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HTC : Galaxy S4 sonraki büyük fiyasko

6 yıl
4b
1
208
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC : Galaxy S4 sonraki büyük fiyasko

Samsung'un New York'taki etkinlikle yeni amiral gemi modeli Galaxy S4'ü resmen tanıtmasının ardından rakip firmaların yorumları da gelmeye başladı.

HTC, Radio City Hall kapı açılışından önce etkinlik için soğukta bekleyen insanlara sıcak çikolata ve snack ikramı yaparken, One modelinin tanıtımını yapmaktan da geri durmadı. LG de Times meydanında Samsung'un etkinlik reklamının üzerindeki panoya Optimus G Pro reklamı eklemişti.

One modeli ile bu yıl pazarda iddialı bir çıkış yapmayı hedefleyen HTC mali şefi Ben Ho ise tanıtımın hemen ardından sonraki büyük fiyasko anlamına gelen theNextBigFlop etiketi ile Twitter'da Samsung'u eleştirdi ve ilginç açıklamalarda bulundu.

Ho, Galaxy S4 modelinin yine plastik materyal kullandığını ve en büyük farkın ekranın biraz büyümesi olduğunu belirtirken model için aynısının biraz fazlası ifadesini kullandı. Ho, tamamen alüminyum kaplama ve çığır açan teknolojilere sahip HTC One ile tüketicilerin premium bir tecrübe yaşayacaklarını ve bekledikleri şeyin de zaten bu olduğunu dile getirdi. Ho, insanların yaygın kullanımdakilerden daha farklı şeyler istediklerini ancak Samsung'un yaygın kullanıma yönelik hamleler yaptığını da sözlerine ekledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eleştiri oklarının hedefi olan yeni Galaxy S modelinin, satışa sunulduktan sonra gerçekten de tüketicinin beklediği bir akıllı telefon olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. 

http://allthingsd.com/20130314/rather-than-just-watch-samsungs-show-htc-decides-to-get-in-on-the-act/ Yorum Yaz
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W.Amadeus 6 yıl en beğenilen
Bu forumda ki Htc ve Sense yorumları yüzünden Htc yi o kadar merak ettim ki (elimde s3 varken) sıfırı 1000 - 1.200 tl ye S3 alınabiliyorken, 2000 tl One x plus aldım. (Buradan marka takıntım olmadığını anlayabilirsiniz.)

One X+ ı sattım ve s3 bana kötü gelecek sanarak tekrar kullanmaya başladım. Şunu anladım; Htc de Sense de tamamen abartı ve hikayeden ibaret. Ve iddia ediyorum Samsung un beğenilmeyen arayüzü sense den bana göre çok daha iyi ki S4 ile daha da iyi hale geldiği söyleniyor.

Hatta forumdan bir kaç arkadaşa Pm ile sordum; yahu One x+ kullanıyorum sense sense diye anlatılan abartılan şey ne Allahaşkına? Sense de başka arayüzlerde olmayan ne var? Nedir bu abartılan? İşin garip tarafı Htc Htc diye forumda beraber bu cihazı bekleyen arkadaşların bir çoğu benden önce sattı telefonu.

Bu yorumu karalama adına yapmıyorum. Asla böyle bir saplantım olmadı, olamaz da. Bu yorumu neden yapıyorum; elinde S3 veya s2 olup da şu abartı Htc ve sense yorumlarına kanıp masraf edip kimse Htc ye geçmesin. Benim maddi sıkıntım yok. Merak ettim ve merakımı giderdim. İlla değiştirecekseniz Samsung kullanan Samsung dan devam etsin. Samsung u severek kullanan bir kişini Htc de mutlu olacağına inanmıyorum.

Şöyle bir açıklık da getireyim; Samsung ve Htc amiral gemileri aynı fiyat olsa eyvallah. Belki seçim için düşünebilirsin, mantıklı. Ancak arada 800-1000 tl fark var ve Htc bu farka kesinlikle değmez demek istiyorum, büyük hata!

Ben şahsen s4 ü kesinlikle alacağım. Ve Iphone un lider olduğu zamanlarda Iphone dan nasıl şaşmadıysam şu an da Samsung dan şaşmayacağım. Olur da bir gün Samsung un Iphone a yapığını bir firma Samsung a yapar direk o cihaza geçerim.

Eminim ki bu forumda olumsuz yorum yapan ve telefon ihtiyacı olan insanların da %80 i s4 alacak. Çünkü Htc One ın üretimi gecikti, Türkiye ye gelmesi daha da gecikecek. Geldiği zaman Avea gibi tekel bir firma tarafından getirilecek ve fahiş bir fiyattan satışa sunulacak. O zamana kadar s4 ile One arasında gene fiyat bakımından uçurum olacak. Bunları ben ve one x+ bekleyen arkadaşlar yaşadık bu forumda.
Bu forumda ki Htc ve Sense yorumları yüzünden Htc yi o kadar merak ettim ki (elimde s3 varken) sıfırı 1000 - 1.200 tl ye S3 alınabiliyorken, 2000 tl One x plus...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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Evren 6 yıl
S4 lansmanından sonra sunu anlayabılıyorum, markalar cok yuksek satıs rakamları elde ettıgınde telefonlarda ufak tefek tasarım degıstırıp pıyasaya cıkartıyor. Bknz ip5 ve s4.Diger fırmalar daha yaratıcı ve yenı cozumler sunmaya calısıyorlar.(piyasadan pay kapmak ıcın)
S4 lansmanından sonra sunu anlayabılıyorum, markalar cok yuksek satıs rakamları elde ettıgınde telefonlarda ufak tefek tasarım degıstırıp pıyasaya cıkartıyor. B...
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cronus75 6 yıl
Bir firma yetkilisi başkasının ürününü bu şekilde kötülüyorsa ciddi kompleks içerisinde demektir. Ve ben o firmanın ürününü satın almam.
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DH Misafiri 6 yıl
sırf beats audio özelliği bile htc almak için yeterlidir. htc her türlü daha iyi fakat daha önce kullanmamış insanların önyargısıyla bu yorumlar olmaz bende one x var htc one geldiğinde direkt alıcam
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DH Misafiri 6 yıl
Yazılıma bukadar önem verdiğini söyleyen arkadaşlara soruyorum samsungun bana 5 tane jealy bean olmasına gerek yok ics guncellemesi alan cihazı var mı sayabilir misiniz nekadar çabuk unuttunuz galaxy s e verilmeyen ics yi ve ondan aşağı bir sürü çöp modeli samsungun s2 ve üzeri cihazlara güncelleme verdiğini düşünürsek samsungun hiç de yazilimdan yana gecikmesi gereken bir durum görmüyorum yani boşuna yok samsung kadar erken güncelleme veren başka firma yokda fasa fiso yurdum insanı işte dün yediği kazığı unutur...
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-)KraL(- 6 yıl
.
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umutaltdag 6 yıl
Bence one, çok büyük özellikler beklemeyin tabi, sadece yazılım özellikleri icin s4 alınmaz
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umutaltdag 6 yıl
Kimse karşı çıkmasın lider marka yok artık her markada sorunlar var
samsung;tasarım s2'den sonra berbat ve plastik kullanılıyor, her telefonda eksikleri var, piksel olur, tasarım olur illa birşey eksik
HTC; htc güncelleme vermiyor malesef orta düzey telefonlar boş boş geziyor, tasarım bu zamana kadar yoktu ama artık var samsung gibi yetersiz malzeme vardır yani uymayan malzemeler[orta düzey tefonlar) 1 ghz işlemci 716 mb ram vs.. Ve gereksiz pahalı
lg: güncelleme vermez hala 3b telefonlarda güncelleme yok, yazılım da hiçbir şey yok
motorola : herşey var yazılım yok reklam yok
Sony : daha önce kullanmadığımdan bilmiyorum
Iphone : gereksiz pahalı
General Mobile kraldir kral??!!
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redoano 6 yıl
nevrotikstar
muhamnet
DH Misafiri o değilDE Htc samsungun etkinliğini fırsat bilip kendi telefonunu tanıtmış reklamın iyi si kötüsü Olmaz ne koparırsak kar demiş resmen
Htc kendi telefonunun tanıtımına o kadar insan toplayamadığı için anca samsung lansmanını kullanabilir işte...
hırsız HTC böyledir... Çakmacılık ruhlarına işlemiş... Tayvan döküntüsü zihniyet... çakma Çinliler zaten fabrikalarında Çinlilere eziyet ediyorlar...

Pardon hırsız derken? Bi de hem taiwan diyorsun hem çinli diyorsun? Biraz harita çalış..
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DH Misafiri 6 yıl
o değilDE Htc samsungun etkinliğini fırsat bilip kendi telefonunu tanıtmış reklamın iyi si kötüsü Olmaz ne koparırsak kar demiş resmen
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muhamnet 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

o değilDE Htc samsungun etkinliğini fırsat bilip kendi telefonunu tanıtmış reklamın iyi si kötüsü Olmaz ne koparırsak kar demiş resmen

Htc kendi telefonunun tanıtımına o kadar insan toplayamadığı için anca samsung lansmanını kullanabilir işte...
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DH Misafiri 6 yıl
burayı samsung fanboylari basmış gerçekçi olun ekranı ve pili buyutup s4 demiş adamlar :D
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grezimonk 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

burayı samsung fanboylari basmış gerçekçi olun ekranı ve pili buyutup s4 demiş adamlar :D

beyin özürlü misafir SGS4'ü beğenmiyorsan alma... saçma sapan yorum yapma...
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Master-Fİ 6 yıl
Burda marka fanlari saf tutmus.bende kendimce objektif bir yorum yazmaya çalışayım.s4 bendede hayal kırıklığı yarattı.gerçekten amiral gemisi tabirini sadece donanımla değil premium materyaller kullanarak üretip pekistirmesini beklerdim.s4 ün sunduğu yenilikler gündelik hayatta fark yaratacak tarzda değil.bir önceki model yani s3 ün üstüne ciddi anlamda bir fark yaratamadi.yani bir s3 kullanıcısı son teknoloji takıntısı olan parası bol bir tip değilse s4 e gecmemeli.kaldiki s3 s4 le gelen yenilikleri guncellemelerle alabilecek.

HTC ye gelince,one modelinde muhteşem bir tasarima çok güncel bir donanıma yer verdiler.sense i guncellediler,kamerada ve ses teknolojilerinde farklılık sundular.ekran su ana dek mobil bir cihazdaki en iyi ekran.güncelleme konusundada firma güncel modellerine sense 5 ve üst sürüm yazılımları vereceğini soylediki bu konuda akillanmaya başladı.

Ben kendi adıma yeni bir telefon alacak olsam tercihimi one dan yana kullanırım.makina her açıdan premium bir his veriyor.onca para verilecekse görünümde çok önemli bence.
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Chandler Bing 6 yıl Master-Fİ
Master-Fİ

Burda marka fanlari saf tutmus.bende kendimce objektif bir yorum yazmaya çalışayım.s4 bendede hayal kırıklığı yarattı.gerçekten amiral gemisi tabirini sadece donanımla değil premium materyaller kullanarak üretip pekistirmesini beklerdim.s4 ün sunduğu yenilikler gündelik hayatta fark yaratacak tarzda değil.bir önceki model yani s3 ün üstüne ciddi anlamda bir fark yaratamadi.yani bir s3 kullanıcısı son teknoloji takıntısı olan parası bol bir tip değilse s4 e gecmemeli.kaldiki s3 s4 le gelen yenilikleri guncellemelerle alabilecek.

HTC ye gelince,one modelinde muhteşem bir tasarima çok güncel bir donanıma yer verdiler.sense i guncellediler,kamerada ve ses teknolojilerinde farklılık sundular.ekran su ana dek mobil bir cihazdaki en iyi ekran.güncelleme konusundada firma güncel modellerine sense 5 ve üst sürüm yazılımları vereceğini soylediki bu konuda akillanmaya başladı.

Ben kendi adıma yeni bir telefon alacak olsam tercihimi one dan yana kullanırım.makina her açıdan premium bir his veriyor.onca para verilecekse görünümde çok önemli bence.

kaç senedir yeni yaratıcı özellikler gelmiyor dikkat ederseniz. hatta kabul edilsin veya edilmesin iphone'un çıkışıyla büyük bir sıçarayış oldu, duruldu sonra. akıllı telefonlar da artık bilgisayarlar gibi. siz bir bilgisayar alırken ekstra bir özellik bakmıyorsunuz, donanıma bakıyorsunuz. telefonlar da artık bu noktada. tüm telefonlar aynı, donanımlar farklı. s5 çok daha güçlü ama neredeyse hiç yeniliğe sahip olmadan çıkacak muhtemelen.
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DündenBugüne 6 yıl
S4 un fiyasko olduguna katiliyorum ayni telefonu s 4 diye satacaklar resmen
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