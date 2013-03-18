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HTC : Galaxy S4'te tasarım olarak yenilik görmediğimiz için memnunuz

6 yıl
1,8b
1
141
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC : Galaxy S4'te tasarım olarak yenilik görmediğimiz için memnunuz

Samsung'un Galaxy S4'ü tanıtmasının ardından başlayan rakip firmaların eleştirileri HTC ile devam ediyor. Tanıtım sonrası Galaxy S4'ü fiyasko olarak niteleyen HTC eleştirilerine yenilerini ekledi.

HTC Kuzey Amerika başkanı Mike Woodward, Galaxy S4 modelini Galaxy S3 modeline çok benzediğini ve eskinin tekrarı olduğunu belirtti. Woodward, yeni yazılım özelliklerinin de bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve tüketicinin gözünü boyama amacını güttüğünü ancak tüketicinin artık bunlarla ilgilenmeyeceğini aktardı. Başkan ayrıca tasarım anlamında bir yenilik görmedikleri için de memnun olduklarının altını çizdi.

Sense 5 arayüzü ile kullanıcılar canlı bilgiler aktarabilen HTC One, alüminyum tasarımı ile de plastik bir yapı içerisinde kalmış Galaxy S4'ten önde.

Ancak Woodward, Samsung'un büyük pazarlama bütçesi olduğunu kabul ediyor. Samsung önce para ve pazarlama ile tüketicileri etkiliyor ve böylece rakiplerinin önemli özelliklerini bertaraf ediyor. Bununla birlikte Woodard şimdilik Samsung'un pazarlama bütçesi ile başedecek imkanlarının olmadığını da itiraf ediyor. HTC ilerleyen dönemlerde daha çok cihaz sattıkça, gelirlerini artıracak ve böylece pazarlamaya da daha büyük bütçeler ayırabilecek. 

http://www.businessinsider.com/htc-interview-about-samsung-galaxy-s4-2013-3?utm_source=feedburner Yorum Yaz
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KiLLeR© 6 yıl en beğenilen haymatloshan
haymatloshan

HTC iyi laf etmiş tasarım için,böyle seviyeli iğnelemeler daha güzel oluyor aslında.

Bunun kararını son kullanıcı verebilir, firmalar değil.

Bir firma karşı firma ürününe bu tür bir eleştiri yapıyorsa kendini küçük düşürmekten öteye gidemez şahsi fikrim. Bu ürüne ve firmaya karşı karın ağrısı olduğunu gösterir, kıskankçıktan başka birşey değil.

Asıl eleştiriyi ortaya koydukları ile yapar firmalar o zaman kim iyi kim kötü kullanıcılar tarafından belirlenir.

HTC kullanmış biri olarak ve HTC telefonlarını çok beğenen biri olarak S3 kullanıyorsam bunun sebebi yine HTC'dir.

Kullanıcılarının güvenlerini sarstılar. Mekanik problemler, yazılım güncellemeleri verilmemesi ve habire telefon çıkarmaları güven kaybetmekten başka bir getirisi olmadı HTC'ye. Çizgisi olmayan bir firma imajı çizdi hep.

Zararın neresinden dönerlerse kardır. Zaman gösterecek durumlarını, yinede HTC nin artık kara geçmesini istiyorum. Ayakta durması ve rekabet edebilmesi gereken bir firma.
haymatloshanHTC iyi laf etmiş tasarım için,böyle seviyeli iğnelemeler daha güzel oluyor aslında.Bunun kararını son kull...
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Yanıtla +29
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QMATRİS 6 yıl
Daha küçük, daha ince, daha hafif telefona, daha büyük ekran, daha büyük pil, daha büyük işlemci sığdırmak ancak iyi bir tasarım ile olur.
1 Yanıt Yanıtla +19
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cestvrai 6 yıl
HTC
Apple
Nokia

hepsi tutustu S4ün cıkısıyla
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DH Misafiri 6 yıl
SONY XPERİA Z DİYE BİR TELEFON YAPMIŞ Ekranı beğenmeyenler var ki bence en gerçekçi ekrandır siz hala konuşa durun
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patriotic* 6 yıl
HTC, yav he he
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ziper_gazi_ 6 yıl
htc bilmiş bilmiş konuşmuş.. Tüketici bunları yemezmişte felanda fıstık.
Tüketicinin dilinden anlasa böyle mi olurdu ?
htc eski tasarımla gelse iyileştirmelerde bulunsa yanlnız 4 5 yıl yazılım garantisi verse one x ve one x+ ın toplamının 2 katı satar.. (en az)
tasarım şöylede böylede diye laf ediyor lan one ile one + arasında niye fark yok.
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kartalaraz 6 yıl
tasarım aynı evet ama sağlamlığı nasıl ekran gene çıt kırıldım mı....merak ettiğim tek konu...
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AERN 6 yıl
Bakılım diğer akıllı telefon üreticileri nasıl modeller çıkaracak.
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Burak1916 6 yıl
ya arkadaş resmen komedi htc telefon bile üretemiyor malzeme sıkıntısı var diye üretim yok :) hala bide samsungu eleştiriyor cihaz altın kaplama olup kağıt üzerinde kalacağına polikarbon olur üretilir nokia ve htc tam komedi :) piyasada eriyoruz acaba niye demiyorlar samsungu apple vs eleştiriyorlar önce bi kendinize bakın...
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cherkesomer 6 yıl
unalislam
Niyeyse Samsung kimsiye bir eleştiri yapma gereği duymuyor.Herkes kendini belli ediyor... :)

sanırım dünyadan haberin yok.. samsung sürekli apple üzerineden reklamlar yaptı istersen bi araştır..
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levent_taka61 6 yıl
alayı tutuştu bunları yakında apple ile nokia diz dövüp çamura başlar helal sana samsung... sen bu tasarımı beğenmeyenlerinde cebine gireceksin emin ol... çünki alternatifin yok...
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unalislam 6 yıl
Niyeyse Samsung kimsiye bir eleştiri yapma gereği duymuyor.Herkes kendini belli ediyor... :)
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tahayasin1 6 yıl unalislam
unalislam

Niyeyse Samsung kimsiye bir eleştiri yapma gereği duymuyor.Herkes kendini belli ediyor... :)

Taş yerinde ağırdır

Olanlar bu taştan bir şey yontamaz.
Ancak bu tarz ters yaklaşımlar HTC ve diger eleştiri yapan firmalar kendi müşterilerinin bu cihazı (S4) incelemelerine sebep olur okadar.
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Regionella 6 yıl unalislam
unalislam

Niyeyse Samsung kimsiye bir eleştiri yapma gereği duymuyor.Herkes kendini belli ediyor... :)

aynısını samsung da yapıyor.

htc'den beklemezdim o da yapıyormuş. :D

sony kaldı yapmayan sanırım.
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headcoach 6 yıl
Evet olabilir ama bu satış rakamları böyle iyi giderse birde artarsa bükülebilir ekran başka bir kodla çıkabilir.S serisinde ekran büyüyor bu note serisinin sonunu hazırlıyor olabilir gitgide yaklaşıyorlar birbirlerine.
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tahayasin1 6 yıl headcoach
headcoach
Evet olabilir ama bu satış rakamları böyle iyi giderse birde artarsa bükülebilir ekran başka bir kodla çıkabilir.S serisinde ekran büyüyor bu note serisinin sonunu hazırlıyor olabilir gitgide yaklaşıyorlar birbirlerine.

İşte püf nokta bu ekran boyutlarında.
Bu esnek ekranlarin cikmasiyla kaba denen yada dalga geçilen TV kumandası benzetmeleri son bulacak. Yani tabiri caizse bir kibrit genişliğinde 12, 14, 16 cm uzunluklarda farklı boyutlar ve ekranları açılınca mini tablet yada kocaman tablet hâle gelen cihazlar. Artık Samsung bunlara ortak bir isimmi kullanır yinede çok sevilen S serisi devamı mı der bilinmez. Ama çok uzakta değiller bu cihazlar pek yakında göreceğiz ve işin güzel tarafı çoktapahalı olmayacaklar bu cihazlar.

Videonun 7.40. Saniyeden sonrasındaki kadinin waaww dediği cihazı ve benzerlerini kastettim
youtube.com/...
Saygılar...
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headcoach 6 yıl
Apple'ın da Samsungunda yaptığı doğrudur.Kazanan takım bozulmaz.Apple ve Samsung ne zaman kasa değiştirirse bilin ki satış hedeflerinin çok altında kalmışlardır.Htc ve Sony gibi.Bunu Htc ve Sony markalarını eleştirmek için söylemiyorum.One çok fazla satarsa seneye one modeline çok benzer bir model çıkarır Htc bu iş böyledir.
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tahayasin1 6 yıl headcoach
headcoach
Apple'ın da Samsungunda yaptığı doğrudur.Kazanan takım bozulmaz.Apple ve Samsung ne zaman kasa değiştirirse bilin ki satış hedeflerinin çok altında kalmışlardır.Htc ve Sony gibi.Bunu Htc ve Sony markalarını eleştirmek için söylemiyorum.One çok fazla satarsa seneye one modeline çok benzer bir model çıkarır Htc bu iş böyledir.

Şu an için haklısınız temel değişiklik ters tepki yaratabilir.
Ancak 2014'te olmasa 2015'te Samsung bu kasa işine son noktayı koyacak gibi.
Bükülebilir ekrsna sahip bir S5 yada 2015'te S6 ile kasaya son diyebilir samsung
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tahayasin1 6 yıl
Hiç kullanmadım bu markanın cihazlarını ama hep ikinci siradaki olabilecek android'li cihaz olarak bakmıştım.
Ancak daha sadece tanıtılmış ve piyasaya daha sürülmemiş bir S4'ten bu kadar rahatsız olmaları Külliyen gözümden düşmelerine yetti.
Bir firma bu kadar çok nasıl alçalır???
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