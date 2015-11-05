HTC One A9 Türkiye’de! İşte ön sipariş fiyatı ve çıkış tarihi

Tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de lanse edilen HTC One A9, orta seviye akıllı telefonlar dünyasının en iddialı isimlerinden biri. Görsel anlamda iPhone 6 serisine ciddi anlamda benzeyen cihaz, kendi üst seviye modellerinin sıralandığı M serisinden de önemli çizgiler taşıyordu.

Bu fiyat günün piyasa şartlarına baktığımızda gerçekten çok yüksek. Aynı fiyat seviyesinde Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge hatta iPhone 6 satın alabilmek mümkünken HTC One A9’un işi hiç de kolay görünmüyor.

HTC One A9 5inçlik Full HD ekran, 8 çekirdekli Snapdragon 617 işlemci (1,5GHz’lik 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet 1.2GHz’lik Cortex-A53), 2GB RAM, 16GB depolama alanı ve microSD bellek kartı yuvası, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ve Sense 7.0 arayüzü, OIS destekli 13 megapiksel kamera, 2150mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip.

HTC One A9 ön inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.





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Ülkemizde nispeten uygun bir fiyat etiketi ile yer alması beklenen akıllı telefon için belirlenmiş ön sipariş rakamı 2499TL. Ön siparişte gümüş ve koyu gri renk seçenekleri satın alınabilir olarak görünüyor. 12 Kasım 2015 tarihinde stoklarda olacağı belirtilen ürün, an itibariyle Hepsiburada ve Hızlıal sayfalarında listeleniyor. Yazıyı yayına hazırladığımız sırada cihaza dair bir bilgi henüz operatör kanallarında ya da yaygın teknoloji mağaza zincirlerinde yer almıyordu.