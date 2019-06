HTC, Ekim ayında MediaTek'li yeni bir One M9 modeli duyurabilir

Son zamanlarda HTC için gidişat pek iyi gözükmüyor. Özellikle HTC One M9'un duyurulmasından sonra başlayan kötü gidişatın önüne bir türlü geçilemedi. Şirket amiral gemisi telefonuna M9+ , E9+ gibi alternatifler üretse de bu modeller de beklentiyi karşılayamadı.

One M9 modelinin istenilen seviyeye ulaşamamasındaki önemli sebeplerden birisi şüphesiz Snapdragon 810. Bu çipsetin ilk versiyonunu kullanan model çıkış tarihinde sıkça ısınma iddialarıyla gündeme gelmiş ve hatta telefonun çıkışının hemen ardından ısınmanın önüne geçmek için bir güncelleme yayınlanmıştı. Ancak bu güncellemenin de işlemci frekansını düşük tuttuğu ve dolayısıyla performansı azalttığı ortaya çıkınca işler daha da karıştı.

Tayvan merkezli şirketin ise bu kez MediaTek çipseti kullanan bir One M9 modeli çıkaracağı konuşuluyor. Bu modelin çıkış tarihinin Eylül olarak gösterilmesi ve 10 çekirdekli bir çipset kullanılacağı iddiaları da akıllara Helio X20'yi getiriyor. Hatırlanacağı üzere Helio X10'u ilk kullanan akıllı telefon da yine bir başka HTC modeli One ME olmuştu.

Çinli internet mağazası eprice'ın dile getirdiği spekülasyonlar ayrıca fiyat konusunda da bazı değişiklikler olabileceğini gösteriyor. M9+ ve E9+ modellerinin çok yüksek fiyatlardan satıldığını düşünürsek MediaTek çipseti One M9'un bu ürünlere nazaran daha düşük fiyatla sunulması bekleniyor.

