HTC One 5 milyon satış barajını geçti









Bu yıl satış rakamları en çok merak edilen modellerden birisi de HTC One amiral gemi modeliydi. Modelin yaşadığı üretim sorunları, stok yetersizliği, firmanın tepe yöneticisinin kariyerini ortaya koyması ve art arda gelen üst yönetici istifaları, HTC One modelinin önemini bir kat daha artırmıştı.





Gelen son bilgilere göre ise HTC One global olarak 5 milyon satış barajını geçerek firmaya bir nebze olsun nefes aldırdı. Firma yöneticileri satış rakamını oldukça iyi ve cesaretlendirici olarak değerlendiriyor.





Firma sınırlı satış politikasına rağmen böyle bir rakam elde etti. Bunun yanında firmanın üretim problemlerini bu ay geride bıraktığı ve gelecek ay itibariyle bantlardan iki kat daha fazla HTC One modeli çıkacağı göz önüne alındığında rakamların daha da yükseleceği aşikar.





Bununla birlikte modelin rakibi Galaxy S4 bir aydan daha kısa sürede 10 milyon rakamını geride bıraktı ve toplamda 100 milyon satış hedefleniyor. HTC One'ın böyle bir başarıya imza atması pek beklenmese de bu yıl firmanın ihtiyacı olduğu moral motivasyonu sağlayacak kadar başarı kazanacağı tahmin ediliyor.





http://www.androidauthority.com/htc-one-sales-214902/