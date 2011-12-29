HTC, Eylül 2011'den sonra piyasaya çıkan tüm modeller için bootloader kilidinin kaldırılabileceğini açıkladı

Akıllı telefon kullanıcılarının cihazın başlangıç ayarlarını değiştirerek kendi özel ROM'larını yüklemesine izin veren bootloader kilidi hali hazırda Samsung, Motorola, Sony marka akıllı telefonlarda açık olarak geliyor ve bu da kilitsiz modellerin daha çok ilgi görmesine yol açıyor.





Bootloader kilidi konusunda geliştiricilerle yakın ilişki içerisinde olan HTC bir kaç ay önce sürpriz bir şekilde bu kilit kapalı olarak modellerini satmaya başlayacağını açıkladı. Büyük tepkiler alan HTC daha sonra da bu kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Bir bootloader aracı yayınlayan firma o dönem satılan tüm telefonları kırılabilir hale getirdi. HTC bootloader aracını tüm modelleriyle uyumlu hale gelecek şekilde optimize etmeye devam ediyor.





Firma yaptığı son açıklamayla da Eylül 2011 tarihinden sonra piyasaya çıkan tüm HTC modellerinde bu araç ile bootloader kilidinin kaldırılabileceğini duyurdu. 2011 Eylül öncesinde piyasaya çıkan cihazlar için de çalışmalar devam ediyor.





Resmi sitesinde yayınlanan kilidi kaldırılabilen cihaz listesinde HTC Flyer, EVO 3D, Sensation, Amaze 4G, EVO Design 4G gibi modeller bulunuyor. Bunların bir kısmı ülkemizde de satılıyor. Liste her hafta güncellenecek. HTC Rezound, Rhyme, Vivid ve Thunderbolt da listeye ekleneceği belirtilen cihazlar.





Üretici firmaların belli bir sürümden sonra Android güncelleme desteğini kesmesi nedeniyle yeni sürümleri eski modellerinde denemek isteyen kullanıcılar için kişisel ROM yükleyebilme çok önemli ve oldukça da popüler.