HTC M9 One Plus modelinin sinyallerini verdi

Şirket geçtiğimiz günlerde yeni HTC One modelinin geleceğini doğrulamıştı. 1 Mart Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak ürünün bir süredir sızıntıları da görülmeye başlamıştı. Ancak HTC twitter adresinden bu kez ilginç bir ipucu paylaştı.

Şirketin Mobil Dünya Kongresi kapsamında tabi ki yalnızca tek bir model tanıtması beklenmiyor, yeni tablet ve akıllı saat ile birlikte birden fazla akıllı telefon tanıtılacağı düşünülüyor. Twitter üzerinden paylaşılan yeni ipucunda ise kullanıcılardan boşlukları doldurarak ürünü tahmine etmeleri bekleniyor. Büyük bir cihazın geleceğini söyleyen tweette ilk olarak akıllara yeni tablet gelse de boşluklardaki [Matematik Terimi] kısmı M9 One Plus modeline işaret ediyor. Yeni M9'un da 5.1 inç ekran ile kastedilenin dışında olduğunu söyleyebiliriz, M9 One Plus ise şimdilik ipuçlarına en yakın olanı.

M9 One Plus'ın beklenen özellikleri ise 5.5 inç 2K ekran, Snapdragon 810 yonga seti, 3 GB sistem belleği, parmak okuyucu sensör ve çift kamera şeklinde.