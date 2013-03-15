HTC : Galaxy S4 sonraki büyük fiyasko





Samsung'un New York'taki etkinlikle yeni amiral gemi modeli Galaxy S4'ü resmen tanıtmasının ardından rakip firmaların yorumları da gelmeye başladı.





HTC, Radio City Hall kapı açılışından önce etkinlik için soğukta bekleyen insanlara sıcak çikolata ve snack ikramı yaparken, One modelinin tanıtımını yapmaktan da geri durmadı. LG de Times meydanında Samsung'un etkinlik reklamının üzerindeki panoya Optimus G Pro reklamı eklemişti.





One modeli ile bu yıl pazarda iddialı bir çıkış yapmayı hedefleyen HTC mali şefi Ben Ho ise tanıtımın hemen ardından sonraki büyük fiyasko anlamına gelen theNextBigFlop etiketi ile Twitter'da Samsung'u eleştirdi ve ilginç açıklamalarda bulundu.





Ho, Galaxy S4 modelinin yine plastik materyal kullandığını ve en büyük farkın ekranın biraz büyümesi olduğunu belirtirken model için aynısının biraz fazlası ifadesini kullandı. Ho, tamamen alüminyum kaplama ve çığır açan teknolojilere sahip HTC One ile tüketicilerin premium bir tecrübe yaşayacaklarını ve bekledikleri şeyin de zaten bu olduğunu dile getirdi. Ho, insanların yaygın kullanımdakilerden daha farklı şeyler istediklerini ancak Samsung'un yaygın kullanıma yönelik hamleler yaptığını da sözlerine ekledi.





Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eleştiri oklarının hedefi olan yeni Galaxy S modelinin, satışa sunulduktan sonra gerçekten de tüketicinin beklediği bir akıllı telefon olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.

http://allthingsd.com/20130314/rather-than-just-watch-samsungs-show-htc-decides-to-get-in-on-the-act/