HTC M8 modeli Sense 6.0 ile gelebilir





One Max adlı Phablet modeli ile bu yılı tamamlaması beklenen HTC'nin gelecek yıla hangi model ile başlayacağı merak konusu. Model lansmanında bir yıllık döngü stratejisini belirleyen HTC'nin yeni amiral gemi modelini yılın ilk aylarında satışa sunması bekleniyor.





Evleaks tarafından sızdırılan yeni bilgilere göre HTC, M8 adında bir amiral gemi modelini gelecek yıl için hazırlıyor. Model hakkında henüz bir donanım bilgisi verilmemiş ancak Sense 6 kullanıcı arayüzü sunacağı belirtiliyor.





HTC her yıl Sense kullanıcı arayüzünü bir üst versiyona yükseltirken, yıl içerisinde de arayüze geliştirmeler ekliyor. Bu bakımdan Sense 6 muhtemelen gelecek yıl ki HTC Android cihazlarının arayüzü olacak.





M8 kod adı yaz döneminden bu yana kulislerde dile getiriliyor. Bu yıl beklediği çıkışı yapamayan HTC'nin M8 ile nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/HTC-M8-to-run-Sense-6.0-could-this-be-HTCs-next-big-thing_id48909