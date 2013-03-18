HTC : Galaxy S4'te tasarım olarak yenilik görmediğimiz için memnunuz





Samsung'un Galaxy S4'ü tanıtmasının ardından başlayan rakip firmaların eleştirileri HTC ile devam ediyor. Tanıtım sonrası Galaxy S4'ü fiyasko olarak niteleyen HTC eleştirilerine yenilerini ekledi.





HTC Kuzey Amerika başkanı Mike Woodward, Galaxy S4 modelini Galaxy S3 modeline çok benzediğini ve eskinin tekrarı olduğunu belirtti. Woodward, yeni yazılım özelliklerinin de bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve tüketicinin gözünü boyama amacını güttüğünü ancak tüketicinin artık bunlarla ilgilenmeyeceğini aktardı. Başkan ayrıca tasarım anlamında bir yenilik görmedikleri için de memnun olduklarının altını çizdi.





Sense 5 arayüzü ile kullanıcılar canlı bilgiler aktarabilen HTC One, alüminyum tasarımı ile de plastik bir yapı içerisinde kalmış Galaxy S4'ten önde.





Ancak Woodward, Samsung'un büyük pazarlama bütçesi olduğunu kabul ediyor. Samsung önce para ve pazarlama ile tüketicileri etkiliyor ve böylece rakiplerinin önemli özelliklerini bertaraf ediyor. Bununla birlikte Woodard şimdilik Samsung'un pazarlama bütçesi ile başedecek imkanlarının olmadığını da itiraf ediyor. HTC ilerleyen dönemlerde daha çok cihaz sattıkça, gelirlerini artıracak ve böylece pazarlamaya da daha büyük bütçeler ayırabilecek.

http://www.businessinsider.com/htc-interview-about-samsung-galaxy-s4-2013-3?utm_source=feedburner