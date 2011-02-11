HTC, Mobil Dünya Kongresi için iddialı geliyor

Pazartesi günü Barselona'da teknoloji severlere kapılarını açacak olan Mobil Dünya Kongresi'ne bir kaç gün kala HTC'nin resmi Facebook sayfasında geri sayım sayacı göründü. Sayacın üstünde ''Büyük şeyler yaşanacak, bizi izlemeye devam edin'' mesajı verilmiş. Ayrıca Youtube'da HTC'nin yeni reklamı da ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza tam olarak hangi modellerle çıkmayı planladığı pek bilinmese de Android işletim sistemli tablet ve Wildfire 2, Desire 2 söylentileri ortaya dolaşıyor. Lansman gününü merakla bekliyoruz.

HTC'nin yayınladığı reklam