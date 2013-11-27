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HTC M8 özellikleri detaylanıyor

5 yıl
2,7b
1
111
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 özellikleri detaylanıyor
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HTC'nin gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı ve bu yıl yaşadığı sıkıntıları unutmayı ümit ettiği M8 kod adlı amiral gemi akıllı telefon modeli ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor.

İlk olarak AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan HTC M8, yine AnTuTu'nun veritabanında bu kez donanım bilgileriyle birlikte ortaya çıktı.

ROM kodlarından elde edilen bilgilere göre cihazın kod adı m8-userdebug|4.4|KRT16O olarak geçiyor. Bu bakımdan Android 4.4 üzerinde çalışan HTC M8 kod adı bir nevi doğrulanmış oluyor. Modelde yer alan yongaseti ise Snapdragon 800 MSM8974AB versiyonu. Bu versiyonda saat hızı 2.3GHz iken Adreno 330 grafik birimi de 550MHz saat hızında çalışıyor. 

Daha önce ortaya çıkan kasa görsellerinden cihazın 5 inçlik bir ekrana sahip olacağı tahmin edilmişti. Bu boyutta HTC'nin sunacağı çözünürlük ise Full HD olacak. One serisi ile teknoloji dünyasına kazandırılan Ultra Pixel kamera sensörü bu cihazda da yerini alıyor ve yine HTC One'daki 4 Ultra Pixel'lik kamera kulanılıyor. Ön taraftaki kamera 2.1MP çözünürlükte. Cihazın belirtilen diğer özellikleri ise 2GB RAM ve 16GB şeklinde sıralanıyor. 

HTC M8 modelinin beklenen lansman ayı ise yine Şubat ayı. Ancak HTC bu yıl ki tedarik zinciri problemlerini yaşamak istemiyor ve çok kısa bir süre içerisinde global olarak cihazın dağıtımını hedefliyor.  

http://www.antutu.net/view.shtml?id=7489 Yorum Yaz
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kratos_03 5 yıl en beğenilen
LG G2 şimdiden bu donanımı kullanıyor htc yine 1-0 geriden başlamak istiyor.
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doctor5945 5 yıl
samsung: galaxy s,s plus, s2 ace, ace 2 ,wonder , young, win, fame, duos,s3 mini, gio,fit,mini,mini2,pocket, note 1 ,trend,advance,y,core, asla 4.4 kitkatı göremeyecekler birçoğu ics de kaldı jb görende az sayıda cihaz, birde görme ihtimali zayıflar var ve bunların içinde s3 note 2 grand mega gibi cihazlarda var göreceği garanti bir s4 var bir note 3.
sony: xperia l,m,e,u,sp,arc,arc s,j,go,acro s,xperia s,sola,tipo,ion,neo,sl,miro,x10,x8,ray bunlarda bir çoğu ics de kaldı bazısı gingerbread te kaldı bir kısmı 4.1 jb aldı 4.4 kitkati göremeyecekler görecek 5 tane cihaz var z ,z1, z ultra,zl ve z1 mini
htc:desire, desire s, desire hd, one v,one s, one x ,one x+,desire g,cha cha,desire 300,sensation, sensation xe,desire x,desire 500,wildfire,wildfire s,desire 200, desire c,desire golf,explorer,sensation xl,incredible one sv hiçbirisi kitkatı göremeyecek.Görecek olan cihazlar buterfly, one, one max,bir ihtimal one mini
LG:optimus 2x ,optimus 3d ,l3,l5,l7,l9,optimus g,4x,sol,vu asla kitkatı göremeyecekler.Görmesi muhtemel cihazlar optimus g pro ve g2
Arkadaşlar bu yukarıdaki yazdığım cihazların hepsı son 3 senenin cihazları piyasanın nasıl güncelleme alamamış cihaz çöplüğe döndüğünü görün diye yazdım, bunun suçlusu sadece donanım peşinde koşarak yazılımı hiçe sayan ve müşteri memniyeti umurunda olmayan firmaların suçu hep en yeniyi almaya mecbur bırakıyorlar.
samsung: galaxy s,s plus, s2 ace, ace 2 ,wonder , young, win, fame, duos,s3 mini, gio,fit,mini,mini2,pocket, note 1 ,trend,advance,y,core, asla 4.4 kitkatı göre...
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2622110012 5 yıl
böyle çıkar da bat, alalhın haticesi
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vidoko 5 yıl
huawei aspen p6 4.4 kitkat,görecek fiyatıylada uygun. ilk başta çift çekirdekli Xperia sp nin işlemci gücü yeterli ancak rem,yetersiz 2gb rem olsa bu donanımlı telefonlar yeterli milleti dolandırmaktan baş ka birşey değil.
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DH Misafiri 5 yıl
En iyisi one çıkacak olanı daha iyisi kim se atmasın kamerasi na en iyi kamera onda batsın iphone 3 yildir aynı Telefonu çıkarıp enayi avliyorlar
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DH Misafiri 5 yıl
NE KADAR BOŞ KONUŞAN İNSAN VARSA SAMSUNG VEYA DİĞER MARKALAR TOPLAMIS BU FORUMA GONDERMIS ALLAHTAN BENCHMARK TESTLERI VS VAR UÇUYOR TELEFON NEYMIS SD 800 U NIYE KULLANMIYORMUS SEN BI 600 U ZORLADA 800 SURDA KALSIN PLASTIGE 1500-2000 TL VERIYOR BÖYLE BIR KASAYA SESE ARAYUZE 1600 TL VERMEK ZORUNA GIDIYOR FIRMAYI KARALIYOR BOŞ İNSAN YIGININDAN BAŞKA BİR ŞEY DEGILSINIZ HEPINIZ
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K3BL4 5 yıl
Ellerinde 4upx ten fazla vardır ondan zarar etmemek için yapmışlardır kesin ...[>:]
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yuhu 5 yıl
şu leğen plastik lafı çok anlamsız. tasarımın çeşitli unsurları vardır mesena sar değeri düşük olsun isterseniz plastik kullanmanız normal. ama aleminyum kullanırsanız sar değeri artar bakınız ayton ve htc. ya da hafif olsun der hafif malzeme (plastik) seçebelirsiniz, düşünce parçalanmasın derseniz yine plastik kullanabilirsiniz. doğru yerden eleştirseniz insanlara yardımcı olursunuz, milyonlarca insanın aldığı bir markayı leğen gibi yaftalamalarla küçük düşüremeyeceğiniz gibi, sözlerinizin inandırıcılığı kalmaz.
htc'nin kamerası berbat. değiştirmezlerse almam, ama bu hali ile bile aytondan üstündür.
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LooF 5 yıl yuhu
yuhu

şu leğen plastik lafı çok anlamsız. tasarımın çeşitli unsurları vardır mesena sar değeri düşük olsun isterseniz plastik kullanmanız normal. ama aleminyum kullanırsanız sar değeri artar bakınız ayton ve htc. ya da hafif olsun der hafif malzeme (plastik) seçebelirsiniz, düşünce parçalanmasın derseniz yine plastik kullanabilirsiniz. doğru yerden eleştirseniz insanlara yardımcı olursunuz, milyonlarca insanın aldığı bir markayı leğen gibi yaftalamalarla küçük düşüremeyeceğiniz gibi, sözlerinizin inandırıcılığı kalmaz.

htc'nin kamerası berbat. değiştirmezlerse almam, ama bu hali ile bile aytondan üstündür.

ayton nedir yav ? harbi mrk ettim
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foreveriphone 5 yıl
Aslında mesele 4 rakamında apple da 4s 5 ve 5s modelınde 8mp kullandı ama ortalık karışmadı 8 guncel bir rakam hala 4 cok geri kalmış izlenimi veriyor bu kamera 8upx olsa eminim kimse tel laf etmez birde nokia düzeni bozdu 41mpx 20mpx telefonlar üreterek 5 sene sonra gelinecek sensör boyutlarını verıyor bugunden arkasından sony 20mpx cıkardı samsung 2014 te 16 ve 20 yi verir s5 ve note 4 modellerınde kısaca rakamlar cok buyudu htc nin 4 rakamı sayısal olarak gerıde kaldı kalıte olarak iyi görünsede psikolojik olarak
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isoyunus 5 yıl
kasa olarak çok mükemmel bence ama kamera kesinlikle değişecektir.
Tam çıkış tarihi ne zaman açıklanır acaba?
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ulmel 5 yıl
kamera 4 mp. sanırım yine ultrapixel saçmalaması olacak
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Ateist At 5 yıl
Htc'yi yerenler siz neyin kafasındasınız?Ondan önce çıkan lg g2de aynı donanım var diyorsunuz ancak lg g2 6 ay, snapdragon 600lü htc one 1 yıl önce çıktı.Siz ekran kartlarından falan alışıksınız ayda bir yeni bişey çıksın ki zaten samsung, lg gibi firmalarda bunu yapıyor ama htc yılda 1 amiral gemisi çıkarıyor.Sizin her dakika telefon alacak gücünüz varsa buyrun eleştirin.

Ayrıca kamerası bir çok telefondan çok daha iyi.Samsung gibi pikselleri küçültüp sırf satmak için 13 mp diye adlandırmadı.Lg gibi kaç sene önceki kamera teknolojilerini kullanıp OIS diye kakalamadı(ki OIS dediği olayda kaliteyi falan arttırmıyor).4 ultrapiksellik kamerası bence lgnin 4 katı.

Sonuç olarak tam beklediğim gibi bir cihaz.En azından 2000 lira verip leğen kullanmıyoruz.Tasarımına zaten cidden bayılıyorum one ve m8in.Hoparlör kalitesi ayrı bir olay 2 tane çıkış verip mono hoparlör koyan lgden çok daha iyi.Ayrıca oyun oynarkende mükemmel konumu sayesinde ellerinizle kapatmıyorsunuz.Stabilite desen sense arayüzü en stabil arayüz zaten :).Kısaca harika herşey
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PlayerX 5 yıl
Bir Htc One kullanıcısı olarak söylüyorum ki bu modelde de aynı kamera kullanılırsa Snapdragon 1000 olsun yine alınmaz.
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Innovative 5 yıl
Batan geminin malları
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DH Misafiri 5 yıl
Benim anlamadığım HTC ONE sahibi olmayanda kamerasına laf ediyor..Bende LG G var eşimde HTC ONE var benim 13 mgp lik kameram bile HTC gibi çekemiyor.Adamlar gerçek 4 mgp'i vermiş ve yazılımla desteklemiş,sürü psikolojisi yaşamayın. 4.3 güncellemiseni bile 3-4 hafta önce alan bir telefon.Hangi marka verdi hemen 4.3 ü ? Kalite ve kendine özgü tasarı ve yazılımları ile bence kesinlikle tartışılmayacak bir telefon. İphone bile yanında dandik kalıyor..
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