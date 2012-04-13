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HTC Golf'e ait olduğu öne sürülen ilk basın görseli paylaşıldı

7 yıl
21,9b
1
35
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin, ''Golf'' kod adlı yepyeni bir model üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Bugün, HTC Golf'e ait olduğu öne sürülen ilk basın görseli Pocket-now tarafından internette paylaşıldı.
Gelen iddialara göre 1 GHz sınırının altında çalışan tek çekirdekli işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alacak olan Golf, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanacak. 4 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebileceği söylenen akıllı telefon için 25 GB'lık Dropbox depolama alanının sunulacağı ve bu hizmetin 2 yıl boyunca ücretsiz olacağı belirtiliyor. Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS üçlüsüne ev sahipliği yapacak akıllı telefonun ekranının 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde olacağı iddialar arasında.
HTC'nin Golf'ü ne zaman lanse edeceği ise bilinmiyor.

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JohnLord 7 yıl en beğenilen
1 ghz işlemci 512 mb ramli telefon ice cream sandwich alıyor
samsung galaxy s ve google htc nexus one gibi telefonlar 4 güncellemesi alamıyor vay be
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DH Misafiri 7 yıl
wildfire s in ics li hali
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DH Misafiri 7 yıl
model resmen makyajlı htc explorer,kasa birebir aynı 4gb hafıza ve işlemci farklı duruyor tabi birde android 4.0 güncellemesi ile gelmesi var,ben hiç sanmıyorum ki explorer içinde bu güncellemeyi yayınlasın belki root'lu telefonlara olur
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DH Misafiri 7 yıl
512 mb ram e sense 4.0 geliyorsa ileride ics güncellemesi alacak modellere de sense 4.0 gelecek demektir bir sensation xe kullanıcısı olarak bu sevindirici :D
1 Yanıt Yanıtla
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nedensiz07 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

512 mb ram e sense 4.0 geliyorsa ileride ics güncellemesi alacak modellere de sense 4.0 gelecek demektir bir sensation xe kullanıcısı olarak bu sevindirici :D

aynen


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E_Aydin35 7 yıl
Sadece önden bir fotoğraf paylaşılmış ama sade ve güzel olduğu görülüyor, onun dışında orta seviye tercih edilebilir güzel bir telefon..
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DH Misafiri 7 yıl
Bu telefonu Nokia yapsaydı yorumları tahmin edebiliyorum :)
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nedensiz07 7 yıl
yine htc akıllanmayıp kedinin dogurdugu gibi telefon cıkarmaya devam edıyo sonu hayrola....
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aziz77 7 yıl
htc bunu en az 1000 tlye satar,en pahalı telefon satmakta üstüne yok htcnin.
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sendomi 7 yıl
birebir explorer'ın aynısı bu telefon hafıza ve işlemci hızı farklı sadece o kadar ama android 4.0 güncellemesi ile ge3lmesi ilginç,bir çok firma birçok cihaz için kapasite yetmiyor deyip çıkartmazken(buna htc'de dahil)düşük konfigirasyonun bile yeterli olduğu apaçık ortada,ürün farklılaştırmak adına saçmalıyorlar resmen müşteri kaybetmekten başka neye yarar ki bu hareket anlamak mümkün değil
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candeniz_1991 7 yıl
HTC artık bunalttın beni aynı tasarımlar ile... aynı şeyleri görmekten bıktım HTC'de...
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Nightmare70 7 yıl
Nedense hala HTC'yi çok seiyorum S2 kullanıyorum ama DHD'mi özlemiyor değilim :)
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xLmNt13 7 yıl
Htc hani zırt pırt model çıkarmıyacaktı üst segmente hitab eden modeller yapacaktı... yalan oldu yalan oldu..
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simaros 7 yıl
RAN7843
Parası olmayanlar için ideal olmuşşş fiyatıda sanırımm 700 800 civarı olurr

nerde yaşıyon la sen
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Drakoid 7 yıl
Htc'nin bu haftaki modeli de buymuş demek ki









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