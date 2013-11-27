HTC M8 özellikleri detaylanıyor

Haber Editörü
HTC'nin gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı ve bu yıl yaşadığı sıkıntıları unutmayı ümit ettiği M8 kod adlı amiral gemi akıllı telefon modeli ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor.
İlk olarak AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan HTC M8, yine AnTuTu'nun veritabanında bu kez donanım bilgileriyle birlikte ortaya çıktı.
ROM kodlarından elde edilen bilgilere göre cihazın kod adı m8-userdebug|4.4|KRT16O olarak geçiyor. Bu bakımdan Android 4.4 üzerinde çalışan HTC M8 kod adı bir nevi doğrulanmış oluyor. Modelde yer alan yongaseti ise Snapdragon 800 MSM8974AB versiyonu. Bu versiyonda saat hızı 2.3GHz iken Adreno 330 grafik birimi de 550MHz saat hızında çalışıyor.
Daha önce ortaya çıkan kasa görsellerinden cihazın 5 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin edilmişti. Bu boyutta HTC'nin sunacağı çözünürlük ise Full HD olacak. One serisi ile teknoloji dünyasına kazandırılan Ultra Pixel kamera sensörü bu cihazda da yerini alıyor ve yine HTC One'daki 4 Ultra Pixel'lik kamera kulanılıyor. Ön taraftaki kamera 2.1MP çözünürlükte. Cihazın belirtilen diğer özellikleri ise 2GB RAM ve 16GB şeklinde sıralanıyor.
HTC M8 modelinin beklenen lansman ayı ise yine Şubat ayı. Ancak HTC bu yıl ki tedarik zinciri problemlerini yaşamak istemiyor ve çok kısa bir süre içerisinde global olarak cihazın dağıtımını hedefliyor.
http://www.antutu.net/view.shtml?id=7489 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sony: xperia l,m,e,u,sp,arc,arc s,j,go,acro s,xperia s,sola,tipo,ion,neo,sl,miro,x10,x8,ray bunlarda bir çoğu ics de kaldı bazısı gingerbread te kaldı bir kısmı 4.1 jb aldı 4.4 kitkati göremeyecekler görecek 5 tane cihaz var z ,z1, z ultra,zl ve z1 mini
htc:desire, desire s, desire hd, one v,one s, one x ,one x+,desire g,cha cha,desire 300,sensation, sensation xe,desire x,desire 500,wildfire,wildfire s,desire 200, desire c,desire golf,explorer,sensation xl,incredible one sv hiçbirisi kitkatı göremeyecek.Görecek olan cihazlar buterfly, one, one max,bir ihtimal one mini
LG:optimus 2x ,optimus 3d ,l3,l5,l7,l9,optimus g,4x,sol,vu asla kitkatı göremeyecekler.Görmesi muhtemel cihazlar optimus g pro ve g2
Arkadaşlar bu yukarıdaki yazdığım cihazların hepsı son 3 senenin cihazları piyasanın nasıl güncelleme alamamış cihaz çöplüğe döndüğünü görün diye yazdım, bunun suçlusu sadece donanım peşinde koşarak yazılımı hiçe sayan ve müşteri memniyeti umurunda olmayan firmaların suçu hep en yeniyi almaya mecbur bırakıyorlar.