkatini çekebilmesi çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Kutuda nerde 3000 Mah pil yazıyor onu anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system electronıc 2 yıl
Acaba ram yönetimi yine berbat mı ? inşallah bu konuda çalışmaları olmuştur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bu sefer sağlam geliyor gibiler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nuroxy 2 yıl
Bataryayı direk mAh değeriyle ölçmeyelim. Telefon çıksın testlerine bakılsın sonra karar verin. Samsung s8 lerin kaç paraya satıldığını biliyorsunuz hepiniz bu konuda suçlu firmalardan çok ülkemiz ne yazık ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nz9 2 yıl
Yorumları okudukça kendi kendime 'bizim millete harbiden yaranılmaz' diyorum. Adamlar ne yaparlarsa yapsınlar sürekli eleştiri sürekli. Kendimiz hiç bir şey yapamıyorken hemde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Htc 11 bu görseldeki gibi olacaksa bence iğrenç gozukuyor ve 3.000 mah batarya az olmuş en az 3500 mah olmalıydı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Ön kamera 16, arka kamera 12 mp mi yoksa bana mı öyle geldi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 2 yıl
X10 da 4000 mAh batarya var amiral gemisinde neden olmasın ben onu anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
___Lawyer___ 2 yıl
HTC denilince akla ilk o sağlam metal kasası geliyor. O kasadan vazgeçip parmak izi tutan kullanışlılığı sıfır olan cam kasaya geçmenin anlamı ne anlayamadım. HTC telefonları kılıfsız kullanılır hiçbir şey olmazdı. Bu beni fazlasıyla üzdü.
İkinci olarakta 3000 mah batarya kesinlikle az. Yıllardır batarya kapasiteleri psikolojik sınırı asla geçemediler. 10nm gibi şeylerin bir yere kadar etki ettiğinide görmek lazım. Android zaten pil karşıtı bir işletim sistemi bir de buna düşük bataryalar gelince arzı edilen sonuç olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5691 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, htc ocean ve
6 etiket daha htc u 11 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung’dan çocukların telefon krizlerine müdahale 2 yıl iOS 11 ile yapay zekanın etkisi artıyor 2 yıl AMD işlemci kullanımında üç yıldır ilk kez Intel’den büyük bir pay kaptı 2 yıl Samsung, mikro LED üreticisi PlayNitride'i satın alabilir 2 yıl İngiltere'den sosyal medya devlerine ''içerik denetlememe'' tepkisi 2 yıl Porsche, A sütununda yer alan hava yastığının patentini aldı 2 yıl House of Cards'ın yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 yıl Reskin ile eğlenceli zamanlar geçirin 2 yıl Fitbit’in yeni akıllı saatinin görseli sızdırıldı 2 yıl AKN ve Kota'da yeni gelişmeler: Turkcell'den basın açıklaması 2 yıl Laboratuvarda yetiştirilen kök hücreler kanser riski taşıyor 2 yıl Siri tabanlı akıllı hoparlör için yeni gelişmeler 2 yıl Türk şirketinden su altında sesin yönünü tespit eden sistem 2 yıl AMD Radeon RX Vega ilk benchmark testleri GTX 1070 ile kafa kafaya 2 yıl SpaceX, ABD'nin casus uydusunu uzaya taşıdı: İşte Görüntüler 2 yıl AKN ve KOTA'da önemli gelişmeler var | 19:00 Canlı Yayın 2 yıl Samsung, kendi ülkesinde otonom otomobil testlerine başlıyor 2 yıl Samsung Galaxy S7 satışları 55 milyonu geçti 2 yıl Elektrikli otomobillerin hızını artıracak batarya 2 yıl İki yıl sonra otonom araçlarda uyumak mümkün olabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC U 11 kutu görseli, teknik detayları açık etti Sonraki Apple elindeki nakitleri ikiye katladı: 250 milyar dolarlık dev kasa 2 yıl TSK’nın yeni vurucu gücü: Obüs ailesinin yeni üyesi MKE üretimi Yavuz 2 yıl Nvidia da 4K Netflix desteğine kavuştu 2 yıl Intel: AMD Ryzen'ın olağandışı bir etkisi yok 2 yıl Sony Xperia X Ultra internete sızdırıldı 2 yıl John McAfee’den dünyanın en güvenli akıllı telefonu 2 yıl SK Hynix GDDR6 bellek yongalarının üretimine 2018 yılında başlıyor! 2 yıl Mobilite Canlı "Tekrar Yayın" sizlerle 2 yıl İstanbul TALKS Fintech 2017 etkinliği başlıyor 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede 1 milyar dolara ulaştı 2 yıl E-kitap satışları yüzde 20 azaldı: E-kitap rüzgarı kesiliyor mu? 2 yıl Amazon, Underground’ın kapanacağını duyurdu 2 yıl Tesla Model 3'ün üretiminde Kuka robotlar kullanılacak 2 yıl HTC U 11 kısmen göründü 2 yıl Logitech’den büyük tabletler için evrensel klavyeli kılıf 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 kutu görseli sızdırıldı 2 yıl Apple ve Tesla sürücüsüz otomobil testlerinde değişim istiyor 2 yıl id Software'den, AMD Ryzen'a büyük destek 2 yıl AMD Vega kartların kutu görseli sızdırıldı 2 yıl LG G6 Mini gözüktü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim