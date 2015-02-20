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HTC M9 One Plus modelinin sinyallerini verdi

4 yıl
8,2b
1
17
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC M9 One Plus modelinin sinyallerini verdi
Şirket geçtiğimiz günlerde yeni HTC One modelinin geleceğini doğrulamıştı. 1 Mart Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak ürünün bir süredir sızıntıları da görülmeye başlamıştı. Ancak HTC twitter adresinden bu kez ilginç bir ipucu paylaştı.
 
HTC M9 One Plus modelinin sinyallerini verdi
Şirketin Mobil Dünya Kongresi kapsamında tabi ki yalnızca tek bir model tanıtması beklenmiyor, yeni tablet ve akıllı saat ile birlikte birden fazla akıllı telefon tanıtılacağı düşünülüyor. Twitter üzerinden paylaşılan yeni ipucunda ise kullanıcılardan boşlukları doldurarak ürünü tahmine etmeleri bekleniyor. Büyük bir cihazın geleceğini söyleyen tweette ilk olarak akıllara yeni tablet gelse de boşluklardaki [Matematik Terimi] kısmı M9 One Plus modeline işaret ediyor. Yeni M9'un da 5.1 inç ekran ile kastedilenin dışında olduğunu söyleyebiliriz, M9 One Plus ise şimdilik ipuçlarına en yakın olanı. 
M9 One Plus'ın beklenen özellikleri ise 5.5 inç 2K ekran, Snapdragon 810 yonga seti, 3 GB sistem belleği, parmak okuyucu sensör ve çift kamera şeklinde. 

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doctor_bey 4 yıl
Burada HTC'den bahsediyoruz, umarım güzel bir şeyle gelirler
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bestofMd 4 yıl
Full hd neyinize yetmiyor
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Whole Lotta Rosie 4 yıl bestofMd
bestofMd

Full hd neyinize yetmiyor

Full HD laptop modelinden çok full hd akıllı telefon modeli var ya piyasada, ufacık ekranlara 1080p bile fazlayken 2K panel koymak hangi akla hizmettir anlayamıyorum..
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TariKB24 4 yıl
Htc m9 plusun sinyalini verdi Snapdragon 820 duyuruldu :DD bunun sonu yok m10 beklemedeyim..
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1BilimAdamı 4 yıl
Ben compact yada mini modeli merak ediyorum
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CVenturas 4 yıl
2K ekranla gelmezse süper olur
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ax 4 yıl
Mate 7 gibi bir tasarıma hızlı şarj özelliğini eklerlerse tabi o sıkıcı arayüzede el atarlarsa neden alınmasın...
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wolf silver 4 yıl
ne sinyalmış be kardeş, ver ver şu sinyaller bitmedi:-)
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Master_Evil 4 yıl
6" gelirse şaşırmam
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mkykadir 4 yıl
Bence yanlış vakitte çıkartıyorlar. Samdung gündemi çok güzel oyaladı ve kendine çevirdi ama bu sırada beklentileri de çok yükseltti. Umarım bu beklentileri gerçekten karşılayabilirler.
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darkhair 4 yıl
Bence s810 lu, 2k ekranlı, alüminyum kasalı bir one max modeli gelse ( öyle çok tasarım için arge yapmasına da gerek yok bence ilk nesil one max in aynı kasasına donanımı güncellesin yeter de artar ) güzel olur. En azından benim gibi hem büyük ekranlı telefon sevip hemde samsungtan pek haz etmeyen insanlar için ilaç olur :)
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Firaristt 4 yıl
HTC Desire One M9 Plus da isteriz. Samsung'un orta segmenti gibi telefonun modelini söyleyene kadar yarım saat geçecek HTC'de de. Apple gibi, Sony gibi basit yap işte.
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General. 4 yıl
5.5 ekrana Htc çerçevesi eklenirse taşınması sıkıntılı bir cihaz olacak.
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