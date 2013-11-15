HTC M8 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor





HTC'nin bu yıl ki One modelinin ardından gelecek yıl için hazırladığı M8 kod adlı amiral gemi modeli ile ilgili yeni detaylar internette paylaşıldı.





Ocak veya Şubat ayında tanıtıldıktan hemen sonra global olarak satışa sunulması beklenen HTC M8 modelinde Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre 5 inçlik Full HD ekran yer alacak. Bilindiği gibi HTC One modelinde 4.7 inçlik Full HD bir ekran kullanılmaktaydı.





HTC'nin bu yıl hiç yer vermediği Snapdragon 800 yongasetini M8 amiral gemi modelinde kullanma kararı aldığı belirtiliyor. Firma One serisinde en üst seviye olarak Snapdragon 600 yongasetini kullanmış ve Snapdragon 800 yongaseti kullanan rakip modellerin performans olarak gerisinde kalmıştı.





Modelde 3GB RAM'e yer verilmesi beklenirken, Android 4.4 işletim sistemi beraberinde Sense 6 arayüzünü getirecek. Bunun haricinde modelle ilgili pek fazla ayrıntı bilinmiyor ancak yıl sonuna doğru daha fazla sızıntının olabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Potential-HTC-M8-specs-revealed-in-new-leak_id49386