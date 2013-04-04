HTC First resmi olarak duyuruldu





Daha önce ChaCha ve Salsa adlı sosyal ağ odaklı iki akıllı telefon modelinde birlikte çalıştığını gördüğümüz HTC ve Facebook, bugün yapılan etkinlikte bir kez daha teknoloji dünyasının karşısına çıktı. Etkinlikte Facebook odaklı bir akıllı telefon olmasının yanında, artık arayüz olarak da sosyal ağa entegre olmuş HTC First ilk kez görücüye çıktı.





Daha önce model ile ilgili görseller internete sızmıştı. Bu bakımdan tasarım anlamında bir sürpriz yaşanmadı. Facebook Home arayüzünün tanıtımından sonra HTC İcra Kurulu Başkanı Peter Chou, One modelinden sonra ilk kez sahneye çıktı ve HTC First modelini katılımcılara tanıttı.





HTC First, Facebook Home arayüzünü ilk taşıyan akıllı telefon modeli olacak. 12 Nisan'da raflara çıkacak model sadece ABD'li AT&T operatörüne özgü olarak kontratlı şekilde 100$ seviyesinden fiyatlandırılacak. İlerleyen aylarda ise operatör anlaşmalarına göre farklı ülkelerde de satışa sunulacak.





HTC First ile ilgili etkinlikte çok fazla donanım detayı tanıtılmadı. Basit ve minimal bir kullanım sunacak Facebook Home arayüzüne odaklanılması nedeniyle, telefon detaylarına çok fazla inilmediği yorumları yapılıyor.





Daha çok orta seviyeye yönelik olacak modelde çift Krait çekirdekli olduğu tahmin edilen Snapdragon 400 çözümü ve Adreno 305 grafik birimi tercih edilmiş. Modelde 4.3 inçlik 720p ekran, Android 4.1 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte kamera, 4G LTE, 4 farklı renk seçeneği şeklinde diğer özellikleri bulunuyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-First-announced-pre-orders-live-releasing-April-12-for-99_id41547