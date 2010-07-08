HTC Mozart ile Mondrian'ın Windows Phone 7 işletim sistemiyle geleceği kesinleşti

HTC'nin üzerinde çalıştığı Mondrian ile Mozart kod adlı akıllı telefonların Windows Phone 7 işletim sistemiyle birlikte geleceği kısa süre önce yayınlanan XML dosyalarıyla birlikte kesinlik kazanmış oldu.

XML dosyalarında yayınlanan bilgilere göre Mondrian'da ve Mozart'da 480x800 piksel çözünürlüğünde (WVGA) dokunmatik ekrana yer verilmiş. Bunların dışında Mondrian'ın 1.3 GHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci kullanacağı söylentileri internette dolaşıyor. Bakalım Windows Phone 7'li telefonlar ne zaman HTC tarafından sergilenecek?

HTC Mondrian'ın XML dosyası için tıklayın

HTC Mozart'ın XML dosyası için tıklayın