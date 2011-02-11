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HTC, Mobil Dünya Kongresi için iddialı geliyor

8 yıl
9,4b
1
5
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, Mobil Dünya Kongresi için iddialı geliyor
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Pazartesi günü Barselona'da teknoloji severlere kapılarını açacak olan Mobil Dünya Kongresi'ne bir kaç gün kala HTC'nin resmi Facebook sayfasında geri sayım sayacı göründü. Sayacın üstünde ''Büyük şeyler yaşanacak, bizi izlemeye devam edin'' mesajı verilmiş. Ayrıca Youtube'da HTC'nin yeni reklamı da ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza tam olarak hangi modellerle çıkmayı planladığı pek bilinmese de Android işletim sistemli tablet ve Wildfire 2, Desire 2 söylentileri ortaya dolaşıyor. Lansman gününü merakla bekliyoruz.

HTC, Mobil Dünya Kongresi için iddialı geliyor
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HTC'nin yayınladığı reklam


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darkaura 8 yıl
rakipleri pespese devrimsel modeller cikarirken htc'den ses cikmiyordu.
gercekten iyi bir cevap bekliyorum. htc kalitesi ortada. buna yakisan bir model cikarsinlar artik.
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ZZ RAT 8 yıl
Ben tanıtacakları tableti sabırsızlıkla bekliyorum,
hele de arkasındaki muazzam destek ile (xda developers)
tablet piyasasında kendine sağlam bir yer edinecektir.
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Batuist 8 yıl
android işletim sistemine en güzel arabirim yapan firma banagöre HTC.. zaten telefonlarıda bir o kadar kaliteli.. çıkaracağı tablette de android 3 kullansın HTCye yeter.. gerisini zaten biliyoruz, aynı kalite !!
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MysTerYBoY 8 yıl
HTC bana göre çok güzel ürünler üretiyor ama pazarlaması vasat. DHD için çile çektirdi dünyaya özellikle TR'de. Ne çıkacaksa çıksın o sayacın arkasından pazarlama departmanına bi göz atmalı bana göre.
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ZZ RAT 8 yıl
Ben HTC Pyramid'i sabırsızlıkla bekliyorum,
inşallah dedikleri kadar vardır.
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