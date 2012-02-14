HTC Endeavor ROM'u Siri benzeri HTC Speak uygulamasını ortaya çıkardı

Dünyanın ilk 4 çekirdekli telefonu olacağı belirtilen HTC Edge kod adlı modelin güncelleme ROM'unu elde eden Android Central sitesi final adı Endeavor olan modele ait Sense 4.0 görsellerini de internette paylaşmıştı. Bunun haricinde güncelleme ROM'u HTC'nin önemli bir teknoloji üzerinde çalıştığını ortaya koydu.





Apple'ın Siri'sine rakip olacak yeni teknoloji HTC Speak olarak adlandırılıyor. HTC Speak sesli kontrol sistemi, modelde sunulacak yeni bir video düzenleme uygulaması ile birlikte keşfedildi.





HTC Speak ile ilgili bilinenler fazla değil. Diğer Android cihazlarındaki gibi kısayol komutları ve dikte özelliği olan bir ses kontrolü mü yoksa Apple'ın Siri asistanı gibi lisanslanmış bir sesli dijital asistan mı bilinmiyor. Ancak HTC'nin rakiplerinden farklılaşmak adına attığı öneli adımlardan birisi olduğuna şüphe yok. HTC Sense 4.0 ve Beats Audio teknolojisi ile birlikte kullanıcılara önemli bir avantaj sunabilir.





Video düzenleme uygulaması ise Google'ın Android 4.0 içerisinde sunduğu uygulamadan farklı görünüyor. Muhtemelen HTC'nin Sense 4.0 ile birlikte sunacağı önemli yeniliklerden birisi olacak.





HTC Endeavor ve HTC Ville modelleri firmanın bu yıl ki amiral gemisi model stratejisinin iki örneği olacak ve tahminen MWC 2012 fuarında boy gösterecek.