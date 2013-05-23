HTC One 5 milyon satış barajını geçti

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Bu yıl satış rakamları en çok merak edilen modellerden birisi de HTC One amiral gemi modeliydi. Modelin yaşadığı üretim sorunları, stok yetersizliği, firmanın tepe yöneticisinin kariyerini ortaya koyması ve art arda gelen üst yönetici istifaları, HTC One modelinin önemini bir kat daha artırmıştı.
Gelen son bilgilere göre ise HTC One global olarak 5 milyon satış barajını geçerek firmaya bir nebze olsun nefes aldırdı. Firma yöneticileri satış rakamını oldukça iyi ve cesaretlendirici olarak değerlendiriyor.
Firma sınırlı satış politikasına rağmen böyle bir rakam elde etti. Bunun yanında firmanın üretim problemlerini bu ay geride bıraktığı ve gelecek ay itibariyle bantlardan iki kat daha fazla HTC One modeli çıkacağı göz önüne alındığında rakamların daha da yükseleceği aşikar.
Bununla birlikte modelin rakibi Galaxy S4 bir aydan daha kısa sürede 10 milyon rakamını geride bıraktı ve toplamda 100 milyon satış hedefleniyor. HTC One'ın böyle bir başarıya imza atması pek beklenmese de bu yıl firmanın ihtiyacı olduğu moral motivasyonu sağlayacak kadar başarı kazanacağı tahmin ediliyor.
http://www.androidauthority.com/htc-one-sales-214902/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu yıla damgasını vuracak bır telefon benim gözümde tek süphem sarjjjj? onu merak edıyorum bilgi ver irmisin
Ben cevap vereyim. 1 aydır kullanıyorum gayet memnunum . Sabah 8 de şarjdan çekiyorum akşam 11 de takıyorum %10-15 kala :) . Kullanım şekli olarak gün boyu 3g açık wifi açık genelde facebook ve twitter arada mail ve web de gezinme yapıyorum. Güç tasarruf modunu açarak çok fazla kullandıgımda yine aynı süreyi alabiliyorum. Gün içinde en az 45-60 dk telefon konuşmasıda yapıyorum. Telefon gerçekten güzel tek sorun belki facebook ta menü tuşunun altta yer tutması. Kamera gerçekten güzel 4 mpx evet çözünürlük olarak ama anı yakalamak isteyen çok kaliteli resim ve video çekebilir. Ses sistemi güzel ses veriyor. İsterseniz örnek resim ekleyebilirim. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
+1
sen nezamandır android yada akıllı telefon kullanıyorsun acaba_? htc eski günlerine dönmeye çalışıyor yani bu cümleden bile anla bilmiyorsan sadece düşün ve anla senin bilmediğin kıllı telefon nedir haberin olmadığı zamanlarda htc piyasanın hakimiydi. senin gibi bizim çamaşırmakinası iyi çalışıyo demekki telefonda iyidir mantığıyla yalana dolana para yatıranlar şimdi htc kimmiş diyor. sizin nokia kullandığınız zamanlar akıllı telefon piyasası htc nin elindeydi. hatta salak bada işletim sistemi kullanan samsung neden androide geçti sanıyorsunuz_? anca ezbere sallayın tutarsa Allah bilir s3le tanışmıştır bu sorumdakilerin yarısı androidle.. samsungun marka değeri vardır nokia nasıl hala 5para etmez telefon üretmesine ramen satıyorsa samsungda herzaman satacaktır. çünkü işin aslını bilmeyen çok!
nokta
Nasıl bir olasılık hesaplama sizdeki acaba
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