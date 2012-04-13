HTC Golf'e ait olduğu öne sürülen ilk basın görseli paylaşıldı

Geçtiğimiz ay Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin, ''Golf'' kod adlı yepyeni bir model üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Bugün, HTC Golf'e ait olduğu öne sürülen ilk basın görseli Pocket-now tarafından internette paylaşıldı.



Gelen iddialara göre 1 GHz sınırının altında çalışan tek çekirdekli işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alacak olan Golf, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanacak. 4 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebileceği söylenen akıllı telefon için 25 GB'lık Dropbox depolama alanının sunulacağı ve bu hizmetin 2 yıl boyunca ücretsiz olacağı belirtiliyor. Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS üçlüsüne ev sahipliği yapacak akıllı telefonun ekranının 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde olacağı iddialar arasında.



HTC'nin Golf'ü ne zaman lanse edeceği ise bilinmiyor.

