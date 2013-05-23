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HTC One 5 milyon satış barajını geçti

6 yıl
1,8b
1
99
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One 5 milyon satış barajını geçti


Bu yıl satış rakamları en çok merak edilen modellerden birisi de HTC One amiral gemi modeliydi. Modelin yaşadığı üretim sorunları, stok yetersizliği, firmanın tepe yöneticisinin kariyerini ortaya koyması ve art arda gelen üst yönetici istifaları, HTC One modelinin önemini bir kat daha artırmıştı.

Gelen son bilgilere göre ise HTC One global olarak 5 milyon satış barajını geçerek firmaya bir nebze olsun nefes aldırdı. Firma yöneticileri satış rakamını oldukça iyi ve cesaretlendirici olarak değerlendiriyor. 

Firma sınırlı satış politikasına rağmen böyle bir rakam elde etti. Bunun yanında firmanın üretim problemlerini bu ay geride bıraktığı ve gelecek ay itibariyle bantlardan iki kat daha fazla HTC One modeli çıkacağı göz önüne alındığında rakamların daha da yükseleceği aşikar.

Bununla birlikte modelin rakibi Galaxy S4 bir aydan daha kısa sürede 10 milyon rakamını geride bıraktı ve toplamda 100 milyon satış hedefleniyor. HTC One'ın böyle bir başarıya imza atması pek beklenmese de bu yıl firmanın ihtiyacı olduğu moral motivasyonu sağlayacak kadar başarı kazanacağı tahmin ediliyor. 


http://www.androidauthority.com/htc-one-sales-214902/ Yorum Yaz
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maho2306 6 yıl en beğenilen
Galaxy s4 kullanıyorum ama işallah htc de s4 kadar satar çok talep olur rekabet her zaman bizim için iyidir htc one ın bu kadar sattığını gören samsung biraz da tasarıma ağırlık verir böylelikle hem donanım hem tasarımda en iyisini alırız

Galaxy s4 kullanıyorum ama işallah htc de s4 kadar satar çok talep olur rekabet her zaman bizim için iyidir htc one ın bu kadar sattığını gören samsung biraz d...
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kaptantsubasa 6 yıl
Şu telefonu almaya tam niyetleniyorum kafamdaki sorular yakamı bırakmıyor.
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FRAPS 6 yıl
Helal olsun htc sen böyle kaliteli telefon üret , istersen 500 milyon o paralar sana helal olsun. Plastik takunya telefona aynı parayı vereceğime htc one alırım


Helal olsun htc sen böyle kaliteli telefon üret , istersen 500 milyon o paralar sana helal olsun. Plastik takunya telefona aynı parayı vereceğime htc one alırı...
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swat882 5 yıl
Nasıl işse bir sizin denediğiniz s4 ler yavaş ve rehberi 10 saniyede açılıyor
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gel pc pc 5 yıl
Baraj ne barajı onu anlamadım?
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DH Misafiri 5 yıl
Siyah olan bosluklari ekran olsaydi kesinlikle alirdim....
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DH Misafiri 5 yıl
Iyi telefon 10 milyon olamama nedeni reklam sıfır s4 reklamı iyi yapıldı artı s4 heryerde var one bulunmuyor elektronik kazalarda adamlar koymuş s4 inceliyo herkez one var ama açıkta bakabilceniz bitane bile yok doğal olarak s4 inceliyip onu alıyorlar one sadace kağıtlarda görüyoruz nasil alalım
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DH Misafiri 5 yıl
blacksss
Valla 2 haftadır kullanıyorum çok memnunum alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun

bu yıla damgasını vuracak bır telefon benim gözümde tek süphem sarjjjj? onu merak edıyorum bilgi ver irmisin
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zafercap 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

blacksss

Valla 2 haftadır kullanıyorum çok memnunum alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun


bu yıla damgasını vuracak bır telefon benim gözümde tek süphem sarjjjj? onu merak edıyorum bilgi ver irmisin

Ben cevap vereyim. 1 aydır kullanıyorum gayet memnunum . Sabah 8 de şarjdan çekiyorum akşam 11 de takıyorum %10-15 kala :) . Kullanım şekli olarak gün boyu 3g açık wifi açık genelde facebook ve twitter arada mail ve web de gezinme yapıyorum. Güç tasarruf modunu açarak çok fazla kullandıgımda yine aynı süreyi alabiliyorum. Gün içinde en az 45-60 dk telefon konuşmasıda yapıyorum. Telefon gerçekten güzel tek sorun belki facebook ta menü tuşunun altta yer tutması. Kamera gerçekten güzel 4 mpx evet çözünürlük olarak ama anı yakalamak isteyen çok kaliteli resim ve video çekebilir. Ses sistemi güzel ses veriyor. İsterseniz örnek resim ekleyebilirim. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
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ilelebet 5 yıl
Bu habere en cok Mesut Çevik sevinmistir :)
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1tiger1 5 yıl ilelebet
ilelebet
Bu habere en cok Mesut Çevik sevinmistir :)

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cherkesomer 5 yıl
gun
Htc sadece One modelini çok satacak şekilde yeniledi ki bu durumda bile Samsung ile S4 rekabet edemiyor. Ancak Samsungun bir sürü başarılı serisi ve modeli mevcut o yüzden Htc ile Samsungu satış başarısı olarak karşılaştırmak mantıklı değil.

sen nezamandır android yada akıllı telefon kullanıyorsun acaba_? htc eski günlerine dönmeye çalışıyor yani bu cümleden bile anla bilmiyorsan sadece düşün ve anla senin bilmediğin kıllı telefon nedir haberin olmadığı zamanlarda htc piyasanın hakimiydi. senin gibi bizim çamaşırmakinası iyi çalışıyo demekki telefonda iyidir mantığıyla yalana dolana para yatıranlar şimdi htc kimmiş diyor. sizin nokia kullandığınız zamanlar akıllı telefon piyasası htc nin elindeydi. hatta salak bada işletim sistemi kullanan samsung neden androide geçti sanıyorsunuz_? anca ezbere sallayın tutarsa Allah bilir s3le tanışmıştır bu sorumdakilerin yarısı androidle.. samsungun marka değeri vardır nokia nasıl hala 5para etmez telefon üretmesine ramen satıyorsa samsungda herzaman satacaktır. çünkü işin aslını bilmeyen çok!
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dileksaral 5 yıl
tasarımı çok güzel
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LilTunechi 5 yıl
samsung fanlari çıldırmış
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seventh17 5 yıl
çok güzel bir dizi,bayılıyorum
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wotgate 5 yıl
Samsungun 50 milyon sattığı piyasada 5 milyon satmış millet bu rakamıda çok görüyor
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birdhunder 5 yıl
infileXible
Bizim firmaya 2 tane geldi ikiside canavar gibi çalışıyor. eger ONE ların yarısı arızalı olsaydı, birinin çalışmaması lazımdı. rastgele konuşmasak iyi olur

nokta
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pproject 5 yıl birdhunder
birdhunder

infileXible

Bizim firmaya 2 tane geldi ikiside canavar gibi çalışıyor. eger ONE ların yarısı arızalı olsaydı, birinin çalışmaması lazımdı. rastgele konuşmasak iyi olur


nokta

Nasıl bir olasılık hesaplama sizdeki acaba
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