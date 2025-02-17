Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro’nun Avrupa fiyatları lansman öncesi sızdırıldı

Xiaomi, Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinin global lansmanı için geri sayıma geçti. Avrupa fiyatlandırmalarına ilişkin sızan bilgiler, özellikle standart Pad 7 modelinde küçük bir fiyat artışı olacağını gösteriyor. Ancak bu fiyatlandırmanın bölgelere göre değişebileceği belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre, Pad 7’nin temel versiyonu 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla 429 dolardan satışa sunulacak. Daha fazla depolama alanı isteyenler için 8GB RAM ve 256GB depolama sunan model ise 469 dolara mal olacak. Geçen yılın Pad 6 modeli 399 dolarlık başlangıç fiyatına sahipti, dolayısıyla bu yeni seriyle birlikte fiyatlarda hafif bir artış gözleniyor. Ancak bazı pazarlarda Pad 7’nin 399 dolarlık fiyat etiketini koruyabileceği konuşuluyor.

Daha üst seviye bir cihaz arayanlar için sunulacak olan Pad 7 Pro’nun fiyatları ise 8GB RAM ve 256GB depolama için 529 dolar, 12GB RAM ve 512GB depolama için 629 dolar olarak belirlenmiş durumda. Xiaomi, Pro modelini daha güçlü donanım isteyen ve çoklu görevlerde maksimum performans arayan kullanıcılara yönelik konumlandırıyor.

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Tasarım ve ekran tarafında ise Xiaomi Pad 7 serisi, 11,2 inç büyüklüğünde LCD ekranla geliyor. 3200 x 2136 piksel çözünürlüğe sahip panel, 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sunarken, 800 nit’e kadar çıkan parlaklık değeri sayesinde dış mekanlarda da iyi bir görüntüleme deneyimi sağlıyor.

Performans tarafında, Pad 7 modeli Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle gelirken, Pad 7 Pro modeli Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Xiaomi’nin HyperCore yazılım ve donanım optimizasyonu sayesinde bu cihazların açılış süreleri hızlanırken, çoklu görev performansında önemli iyileştirmeler sağlandığı belirtiliyor. Xiaomi’nin verilerine göre, HyperCore sistemi sayesinde uygulamaların soğuk başlatma süresi %13 oranında iyileştirilirken, çoklu görev verimliliği %69 artırılmış durumda.

Xiaomi henüz Pad 7 serisinin küresel lansmanı için resmi bir tarih paylaşmış değil. Ancak cihazların, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan MWC 2025 etkinliğinde Xiaomi 15 serisiyle birlikte tanıtılması kuvvetle muhtemel.

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Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro’nun Avrupa fiyatları sızdırıldı