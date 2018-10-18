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HTC Exodus'un tasarımını gösteren yeni bir teaser yayınlandı

HTC'nin önümüzdeki hafta resmen tanıtacağı blockchain telefonunun yeni bir görüntüsü yayınlandı. Cihazın tasarımını kısmen gözler önüne seren teaser, lansman tarihinin değiştiğini de gösteriyor.
7 ay
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4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC geçtiğimiz aylarda Exodus adlı bir akıllı telefon çıkaracağını doğrulamıştı. Blockchain teknolojisiyle güçlendirilmiş cihaz önümüzdeki hafta resmen tanıtılacak. Şirket kısa süre önce Exodus'un tasarımı hakkında ipuçları veren yeni bir teaser yayınlandı.
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Akıllı telefon ile ilgili çok fazla detay verilmese de Bitcoin ve Ethereum kripto para birimleri için bir depolama cüzdanı olarak kullanılabileceği söyleniyor. Ayrıca kullanıcılarının kripto para ticareti yapmasına olanak sağlayacak.

Lansman tarihi de değişti

HTC, cihazın 22 Ekim'de tanıtılacağını ortaya koyan bir önceki paylaşımı yayından kaldırdı. Instagram'da yayınlanan yeni teaser telefonun 23 Ekim tarihinde lanse edileceğini gösteriyor. Ayrıca cihazın kavisli cam tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca şeffaf veya yarı şeffaf bir arka panel ile gelebilir.
HTC'nin akıllı telefonu önümüzdeki hafta duyuracak olsa bile Aralık ayından önce piyasaya sürülmeyebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte Sirin Labs'ın da 999 dolar fiyat etiketi taşıyan Finney adlı blockchain telefonunu 28 Kasım'da düzenleyeceği özel bir etkinlikte duyuracağını ekleyelim.

https://www.instagram.com/p/BpBTVKrhtPp/ Yorum Yaz
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intel7mix 7 ay en beğenilen
Boş işlerle uğraşacaklarına adam akıllı amiral gemisi ve orta segment cihaz yapsanıza.
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intel7mix 7 ay en beğenilen
Boş işlerle uğraşacaklarına adam akıllı amiral gemisi ve orta segment cihaz yapsanıza.
2 Yanıt Yanıtla +7
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Manhunt Three 7 ay intel7mix
Asıl senin dediklerini yaparlarsa boşuna yapmış olurlar.
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Mr. Jingles 7 ay intel7mix
U11 ve U12 gerçekten donanım/paket bazında dönemlerinin en iyi modelleriydi fakat bir türlü hakettiği yeri bulamadı.
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