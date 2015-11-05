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HTC One A9 Türkiye’de! İşte ön sipariş fiyatı ve çıkış tarihi

HTC’nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu One A9 sonunda satışa sunulmaya hazırlanıyor. Telefonun ülkemizdeki fiyatını, resmi satışa sunulma tarihini ve ön sipariş kanallarını yazımızda açıkladık.
3 yıl
7,9b
1
84
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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HTC One A9 Türkiye’de! İşte ön sipariş fiyatı ve çıkış tarihi
 
Tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de lanse edilen HTC One A9, orta seviye akıllı telefonlar dünyasının en iddialı isimlerinden biri. Görsel anlamda iPhone 6 serisine ciddi anlamda benzeyen cihaz, kendi üst seviye modellerinin sıralandığı M serisinden de önemli çizgiler taşıyordu.

Ülkemizde nispeten uygun bir fiyat etiketi ile yer alması beklenen akıllı telefon için belirlenmiş ön sipariş rakamı 2499TL. Ön siparişte gümüş ve koyu gri renk seçenekleri satın alınabilir olarak görünüyor. 12 Kasım 2015 tarihinde stoklarda olacağı belirtilen ürün, an itibariyle Hepsiburada ve Hızlıal sayfalarında listeleniyor. Yazıyı yayına hazırladığımız sırada cihaza dair bir bilgi henüz operatör kanallarında ya da yaygın teknoloji mağaza zincirlerinde yer almıyordu.

Bu fiyat günün piyasa şartlarına baktığımızda gerçekten çok yüksek. Aynı fiyat seviyesinde Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge hatta iPhone 6 satın alabilmek mümkünken HTC One A9’un işi hiç de kolay görünmüyor.

HTC One A9 5inçlik Full HD ekran, 8 çekirdekli Snapdragon 617 işlemci (1,5GHz’lik 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet 1.2GHz’lik Cortex-A53), 2GB RAM, 16GB depolama alanı ve microSD bellek kartı yuvası, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ve Sense 7.0 arayüzü, OIS destekli 13 megapiksel kamera, 2150mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip.
HTC One A9 ön inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz. 


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Patren 3 yıl en beğenilen
2300 tl note 5 alin daha iyi bunlar kendilerini apple saniyor yine iphone 6s donanimi bundan 2 kat daha iyidir bunlar neyin kafasini yasiyor anlamiyorum
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0MG90 3 yıl
400 dolar nasıl 2500 lira oluyor iyi mi bunlar
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Fenomenon 3 yıl
S410 olmadığına dua edin siz :)
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.Aslan. 3 yıl
Orta seviye ve 2500 TL

Umarım bir an önce iflas ederlerde,Bize daha iyi alternatifler sunan yeni bir telefon firması doğar...
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DH Misafiri 3 yıl
Herkez turkiyede şunu unutmuş! Htc fiyatı bu deyil vergiler vergiler vergiler.....
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assasin34 3 yıl
xperia z5 2499 TL.nokta.!
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cryzboy43 3 yıl
gsmarena.com/...
buda artık 3000 den asagı gelmez 2k falan 10 cekırdek htc parametresınde 4000tl de apple onları engeller heralde :d
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
"HTC" Keşke ölsen :)
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oricin 3 yıl
HTC'nin bu fiyat politikasıyla zarar etmekten ve pazarı terk etmekten başka çaresi kalmayacak gibi görünüyor.
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SHADOW 3 yıl
2gb ram ve 4000 mah bataryasi olan lenovo p70 i 850 lira civarina alabilmek varken sadece kamerasi iyi diye bu kadar dusuk donanimli bi cihaza 2500 lira vermek hic te akil isi degil.
Onun yerine gider bi p70 bi tane de profesyonel kamera alirim.
HTC iyice sacmalamaya basladi.
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Karaçay 3 yıl

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serseri441907 3 yıl
Bu telefonu alanın aklından şüphe ederim
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Hatsune Miku 3 yıl

fiyata bak


O fiyata 2 tane LG G3, Note 5, Galaxy S6 Edge, SONY XPERİA Z5 ya da İPHONE 6 ALINIR neyin kafasını yaşıyor bunlar

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