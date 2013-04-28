HTC One, Çin pazarı için duyuruldu





Ülkemizde de kısa süre sonra satışa başlayacak HTC One modelinin Çin'e özel versiyonu da nihayet resmiyet kazandı. Çin versiyonu özellikle bazı ekstraları ile gündeme gelmişti.





Orijinal modelden biraz farklı özelliklere sahip olan HTC One Çin versiyonunda, aslında orijinal versiyonda da olması arzu edilen microSD desteği sunuluyor. Çin pazarında sık rastlanan çift SIM kart desteği, yine bu amiral gemi modelinde de yerini alıyor.





Ancak HTC, bu eklentileri bataryanın üzerine koyduğu özel bir plastik kaplamaya entegre etmiş ve bataryaya erişimi engellemiş. Arka kapak açıldığında sadece microSD ve SIM kart yuvalarına erişilebiliyor.





Bunun haricinde donanım olarak orijinal versiyondan bir farklılık yok. Modelde 4.7 inçlik Full HD SLCD3 SoLux ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 2300 mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi, HTC Sense 5, Ultrapixel kamera, Boomsound ses sistemi şeklinde özellikler bulunuyor. Model Çin'in en büyük 3 operatörü ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.androidauthority.com/htc-one-announced-for-china-196896/