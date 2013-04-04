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HTC First resmi olarak duyuruldu

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC First resmi olarak duyuruldu

Daha önce ChaCha ve Salsa adlı sosyal ağ odaklı iki akıllı telefon modelinde birlikte çalıştığını gördüğümüz HTC ve Facebook, bugün yapılan etkinlikte bir kez daha teknoloji dünyasının karşısına çıktı. Etkinlikte Facebook odaklı bir akıllı telefon olmasının yanında, artık arayüz olarak da sosyal ağa entegre olmuş HTC First ilk kez görücüye çıktı.

Daha önce model ile ilgili görseller internete sızmıştı. Bu bakımdan tasarım anlamında bir sürpriz yaşanmadı. Facebook Home arayüzünün tanıtımından sonra HTC İcra Kurulu Başkanı Peter Chou, One modelinden sonra ilk kez sahneye çıktı ve HTC First modelini katılımcılara tanıttı. 

HTC First, Facebook Home arayüzünü ilk taşıyan akıllı telefon modeli olacak. 12 Nisan'da raflara çıkacak model sadece ABD'li AT&T operatörüne özgü olarak kontratlı şekilde 100$ seviyesinden fiyatlandırılacak. İlerleyen aylarda ise operatör anlaşmalarına göre farklı ülkelerde de satışa sunulacak.

HTC First ile ilgili etkinlikte çok fazla donanım detayı tanıtılmadı. Basit ve minimal bir kullanım sunacak Facebook Home arayüzüne odaklanılması nedeniyle, telefon detaylarına çok fazla inilmediği yorumları yapılıyor. 

Daha çok orta seviyeye yönelik olacak modelde çift Krait çekirdekli olduğu tahmin edilen Snapdragon 400 çözümü ve Adreno 305 grafik birimi tercih edilmiş. Modelde 4.3 inçlik 720p ekran, Android 4.1 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte kamera, 4G LTE, 4 farklı renk seçeneği şeklinde diğer özellikleri bulunuyor. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-First-announced-pre-orders-live-releasing-April-12-for-99_id41547 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
iSpeedy 6 yıl en beğenilen
Adamlar operatörlerle 100$ seviyesinde fiyatlandırılıcak diyor siz bi iPhone değil diyonuz neyin kafasındasınız siz :)
2 Yanıt Yanıtla +12
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headcoach 6 yıl
Baktılar birinci olamıyolar bari isimlere koyalım dediler herhalde
bu nedir ya? One,First.Seneye Htc Champion geliyomuş yeni amiral.
1 Yanıt Yanıtla +7
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gokooo 6 yıl
iSpeedy
Adamlar operatörlerle 100$ seviyesinde fiyatlandırılıcak diyor siz bi iPhone değil diyonuz neyin kafasındasınız siz :)

kontratlı olursa 100+ dikkat ettiyseniz bide çoğu kontratta faturaya dahil geliyor hepsi o mantıkla türkiyede telefon bedava
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Dexstz 6 yıl
Fiyatı aşşağıda tutarlarsa iş yapar
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bgirengir 6 yıl
bu arada yeni iphone ile ilgili bir haber var arkadaslar.
phonearena.com/...
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bgirengir 6 yıl
ben begendim. kasasi cok sade olmus. telefonun ekran haricinda kalan alt ve ust bosluklari esit oldugu icin gozume hos gorundu. facebook bilgisayarlardakinden bile hizli calisiyor nerdeyse. herseyden onemlisi videolardan izledigim kadariyla android kullaniyor ve gram takilma ve atlama gormedim. bu noktada samsung s4 e bir elestirim olacak. hersey donanim degil demek ki! s4 un yarisi kadar donanima sahip ancak android yag gibi calisiyor facebookhome da. saygilar.
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hasan1067 6 yıl
Iş yapar bence :-)
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danGerfuLL 6 yıl
First but it must be last.
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engurlu 6 yıl
HTC Thousandth

olmalıymış..
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JohnLord 6 yıl
Adamlar operatör dahili 100 $ satıyolar bizimkiler 24 ay kontrat yaparlar 50 tl ödetirler birde paket parası geçirirler sanki kendileri üretiyormuş gibi.
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enzomaresca 6 yıl
Satıp satmaması tamamen fiyata bağlı uygun fiyatla satılırsa iş yapar bakmayın burdaki teknoloji uzmanlarına
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LilTunechi 6 yıl
fiyatı uygun olursa iyi satış yapar dünyada.
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xconnect 6 yıl
500 TL bandında olursa Tr de yok satar. Ama bizim operatörler ve diğer telefon markaları pazarı bulandırmak istemezler. Haaaa bizde anti tekel yasası vardı dimi!
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I am Egemen 6 yıl
iPhone daha iyi
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