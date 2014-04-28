HTC M8 Ace ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı





HTC'nin amiral gemi modeli One M8'i tanıtmasının akabine sızıntı uzmanı Evleaks tarafından M8 Ace kod adlı yeni bir cihaza ait ilk görseller internete sızdırılmıştı. Cihazla ilgili bilgiler netleşmeye başlıyor.





Engadget tarafından verilen bilgilere göre HTC M8 Ace modeli 5 inçlik Full HD ekran yanında 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti sunacak. Alüminyum kasa yerine plastik materyal kullanacak olan M8 Ace modeli doğrudan Galaxy S5 ile rekabete tutuşacak.

Ancak bu rekabette avantajlı bir noktası olacak ki o da 480$ olarak belirlenen fiyatı. Galaxy S5 modelinin 600$/600 Avro yaklaşık fiyat etiketi düşünüldüğünde HTC M8 Ace benzer donanımı 120$ daha ucuza sunmuş olacak.





Bazı kaynaklar HTC M8 Ace modelinin Çin pazarına yönelik üretilmiş plastik HTC One M8 olduğunu iddia ediyor. Bazı kaynaklar ise yeni bir Butterfly modeli ile karşı karşıya olduğumuzu iddia ediyor. Eğer model bilgileri gerçekten doğruysa fiyat avantajı da gözönüne alındığında HTC beklediği başarılı satışları bu model ile yapabilir.

http://www.androidheadlines.com/2014/04/details-emerge-htc-one-m8-ace.html