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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Mozart ile Mondrian'ın Windows Phone 7 işletim sistemiyle geleceği kesinleşti

8 yıl
12,2b
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2
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC Mozart ile Mondrian'ın Windows Phone 7 işletim sistemiyle geleceği kesinleşti
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HTC'nin üzerinde çalıştığı Mondrian ile Mozart kod adlı akıllı telefonların Windows Phone 7 işletim sistemiyle birlikte geleceği kısa süre önce yayınlanan XML dosyalarıyla birlikte kesinlik kazanmış oldu.

XML dosyalarında yayınlanan bilgilere göre Mondrian'da ve Mozart'da 480x800 piksel çözünürlüğünde (WVGA) dokunmatik ekrana yer verilmiş. Bunların dışında Mondrian'ın 1.3 GHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci kullanacağı söylentileri internette dolaşıyor. Bakalım Windows Phone 7'li telefonlar ne zaman HTC tarafından sergilenecek?

HTC Mozart ile Mondrian'ın Windows Phone 7 işletim sistemiyle geleceği kesinleşti
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HTC Mondrian'ın XML dosyası için tıklayın
HTC Mozart'ın XML dosyası için tıklayın


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DH Misafiri 8 yıl
kodlamada hata var kontrol edermisiniz
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Batuist 8 yıl
telefondan ziyade işletim sistemi merak ediliyor.. bir an önce çıksada neye benziyor bir görsek :)
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