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HTC M8 Ace ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 Ace ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı

HTC'nin amiral gemi modeli One M8'i tanıtmasının akabine sızıntı uzmanı Evleaks tarafından M8 Ace kod adlı yeni bir cihaza ait ilk görseller internete sızdırılmıştı. Cihazla ilgili bilgiler netleşmeye başlıyor.

Engadget tarafından verilen bilgilere göre HTC M8 Ace modeli 5 inçlik Full HD ekran yanında 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti sunacak. Alüminyum kasa yerine plastik materyal kullanacak olan M8 Ace modeli doğrudan Galaxy S5 ile rekabete tutuşacak.
Ancak bu rekabette avantajlı bir noktası olacak ki o da 480$ olarak belirlenen fiyatı. Galaxy S5 modelinin 600$/600 Avro yaklaşık fiyat etiketi düşünüldüğünde HTC M8 Ace benzer donanımı 120$ daha ucuza sunmuş olacak. 

Bazı kaynaklar HTC M8 Ace modelinin Çin pazarına yönelik üretilmiş plastik HTC One M8 olduğunu iddia ediyor. Bazı kaynaklar ise yeni bir Butterfly modeli ile karşı karşıya olduğumuzu iddia ediyor. Eğer model bilgileri gerçekten doğruysa fiyat avantajı da gözönüne alındığında HTC beklediği başarılı satışları bu model ile yapabilir.  

http://www.androidheadlines.com/2014/04/details-emerge-htc-one-m8-ace.html Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
"Galaxy markasının mimarı Paul Golden HTC'ye transfer oluyor"

Adam leğenci çıktı Rıza baba
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Roark 5 yıl
Bı haber samsung'a hafiften ağır hakaret gibi. Adamlar kalitesiz malzemeli ürün üretip samsung s5'in rakibi bu, one m8 bi boy büyük gelir demek istemiş.
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
"Galaxy markasının mimarı Paul Golden HTC'ye transfer oluyor"

Adam leğenci çıktı Rıza baba
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Guaire 5 yıl
Baktılar yine istenen sonuçlar gelmiyor...

Aslında Ultrapiksel kamera yerine 13-16MP adam gibi bir kamera koyup aynı metal kasa ile fiyatı 100$/100 euro kırsa daha başarılı olurdu.

Edit: Bu arada Samsung daha ucuz bir alternatif olarak S5 Neo modelini hazırlıyormuş. 5.1 inç 720p ekran ve Snapdragon 800 deniyor.
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orhanyıldız 5 yıl
Samsungdan adam alındıgı belli. :)
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Fascism 5 yıl
Bakalım sorun telefonun hangi maddeden üretildiğimiymiş , yoksa firmaların tasarımcılarındamıymış görecez :)
Artık htc de samsung , lg gibi markalarla kapışabilecek ;)
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cosica 5 yıl
o zamana kadar S5'in fiyatı düşeceği için rekabet etmesi zor.
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kanta_kuzen 5 yıl
S5 in fiyatı 780 dolarlarda , bu ise 480 dolar ?? HTC Gene Türkiyede pahalı bir politika izlicek gibime geliyor bu 300 dolar farkı bizi yanıltmasın HTC sonuçta...
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sniko1 5 yıl
Plastik savaşını kim kazanır acaba
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Elsa 5 yıl
Trye 2200tl den gelir
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