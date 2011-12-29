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HTC, Eylül 2011'den sonra piyasaya çıkan tüm modeller için bootloader kilidinin kaldırılabileceğini açıkladı

7 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon kullanıcılarının cihazın başlangıç ayarlarını değiştirerek kendi özel ROM'larını yüklemesine izin veren bootloader kilidi hali hazırda Samsung, Motorola, Sony marka akıllı telefonlarda açık olarak geliyor ve bu da kilitsiz modellerin daha çok ilgi görmesine yol açıyor. 

Bootloader kilidi konusunda geliştiricilerle yakın ilişki içerisinde olan HTC bir kaç ay önce sürpriz bir şekilde bu kilit kapalı olarak modellerini satmaya başlayacağını açıkladı. Büyük tepkiler alan HTC daha sonra da bu kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Bir bootloader aracı yayınlayan firma o dönem satılan tüm telefonları kırılabilir hale getirdi. HTC bootloader aracını tüm modelleriyle uyumlu hale gelecek şekilde optimize etmeye devam ediyor.

Firma yaptığı son açıklamayla da Eylül 2011 tarihinden sonra piyasaya çıkan tüm HTC modellerinde bu araç ile bootloader kilidinin kaldırılabileceğini duyurdu. 2011 Eylül öncesinde piyasaya çıkan cihazlar için de çalışmalar devam ediyor.

Resmi sitesinde yayınlanan kilidi kaldırılabilen cihaz listesinde HTC Flyer, EVO 3D, Sensation, Amaze 4G, EVO Design 4G gibi modeller bulunuyor. Bunların bir kısmı ülkemizde de satılıyor. Liste her hafta güncellenecek. HTC Rezound, Rhyme, Vivid ve Thunderbolt da listeye ekleneceği belirtilen cihazlar.

Üretici firmaların belli bir sürümden sonra Android güncelleme desteğini kesmesi nedeniyle yeni sürümleri eski modellerinde denemek isteyen kullanıcılar için kişisel ROM yükleyebilme çok önemli ve oldukça da popüler.

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Whisper911 7 yıl
aptal bir şeydi...
noluyoruz anasını satayım cia bilgilerimi var sanki tövbe tövbe
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Zaten kırılabildiği bir gerçekken ve herkes bunu biliyorsa kilitli sunmamın mantığı ne?
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ezimuse 7 yıl
Açık kaynak demek özgürlük demek.
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Besiktask34 7 yıl
işin espirisi burda zaten o kilit kırılması için forumlar siteler dolup taşacak aplle gibi yoksa ilgi çekmiyor noki gibi
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Kilit falan bencede gerek yok kaçıncı yüzyıldayız? Yassak kardeşim giremezsin ,lütfen yaka kartınızı tak...
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Ac1DBuRN 7 yıl
Telefon satışlarını arttırdığı sürece kilitleri açması normal. Internette gittikçe yaygınlaşan ve kolaylaşan akıllı telefonların özelleştirilebilir nitelikler sunması, son kullanıcının tercih sebepleri arasına girmesine neden oldu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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last_legant 7 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN

Telefon satışlarını arttırdığı sürece kilitleri açması normal. Internette gittikçe yaygınlaşan ve kolaylaşan akıllı telefonların özelleştirilebilir nitelikler sunması, son kullanıcının tercih sebepleri arasına girmesine neden oldu.

Doğru
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