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HTC M8 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor

5 yıl
1,1b
1
45
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor

HTC'nin bu yıl ki One modelinin ardından gelecek yıl için hazırladığı M8 kod adlı amiral gemi modeli ile ilgili yeni detaylar internette paylaşıldı.

Ocak veya Şubat ayında tanıtıldıktan hemen sonra global olarak satışa sunulması beklenen HTC M8 modelinde Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre 5 inçlik Full HD ekran yer alacak. Bilindiği gibi HTC One modelinde 4.7 inçlik Full HD bir ekran kullanılmaktaydı.

HTC'nin bu yıl hiç yer vermediği Snapdragon 800 yongasetini M8 amiral gemi modelinde kullanma kararı aldığı belirtiliyor. Firma One serisinde en üst seviye olarak Snapdragon 600 yongasetini kullanmış ve Snapdragon 800 yongaseti kullanan rakip modellerin performans olarak gerisinde kalmıştı.

Modelde 3GB RAM'e yer verilmesi beklenirken, Android 4.4 işletim sistemi beraberinde Sense 6 arayüzünü getirecek. Bunun haricinde modelle ilgili pek fazla ayrıntı bilinmiyor ancak yıl sonuna doğru daha fazla sızıntının olabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Potential-HTC-M8-specs-revealed-in-new-leak_id49386 Yorum Yaz
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musa_unsal2005 5 yıl en beğenilen
Htc nin Yapması gerekenler.
1. Snapdragon 1000 i beklemek
2. Ultrapiksel saçmalığından kurtulup 16 mp ois li kamera koymak
3. Höparlör kısmını daraltıp kasayı ekrana göre inceltmek.
4. Micro Sd desteği sunmak
Diğer kısımlarda mükemmeldi zaten.
Ekranı iphonedan sonra en canlı ve en parlak ekranlardan biri.
yazılım konusunda androidin lideri bana göre
kasa kalitesi tartışılmaz zaten
Üstteki maddeleri yaptığı zaman tutabilene aşk olsun.
Htc nin Yapması gerekenler.1. Snapdragon 1000 i beklemek2. Ultrapiksel saçmalığından kurtulup 16 mp ois li kamera koymak3. Höparlör kısmını daraltı...
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Rikudou Sennin. 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

s5 bunu ve türevlerinin alayını TOKATLAYACAK....! NOKTA

misafir üyelikler yasaklansın diyoruz dinleyen yok bizi
DH Misafiris5 bunu ve türevlerinin alayını TOKATLAYACAK....! NOKTAmisafir üyelikler yasaklansın diyoruz dinleyen yok bi...
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TearsForFears 5 yıl
Snapdragon 800 , daha iyi kamera ve iyi bir batarya Htc almama yeter.Cunku o kasa ve ses kalitesi hiçbir telefonda yok.
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tenturdiot 5 yıl
birşeyi gözden kaçırıyosunuz; htc snapdragon 1000i beklemeli diyenler için, htc 2013 için yeni amiral gemisi çıkartmayacağı sözünü verdi, 2014 yılı için değil. snapdragon 1000 çıkana kadar 800 en güçlü cpu olarak kalacak ve m7 s600 olduğu için bir sonraki modelde s800 yükseltmesi yeterince iyi. 2014 yılının ikinci yarısında s1000 çıktığı zaman m8 modelinin bi üstüne bu işlemciyi koyabilir, çok da iyi çok da güzel olur. kalite konusunda sony ile yarışıyo zaten rakibi yok ve birçok konuda sonyden üstün görünüyo. m8 için şuanki amiral gemilerine benzer özellikler olması normal, zira henüz ne durumda olduğu belli olmayan mediatek 8 çekirdekli işlemciyi de telefonlarına koymayacak kadar profesyonel olduklarını düşünüyorum.
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tuncay altuntoprak 5 yıl
HTC blr zahmet üretim kalitesini de gözden geçirsin. Ölü pixel olayinin yüzdesi açıklansa bence en çok HTC de çıkıyordur
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DH Misafiri 5 yıl
slm arkadaslar htc one once snapdrogan 800 u bir halletsin de 1000 e sonra gecsin boyle giderse blackbery gibi oda batar
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Columbia 5 yıl
Snapdragon 800 o zamana kadar eskiyecek umarım onu kullanmazlar,rakiplerine karşı büyük bir dezavantajı olmuş olur.
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Anna Dewitt 5 yıl
doctor5945
tüketim çılgınlığı ve note3 ilginç...

Olabilir bence. Ben 7 yıldır telefon almıyorum. Bir önceki telefonum Sony Ericsson W710i idi. Şimdi Note 3 aldım. İnşallah bir sorun çıkmazsa 4 yıl falan kullanmayı düşünüyorum. Belki arkadaş da benim gibidir. Gerçi "Tüketim çılgınlığı yapmayacağım, 1 yıl Note 3 kullanırım." demesi çok komik olmuş. 1 yıl nedir? Her yıl telefon mu alınır? Hele ki aldığınız her telefon 2000+ tl olacaksa. İnsanlar iyice kafayı yedi.
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Schnitter 5 yıl
Snapdragon 800 gelirse m8 ölü doğar.
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AppleFans 5 yıl Schnitter
Leonidas1903
Snapdragon 800 gelirse m8 ölü doğar.

Su an guclu cozum s800. Ces14'te yeni islemci ve gpu zor.
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SuperSantorelli 5 yıl
Kamera olayını halletsin yeter,snap 800'de her oyunu akıcı bir şekilde oynatabiliyor.Ram ve işlemci saat hızını da haliyle piyasaya göre optimize ederek 3 gb ve 2.2-2.4ghz olarak sunacaktır diye tahmin ediyorum.Malzeme kalitesi,ses aktarmasi,hoparlör seviyesi,sense ara yüzü ile zaten bir çok android'den üstün.
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doctor5945 5 yıl
OnLiNe MaNaGeR
HeavyClocker HTC son zamanlarda gerçekten çok kaliteli cihazlar üretiyor,ancak tüketim çılgınlığı yapmayarak en az 1 sene Note 3ümü kullanacağım.
Bir de yapsan ne olur kim bilir... Saygılar.

tüketim çılgınlığı ve note3 ilginç...
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orain 5 yıl
musa_unsal2005
Htc nin Yapması gerekenler.1. Snapdragon 1000 i beklemek2. Ultrapiksel saçmalığından kurtulup 16 mp ois li kamera koymak3. Höparlör kısmını daraltıp kasayı ekrana göre inceltmek.4. Micro Sd desteği sunmakDiğer kısımlarda mükemmeldi zaten.Ekranı iphonedan sonra en canlı ve en parlak ekranlardan biri.yazılım konusunda androidin lideri bana görekasa kalitesi tartışılmaz zatenÜstteki maddeleri yaptığı zaman tutabilene aşk olsun.

ekran kısmına katılmıyorum seçtikleri arka plandanmıdır bilmem ama bana karanlık geliyor. g2 ile one arasında kalmıştım g2 nin ekranı daha parlak geldi g2 aldım
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hollowman_ 5 yıl
musa_unsal2005
Htc nin Yapması gerekenler.1. Snapdragon 1000 i beklemek2. Ultrapiksel saçmalığından kurtulup 16 mp ois li kamera koymak3. Höparlör kısmını daraltıp kasayı ekrana göre inceltmek.4. Micro Sd desteği sunmakDiğer kısımlarda mükemmeldi zaten.Ekranı iphonedan sonra en canlı ve en parlak ekranlardan biri.yazılım konusunda androidin lideri bana görekasa kalitesi tartışılmaz zatenÜstteki maddeleri yaptığı zaman tutabilene aşk olsun.

Fazla söze gerek bırakmamışsın.
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