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HTC Endeavor ROM'u Siri benzeri HTC Speak uygulamasını ortaya çıkardı

7 yıl
3,9b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk 4 çekirdekli telefonu olacağı belirtilen HTC Edge kod adlı modelin güncelleme ROM'unu elde eden Android Central sitesi final adı Endeavor olan modele ait Sense 4.0 görsellerini de internette paylaşmıştı. Bunun haricinde güncelleme ROM'u HTC'nin önemli bir teknoloji üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Apple'ın Siri'sine rakip olacak yeni teknoloji HTC Speak olarak adlandırılıyor. HTC Speak sesli kontrol sistemi, modelde sunulacak yeni bir video düzenleme uygulaması ile birlikte keşfedildi.

HTC Speak ile ilgili bilinenler fazla değil. Diğer Android cihazlarındaki gibi kısayol komutları ve dikte özelliği olan bir ses kontrolü mü yoksa Apple'ın Siri asistanı gibi lisanslanmış bir sesli dijital asistan mı bilinmiyor. Ancak HTC'nin rakiplerinden farklılaşmak adına attığı öneli adımlardan birisi olduğuna şüphe yok. HTC Sense 4.0 ve Beats Audio teknolojisi ile birlikte kullanıcılara önemli bir avantaj sunabilir.

Video düzenleme uygulaması ise Google'ın Android 4.0 içerisinde sunduğu uygulamadan farklı görünüyor. Muhtemelen HTC'nin Sense 4.0 ile birlikte sunacağı önemli yeniliklerden birisi olacak.

HTC Endeavor ve HTC Ville modelleri firmanın bu yıl ki amiral gemisi model stratejisinin iki örneği olacak ve tahminen MWC 2012 fuarında boy gösterecek.

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K_Spartakus 7 yıl
htc düşüşü artıya çevirecek gibi görünüyor .
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McGhoosT 7 yıl
burayı apple fanboyları basmış gibi?
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RAN7843 7 yıl
valla bu sayfaya gelip herkezin yorumuna eksi basan harbiden beynindeki tahtaları eksikmiş ne yapsa yeridir derler ya sanırım akşamlarıda kuzu sayarak uyuyordur
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E_Aydin35 7 yıl
Htc'nin bu ara yaşadığı kayıp aklını başına getirdi yani1 yerim 10 atarım tarzı ile gayet iyi başarılar yapıyor.:)
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RAN7843 7 yıl
Herhalde bu sitede özürlü bi insan var herkezin yorumuna bir eksi basıp çıkıp gidiyor yorumu dahi okumuyor eksi basınca altınmı verıyorlar bizde bilelimki bizde eksi basalımmm
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RAN7843 7 yıl
HTC başlı başına harika bir firma her kez yok donanım koyuyor biz ferrarı mı kullanacaz yok craysıs mı oynayacak nıye aynı paraya son teknolojıyı kullanmayım bana göre harika firma kim iyisini kullanıyorsa o malzemeyi kullanıyor adam gorilla glass tegra işlemci veya Qualcoom beat audyo ses teknolojısı kasa tasarımı kamera kalite ve şimdi yine kendine özgü yazılımlar ben diyor htc sizden farklıyımmm
2 Yanıt Yanıtla
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genc34 7 yıl RAN7843
RAN7843

HTC başlı başına harika bir firma her kez yok donanım koyuyor biz ferrarı mı kullanacaz yok craysıs mı oynayacak nıye aynı paraya son teknolojıyı kullanmayım bana göre harika firma kim iyisini kullanıyorsa o malzemeyi kullanıyor adam gorilla glass tegra işlemci veya Qualcoom beat audyo ses teknolojısı kasa tasarımı kamera kalite ve şimdi yine kendine özgü yazılımlar ben diyor htc sizden farklıyımmm

oldu
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danGerfuLL 7 yıl RAN7843
RAN7843
HTC başlı başına harika bir firma her kez yok donanım koyuyor biz ferrarı mı kullanacaz yok craysıs mı oynayacak nıye aynı paraya son teknolojıyı kullanmayım bana göre harika firma kim iyisini kullanıyorsa o malzemeyi kullanıyor adam gorilla glass tegra işlemci veya Qualcoom beat audyo ses teknolojısı kasa tasarımı kamera kalite ve şimdi yine kendine özgü yazılımlar ben diyor htc sizden farklıyımmm

Öyle Android üzerinde farklilasilmiyor bir platform oluşturup milyonlar satsın da görelim HTC. İki tane uygulama geliştirdi Beats destegi aldı diye göklere çıkarmanın anlamı yok.
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