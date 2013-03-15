HTC : Galaxy S4 sonraki büyük fiyasko

Haber Editörü
Samsung'un New York'taki etkinlikle yeni amiral gemi modeli Galaxy S4'ü resmen tanıtmasının ardından rakip firmaların yorumları da gelmeye başladı.
HTC, Radio City Hall kapı açılışından önce etkinlik için soğukta bekleyen insanlara sıcak çikolata ve snack ikramı yaparken, One modelinin tanıtımını yapmaktan da geri durmadı. LG de Times meydanında Samsung'un etkinlik reklamının üzerindeki panoya Optimus G Pro reklamı eklemişti.
One modeli ile bu yıl pazarda iddialı bir çıkış yapmayı hedefleyen HTC mali şefi Ben Ho ise tanıtımın hemen ardından sonraki büyük fiyasko anlamına gelen theNextBigFlop etiketi ile Twitter'da Samsung'u eleştirdi ve ilginç açıklamalarda bulundu.
Ho, Galaxy S4 modelinin yine plastik materyal kullandığını ve en büyük farkın ekranın biraz büyümesi olduğunu belirtirken model için aynısının biraz fazlası ifadesini kullandı. Ho, tamamen alüminyum kaplama ve çığır açan teknolojilere sahip HTC One ile tüketicilerin premium bir tecrübe yaşayacaklarını ve bekledikleri şeyin de zaten bu olduğunu dile getirdi. Ho, insanların yaygın kullanımdakilerden daha farklı şeyler istediklerini ancak Samsung'un yaygın kullanıma yönelik hamleler yaptığını da sözlerine ekledi.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eleştiri oklarının hedefi olan yeni Galaxy S modelinin, satışa sunulduktan sonra gerçekten de tüketicinin beklediği bir akıllı telefon olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.
http://allthingsd.com/20130314/rather-than-just-watch-samsungs-show-htc-decides-to-get-in-on-the-act/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
One X+ ı sattım ve s3 bana kötü gelecek sanarak tekrar kullanmaya başladım. Şunu anladım; Htc de Sense de tamamen abartı ve hikayeden ibaret. Ve iddia ediyorum Samsung un beğenilmeyen arayüzü sense den bana göre çok daha iyi ki S4 ile daha da iyi hale geldiği söyleniyor.
Hatta forumdan bir kaç arkadaşa Pm ile sordum; yahu One x+ kullanıyorum sense sense diye anlatılan abartılan şey ne Allahaşkına? Sense de başka arayüzlerde olmayan ne var? Nedir bu abartılan? İşin garip tarafı Htc Htc diye forumda beraber bu cihazı bekleyen arkadaşların bir çoğu benden önce sattı telefonu.
Bu yorumu karalama adına yapmıyorum. Asla böyle bir saplantım olmadı, olamaz da. Bu yorumu neden yapıyorum; elinde S3 veya s2 olup da şu abartı Htc ve sense yorumlarına kanıp masraf edip kimse Htc ye geçmesin. Benim maddi sıkıntım yok. Merak ettim ve merakımı giderdim. İlla değiştirecekseniz Samsung kullanan Samsung dan devam etsin. Samsung u severek kullanan bir kişini Htc de mutlu olacağına inanmıyorum.
Şöyle bir açıklık da getireyim; Samsung ve Htc amiral gemileri aynı fiyat olsa eyvallah. Belki seçim için düşünebilirsin, mantıklı. Ancak arada 800-1000 tl fark var ve Htc bu farka kesinlikle değmez demek istiyorum, büyük hata!
Ben şahsen s4 ü kesinlikle alacağım. Ve Iphone un lider olduğu zamanlarda Iphone dan nasıl şaşmadıysam şu an da Samsung dan şaşmayacağım. Olur da bir gün Samsung un Iphone a yapığını bir firma Samsung a yapar direk o cihaza geçerim.
Eminim ki bu forumda olumsuz yorum yapan ve telefon ihtiyacı olan insanların da %80 i s4 alacak. Çünkü Htc One ın üretimi gecikti, Türkiye ye gelmesi daha da gecikecek. Geldiği zaman Avea gibi tekel bir firma tarafından getirilecek ve fahiş bir fiyattan satışa sunulacak. O zamana kadar s4 ile One arasında gene fiyat bakımından uçurum olacak. Bunları ben ve one x+ bekleyen arkadaşlar yaşadık bu forumda.