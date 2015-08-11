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HTC, Ekim ayında MediaTek'li yeni bir One M9 modeli duyurabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC, Ekim ayında MediaTek'li yeni bir One M9 modeli duyurabilir
 
Son zamanlarda HTC için gidişat pek iyi gözükmüyor. Özellikle HTC One M9'un duyurulmasından sonra başlayan kötü gidişatın önüne bir türlü geçilemedi. Şirket amiral gemisi telefonuna M9+ , E9+ gibi alternatifler üretse de bu modeller de beklentiyi karşılayamadı.
One M9 modelinin istenilen seviyeye ulaşamamasındaki önemli sebeplerden birisi şüphesiz Snapdragon 810. Bu çipsetin ilk versiyonunu kullanan model çıkış tarihinde sıkça ısınma iddialarıyla gündeme gelmiş ve hatta telefonun çıkışının hemen ardından ısınmanın önüne geçmek için bir güncelleme yayınlanmıştı. Ancak bu güncellemenin de işlemci frekansını düşük tuttuğu ve dolayısıyla performansı azalttığı ortaya çıkınca işler daha da karıştı.
Tayvan merkezli şirketin ise bu kez MediaTek çipseti kullanan bir One M9 modeli çıkaracağı konuşuluyor. Bu modelin çıkış tarihinin Eylül olarak gösterilmesi ve 10 çekirdekli bir çipset kullanılacağı iddiaları da akıllara Helio X20'yi getiriyor. Hatırlanacağı üzere Helio X10'u ilk kullanan akıllı telefon da yine bir başka HTC modeli One ME olmuştu. 
Çinli internet mağazası eprice'ın dile getirdiği spekülasyonlar ayrıca fiyat konusunda da bazı değişiklikler olabileceğini gösteriyor. M9+ ve E9+ modellerinin çok yüksek fiyatlardan satıldığını düşünürsek MediaTek çipseti One M9'un bu ürünlere nazaran daha düşük fiyatla sunulması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-powered-version-of-the-HTC-One-M9-launching-globally-in-October_id72493 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
htc yazılımı ve kullanımı on numara fakat çok yenilikçi değil ekranın kesinlikle siyah kalın bantlardan kurtulması lazım birde arama ve ekran renginde siyah ağırlık kullanılmaması gerekiyor çünkü telefona bir soğukluk katmakta arama ekranı vs başka bir eksiği bulunmuyor 10 senelik htc kullanıcısı olarak
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Guaire 4 yıl
Asus yarı fiyatına telefon satıp kar edebilirken HTC zarar ediyorsa şapkasını önüne alıp düşünmeli diyeceğim de onlarda o akıl olsa şimdiye kadar çoktan düşünürlerdi.

Kahraman bir cihaz yapacaklarmış da popolarını kurtaracaklarmış, yersen


Hayaller Apple, gerçekler HTC.
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kadirirdem 4 yıl
1 kere htc olan bardan ve fiyat politikasından kaybediyorsun Htc bunları düzelt adam gibi çalışan s808 işlemci koy Mediatek e yönelme ilerdeki güncellemeler sana sorun olabilir....
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LiveForSpeed 4 yıl
Sensationdan beri bekliyorum tipi düzgün bir htc çıksın alacam diye.
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kırmızı panda 4 yıl kadirirdem
kadirirdem
1 kere htc olan bardan ve fiyat politikasından kaybediyorsun Htc bunları düzelt adam gibi çalışan s808 işlemci koy Mediatek e yönelme ilerdeki güncellemeler sana sorun olabilir....

Müşteriyle inatlaşıyorlar resmen o bar mevzusunda.
O bar olmasın, fiyatları biraz daha düşük olsun başka markaya bakmam şahsen.
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lifeisunfare 4 yıl
alttaki htc yazısını yoket, yerine kapasitif tuş koy. duo kamerayı standart yap, fiyatı da 75 dolar indir satar telefon.işlemci mişlemci hikaye.
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Maxıs 4 yıl
HTC M9 iyi bir cihaz değil rakiplerine göre lakin asıl çöküşü başlatan mantıksız ve yersiz fiyat politikaları oldu.
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assasin34 4 yıl
perişan ettiler bu seneki modeli.ne işlemcisi düzgün ne kamerası.hiçbir yenilik yok.
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alemburda34 4 yıl
Mediatek işlemcilerin belkide yegane sorunu her çinli telefona işlemci satması bunun sonuncunda marka değerini düşüren bir algı oluştu. Hatta Helio ismi bu algının değişmesi için bir çaba olabilir. O kadar para mediatek işlemcili bir telefona verir mi diyenleri biliyorum.
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viper17 4 yıl
810 lu modeli hiç çıkarmayacaktın
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