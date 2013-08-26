HTC, LTE'li akıllı telefon pazarında büyük darbe yedi

Bir döneme damgasını vuran ancak son zamanlarda sıkıntılı bir döneme giren HTC, LTE pazarındaki üstünlüğünü de kaybediyor. Birkaç yıl önce LTE telefonlarıyla alanında tek olan firma, Strategy Analytics’in son verilerine göre, 5.sıraya kadar geriledi.

Son takvim çeyreği itibariyle Samsung’un %47 ile başı çektiği LTE pazarında, Apple %23,5’lik pay ile 2.sırada yer aldı. Bu iki ismi %6,2 ile Sony Mobile takip ederken; bir diğer Güney Koreli isim olan LG ise %4 ile 4.oldu.

2011 yılında %80’lik pay ile LTE telefon pazarının en büyük ismi olarak dikkat çeken.HTC ise bu 4 ismin arkasında, ancak %3’lük pazar payı ile kendisine yer bulabildi.

Uzmanlar HTC’nin pazardaki etkinliğini arttırmasının bugünden sonra zor olacağını belirtirken; özellikle Huawei, ZTE ve Coolpad gibi Çin’in yükselen firmalarının HTC’nin daha da gerilemesine sebep olabileceğine dikkat çekti.