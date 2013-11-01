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HTC M8 modeli Sense 6.0 ile gelebilir

5 yıl
836
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 modeli Sense 6.0 ile gelebilir

One Max adlı Phablet modeli ile bu yılı tamamlaması beklenen HTC'nin gelecek yıla hangi model ile başlayacağı merak konusu. Model lansmanında bir yıllık döngü stratejisini belirleyen HTC'nin yeni amiral gemi modelini yılın ilk aylarında satışa sunması bekleniyor.

Evleaks tarafından sızdırılan yeni bilgilere göre HTC, M8 adında bir amiral gemi modelini gelecek yıl için hazırlıyor. Model hakkında henüz bir donanım bilgisi verilmemiş ancak Sense 6 kullanıcı arayüzü sunacağı belirtiliyor. 

HTC her yıl Sense kullanıcı arayüzünü bir üst versiyona yükseltirken, yıl içerisinde de arayüze geliştirmeler ekliyor. Bu bakımdan Sense 6 muhtemelen gelecek yıl ki HTC Android cihazlarının arayüzü olacak.

M8 kod adı yaz döneminden bu yana kulislerde dile getiriliyor. Bu yıl beklediği çıkışı yapamayan HTC'nin M8 ile nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-M8-to-run-Sense-6.0-could-this-be-HTCs-next-big-thing_id48909 Yorum Yaz
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12 Angry Men 5 yıl en beğenilen
Şu firmaya üzülüyorum, İnşaallah toparlanır. Kimseyle kavgaları polemikleri yok işlerine bakıyorlar.
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Roark 5 yıl
Htc Ceo'sunun işine son verirse ancak toparlanabilir. Merak ediyorum, sahibi nasıl dayanıyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri htc'nin sahibi. Kadının kendi serveti 10 milyar dolar. Tamam anladık paraya ihtiyacın yok ama şu firmanın tablolarını düzeltip kötü haberlerle adının anılmasını engelleyin artık.
onun dışında firmanın yeni stratejisi güzel. yılda bir amiral gemi sistemi android dünyasında ihtiyaç duyulan bir sistemdi. malum yıl içinde 26 adet S4 çeşidi çıkaran firmalar var. :)
Htc Ceo'sunun işine son verirse ancak toparlanabilir. Merak ediyorum, sahibi nasıl dayanıyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri htc'nin sahibi. Kadının kend...
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MAXSTAR 5 yıl
Htc eğer toparlarsa apple gibi olur (hatta daha iyi) eğer toparlayamazsa çok yazık olur android i ios stabilitesine kavuşturmak her yiğidin harcı değil.
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DH Misafiri 5 yıl
Htc one kullanicisiyim bugüne kadar iphone samsung sony kullandım hepsi güzel ama htc farklı yaa görünüm olsun ağırlığı olsun görünümü dizaynı bir başka ya iphone telefonlarında bataryası değişmiyor ve insanlar alıyor sonuçta bakın samsung plastik bir ürün çalması çok herkesde var olarak gorunuyo şimdi bakın herkesin elinde s3 var sanki bedava dağıtmış ayrıcalığı yok s4 de öyle sony xperia z elinize alın menüsü fln dandik bi şu geçirmez özelliği var ama neye yarar zaten telefoncular sony telefona para vermez nokia bitti zaten windows işletim sistemi ile hiçbirşey yapamaz bi kamerası var ışte oda 2 milyar verilmez kamera fiyatı 400 tl sonuçta :) iphone var oda ops tek ayrıcalığı o yani özellik olarak htc modelinin yarısı yani işlemci ram zaten 2 yıl garantisi var telefonların htc batarya sıkıntı olursa servisde ücretsiz yapiyolar daha iyi orjinal batarya takiyolar sense arayışı ilkede iphone telefonuna 1 numaralı rakip bence hiç pişman değilim ne donma oluyo ne kazma telefonda tıkır tıkır calisiyo telefon
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blltlgn 5 yıl
HTC kullandığım zamanlarda en büyük sorunum pil ve güncelleme sorunuydu. HTC bir daha ki seride bunlarıda aşar dedim ama gitti daha kötü yaptı. Sabit kasa ve micro sd kartsız telefonlar üretti. Bende Note 2 aldım. Eğer One Max S800 olsaydı ve bataryası çıksaydı (kapak çıkıyor ama batarya çıkmıyor!) geldiğinde alırdım. Güncelleme olayı düzelmiş gibi. One 4.4 alacak yakında umarım bu sadece One'la sınırlı kalmaz. Android'de güncellilik çok önemli ve benim tercihlerim arasında..
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Leskodjer 5 yıl
Kim ne derse desin en iyi arayüz HTC'de. Note 3'te root işi bir düzelsin, buna da One romu kurmayı düşünüyorum.
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TearsForFears 5 yıl
Note 3 , 1 ayda 5 milyon satmis.Htc One Max'e snapdragon 800 koysa Note 3 alanlarin bir kismi Htc alirdi.
Htc'nin batmasi lazim.Batsinki el degistirsin.Lenova alsa mesela bence daha iyi telefonlar goruruz.Htc'nin basindakiler bu isi bence bilmiyor.Arkasina cikarabilir aliminyum kapak koy ama bataryasi cikarilamasin.Bunu birtek Htc yapar.Derhal başarısızlığın sorumluları bulunup islerine son verilmeli.
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Emre Kocakaya 5 yıl
HTC,bir efsane yapmisti bir zamanlar HD2 ne telefondu be,yenisini bulsam yine alirim..
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ulmel 5 yıl
gebzeye açsın fabrikayı. üretsin . ucuza satsın. en az 2 milyon satış sadece türkiyede olur. almayan kalmaz.kar ne demek görürler
telefona kredi çekip para veren milletiz.

hepsi için geçerli bu zaten. G2 burda üretilmesede hemşeri kıyağına benzer bişi yaptı bize resmen
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Nokia Specialist 5 yıl
Birde Windows Phone lu sağlam bir cihaz çıkartırlarsa alırım. Maalesef 8X çok dandirik bir cihazdı uygulama sıfır
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LegendMen 5 yıl
12 Angry Men
Şu firmaya üzülüyorum, İnşaallah toparlanır. Kimseyle kavgaları polemikleri yok işlerine bakıyorlar.

aynen ustadım gariptir ama bende ne olduğunu bilmediğim bir burukluk var" bu firma batacak diye,diyecek misin fanı mısın hayır,telin var mı elinde yok ama yakın takipçilerinden biriyim ve nedendir bilmem ceosu peter chou bu durumu kurtarmayacak diyede endişeliyim nedendir bilinmez işte,inş.dönüşü muhteşem olur...piyasa seni kaybetmeye hazır değil...
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hollowman_ 5 yıl
maxstar33
Htc eğer toparlarsa apple gibi olur (hatta daha iyi) eğer toparlayamazsa çok yazık olur android i ios stabilitesine kavuşturmak her yiğidin harcı değil.

HTC kullanmayan bilmiyor bunu ne yazık ki. Androidin en stabil romu sense arayüzü.
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TeksasStyLe 5 yıl
senersongur
HTC Specialist
senersongur Olay fiyatta bitiyor. Sonuçta bu telefonların üreticilere maliyeti 150 Dolar civarında oluyor. Bu sebeple 1200-1500 TL aralığında Amiral Gemisi telefonları satabilirler rahatlıkla. Umarım HTC One M8 bu fiyat aralığından gelir. Bu sayede HTC 50 milyon telefonu rahatça satacaktır. Kısacası kurtuluş formulü çok basit.
HTC Oneın en fazla maliyeti olan telefon olduğunu bilmiyorsunuz herhalde.
Maliyeti en ust telefonda 150 Dolar. HTC one da ayni şekilde. Alüminyum kasa ile plastik arasında çok az fark var. Sonuçta milyonlarca üretilen cihazlar bunlar.

plstik ile alüminyum arasında çok az fark derken kalıp bölümü üzerine iş hayatımı sürdürmekteyim plastik enjeksiyon kalıpları ile aynı anda 20-30 arasında büyüklğ e göre değişen telefon kasaları basılabilir yani kısa zamanda çok ürün ama htc one nın kasası nın ham halde cnc aşaması ile işlenmesi gerçekten zaman işçilik ve materyal olarak hiç te eşit değil o yüzden bu fiyatlar bu kadar pahalı sanırım :S
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HTC Specialist 5 yıl
Roark

Htc Ceo'sunun işine son verirse ancak toparlanabilir. Merak ediyorum, sahibi nasıl dayanıyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri htc'nin sahibi. Kadının kendi serveti 10 milyar dolar. Tamam anladık paraya ihtiyacın yok ama şu firmanın tablolarını düzeltip kötü haberlerle adının anılmasını engelleyin artık.

onun dışında firmanın yeni stratejisi güzel. yılda bir amiral gemi sistemi android dünyasında ihtiyaç duyulan bir sistemdi. malum yıl içinde 26 adet S4 çeşidi çıkaran firmalar var. :)

HTC One gibi bir telefon kimin ekibinin elinden çıktı sanıyorsunuz?
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doctor5945 5 yıl
Android camiasının en first class markası htc sadece telefon üretiyor baska hıcbır sektorde yok bütün enerjisini mobile kaydırmış bir firmanın lg nin samsung un sony nin gerisinde kalması cok üzücü mesut çevikle erdi özüağ ı htc çağırsın 1 hafta akıl fikir alsın çıkacak model 300 milyon satmazsa forumu bırakırım.
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