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HTC, LTE'li akıllı telefon pazarında büyük darbe yedi

5 yıl
1,2b
1
28
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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HTC, LTE'li akıllı telefon pazarında büyük darbe yedi

Bir döneme damgasını vuran ancak son zamanlarda sıkıntılı bir döneme giren HTC, LTE pazarındaki üstünlüğünü de kaybediyor. Birkaç yıl önce LTE telefonlarıyla alanında tek olan firma, Strategy Analytics’in son verilerine göre, 5.sıraya kadar geriledi.

Son takvim çeyreği itibariyle Samsung’un %47 ile başı çektiği LTE pazarında, Apple %23,5’lik pay ile 2.sırada yer aldı. Bu iki ismi %6,2 ile Sony Mobile takip ederken; bir diğer Güney Koreli isim olan LG ise %4 ile 4.oldu.

2011 yılında %80’lik pay ile LTE telefon pazarının en büyük ismi olarak dikkat çeken.HTC ise bu 4 ismin arkasında, ancak %3’lük pazar payı ile kendisine yer bulabildi.

Uzmanlar HTC’nin pazardaki etkinliğini arttırmasının bugünden sonra zor olacağını belirtirken; özellikle Huawei, ZTE ve Coolpad gibi Çin’in yükselen firmalarının HTC’nin daha da gerilemesine sebep olabileceğine dikkat çekti.


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Holk 5 yıl en beğenilen novacaine
novacaine
HTC'de telefon mu be ne kadar büyüttünüz işte görüyoruz ne olduğunu 2 tane hopörlör koydu diye insanların alacağını mı sandılar sony ve htc gereksiz özellikler yerine insanların daha fazla işlerine yarayacak şeyler yapsalar daha fazla tercih edilecekler.Sony gitti suda durabilen telefon yaptı sanki hepimiz su altında yaşıyoruz.İnsanın telefonu suya düşürme olasılığı ne kadar az birşey halbuki.HTC'de gitti dışarı ses olayını geliştirdi ama bilmiyordu kimsenin o dışarıdaki hopörlörlerden müzik dinlemediğini.

Sony ve HTC hiç bir şey yapmıyor mu? Adamlar tasarım,şıklık,su geçirmezlik,BoomSound hoparlör en önemlisi kalite. Kalite Sony'de başlar Apple'da biter. Hoparlör bence çok önemli ben evde spor yaparken kesinlikle dışarıya veriyorum sesi. Su geçirmezlik ise herkesin işine yarar bunlar büyük firmalar senin gibi sığ düşünen adamlar için yapmıyor. Sen git Samsung al plastik ve donan Touchwiz'in ile takılırsın. Sony Forever!
novacaineHTC'de telefon mu be ne kadar büyüttünüz işte görüyoruz ne olduğunu 2 tane hopörlör koydu diye insanların alacağını mı sandılar sony...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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TR_001 5 yıl gokooo
gokooo
Haber başlığı, sanki bir şey olmuş da o yüzden gerilemiş gibi verilmiş. Sadece analiz bu.

Htc'yi hiç sevmem ama sana katılıyorum kardeşim. HTC'nin Donanimhaber'e sponsor olup bol bol reklam verdiği dönemlerde de öve öve göklere çıkarıyorlardı bu firmayı !! Ne oldu da böylesine yıkıcı bir konu açılıyor onun da yorumunu sizlere bırakıyorum.
gokoooHaber başlığı, sanki bir şey olmuş da o yüzden gerilemiş gibi verilmiş. Sadece analiz bu.Htc'yi hiç sevmem ama sana katı...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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hsanlukk 5 yıl
Kaliteden anlamayan bir insanlığın cehaleti sonucu bu firma buralara geldi hep beraber kutlayın bu hüzünü...
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sweatcan 5 yıl
Htc cihazlar kaliteli malzemeden üretiliyor haklısınız ancak alüminyum kaliteli olsada boya atıyor ve 1 sene gecmeden cok kötü bir görüntü ortaya çıkıyor düşürdüğünüzde ezilmesi de cabası ayrıca o yaptıkları degisik tasarımlar ve yaptıkları pil kapaklarının tırnakları zamanla deforme oluyor bide akıllı muhendisler o kapaga anten koymus oluyo malum kapak bozulup tam oturmayinca sebeke çekmiyor. Bu tip muhendislik hataları neredeyse tüm cihazlarinda var simdi insan dusunuyor bu durumda kaliteli olsa ne olacak böyle basit sorunlar cikardiktan sonra. Güncelleme konusundaki sıkıntılar da cabası.
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Mr. Jingles 5 yıl
Nokia'ya ne demeli, adı bile geçmiyor adamların.
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Tekno moomce 5 yıl
Su geçirmez cep telefonu bence gerksiz zaten cebinde duruyo çiçekmi ki cazoya koyalım üstüne su ekleyelim LTE bekliyoruz yada 4 G mi ikisi ayrı şeymi bilemedim de biri yazasa sevinirim
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DH Misafiri 5 yıl
İki yıl içerisinde %80'den %4'e gerilemek, şahsi fikrim olarak söylüyorum büyük hem de çok büyük bir darbedir. Durum istatistiklerini küresel bazda düşünürsek, HTC'nin marka imajının ciddi zarar gördüğü düşünülebilir. Android'in özgürlük temasını şu an en iyi taşıyan firma Samsung'dur. Değiştirilebilir pilinin olması bile ilk örnek olarak gösterilebilir. HTC gibi aynı anda 3 4 tane amiral gemisi piyasaya sürmüyorlar veya Sony gibi çift çekirdekli işlemcili telefonlara fahiş fiyatlar istemiyorlar.
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DH Misafiri 5 yıl
HTC kullananlar bilir kullanmayanlar kötüler sadece sony yi yere göge sıgdıramadınız kullandım Allah düşmanımın başına vermesin igrenç bir telefon abim xperia z aldı adam bana küfretmekten günahkar oldu telefonu satana kadar ne çekti annem de eski telefonum htc wildfire s var ikinci kattan yigenim attı şuan üstünde bir tane bile çizik yok kullanmaya devam ediyor benim kullandıgım sony xperia p isi cebimde aşırı terlemeden dolayı içini su almış ve şuan çalışmıyor bende telefonsuzum insan cesaret gösterip 1 kere htc alırsa o markadan birdaha asla vazgeçemez deneyin ve görün Blinkfeed, boomsound, zoe yi kötüleyende gitsin samsung kullansın!!!!!
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc gerilemedi duraksadı akıllı telefon pazarına ayak uyduramadı samsung yürüdü htc bakakaldı
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sweatcan 5 yıl
Htc cihazlar kaliteli malzemeden üretiliyor haklısınız ancak alüminyum kaliteli olsada boya atıyor ve 1 sene gecmeden cok kötü bir görüntü ortaya çıkıyor düşürdüğünüzde ezilmesi de cabası ayrıca o yaptıkları degisik tasarımlar ve yaptıkları pil kapaklarının tırnakları zamanla deforme oluyor bide akıllı muhendisler o kapaga anten koymus oluyo malum kapak bozulup tam oturmayinca sebeke çekmiyor. Bu tip muhendislik hataları neredeyse tüm cihazlarinda var simdi insan dusunuyor bu durumda kaliteli olsa ne olacak böyle basit sorunlar cikardiktan sonra. Güncelleme konusundaki sıkıntılar da cabası.
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Bluelektro 5 yıl
İki yıl içerisinde %80'den %4'e gerilemek, şahsi fikrim olarak söylüyorum büyük hem de çok büyük bir darbedir. Durum istatistiklerini küresel bazda düşünürsek, HTC'nin marka imajının ciddi zarar gördüğü düşünülebilir. Android'in özgürlük temasını şu an en iyi taşıyan firma Samsung'dur. Değiştirilebilir pilinin olması bile ilk örnek olarak gösterilebilir. HTC gibi aynı anda 3 4 tane amiral gemisi piyasaya sürmüyorlar veya Sony gibi çift çekirdekli işlemcili telefonlara fahiş fiyatlar istemiyorlar.
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sertacarslan 5 yıl
HTC'nin pek çok modelini kullanmış ve son 4 yıldır da kesintisiz HTC kullanan biri olarak HTC'nin bugünkü durumuna HTC'nin kendi yatırımcılarından daha fazla üzülüyorumdur.
Motorola Accompli 008'den sonra Qtek s200 (HTC) ile gerçek akıllı telefon ile tanıştım. O günden sonra da araya karışan Toshiba G900 ve iPhone 3G'yi saymazsak hep HTC kullandım.
Ama benim gibi sadık bir kullanıcısını bile kendinden uzak tutacak hatalar yapıyor maalesef. Değiştirilemez düşük kapasiteli pil, çerçevesi kalın kasa ve verilmeyen microSD desteği takıntısından vazgeçmesi lazım.
Butterfly S'i bekliyoruz bakalım, nasıl olacak...
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lj94 5 yıl
SONY is coming. make.believe
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K.can.tas 5 yıl
Normaldir
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sendemail 5 yıl
HTC ,apple kalitesinde telefonlar yapar ,bilen bilir...Bir telefon 2.yıl kullanımında ne hale geliyor buna bir bakın ,pazar payı raporları pek iç açıcı değil lakin bu telefonlarının kötü olduklarını değil pazarlama ve satış bölümünün biraz güdük olduklarına işarettir.
Başlık konusuna gelince ,editör öyle yorumlamış.Bir bildiği vardır.
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