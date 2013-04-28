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HTC One, Çin pazarı için duyuruldu

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One, Çin pazarı için duyuruldu

Ülkemizde de kısa süre sonra satışa başlayacak HTC One modelinin Çin'e özel versiyonu da nihayet resmiyet kazandı. Çin versiyonu özellikle bazı ekstraları ile gündeme gelmişti.

Orijinal modelden biraz farklı özelliklere sahip olan HTC One Çin versiyonunda, aslında orijinal versiyonda da olması arzu edilen microSD desteği sunuluyor. Çin pazarında sık rastlanan çift SIM kart desteği, yine bu amiral gemi modelinde de yerini alıyor. 

Ancak HTC, bu eklentileri bataryanın üzerine koyduğu özel bir plastik kaplamaya entegre etmiş ve bataryaya erişimi engellemiş. Arka kapak açıldığında sadece microSD ve SIM kart yuvalarına erişilebiliyor.

Bunun haricinde donanım olarak orijinal versiyondan bir farklılık yok. Modelde 4.7 inçlik Full HD SLCD3 SoLux ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 2300 mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi, HTC Sense 5, Ultrapixel kamera, Boomsound ses sistemi şeklinde özellikler bulunuyor. Model Çin'in en büyük 3 operatörü ile satışa sunulmuş durumda. 

http://www.androidauthority.com/htc-one-announced-for-china-196896/ Yorum Yaz
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Golden Gate 6 yıl en beğenilen
Htc One global sürümü, gerek işçiliği gerek malzemesi ile daha üst segmentte yer alıyor. O segmentte ancak apple ürünleri ile kıyaslanabilir.

Htc , s4'e rakip olarak çin pazarına plastik malzemeyle giriş yapmış. Plastik olduğu içinde düşük fiyatla girmiş. Malzeme kalitesi nasıl fark yaratıyor görün. s4'ün rakibi Çin pazarındaki Htc One'dır . . .
Htc One global sürümü, gerek işçiliği gerek malzemesi ile daha üst segmentte yer alıyor. O segmentte ancak apple ürünleri ile kıyaslanabilir.Htc , ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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YordleKing 6 yıl
EmreFB1907
Htc One global sürümü, gerek işçiliği gerek malzemesi ile daha üst segmentte yer alıyor. O segmentte ancak apple ürünleri ile kıyaslanabilir. Htc , s4e rakip olarak çin pazarına plastik malzemeyle giriş yapmış. Plastik olduğu içinde düşük fiyatla girmiş. Malzeme kalitesi nasıl fark yaratıyor görün. s4ün rakibi Çin pazarındaki Htc Onedır . . .

Herhangi bir markanın kesinlikle fanı değilim ama bu tarz mesajlar insanların aklını çelmekten başka bir şey yapmıyor.
Ayrıca siz gidin kendinizi avutun.Global versiyonda çift sim kartı geçtim arka kapak bile çıkmıyor.Siz hala avunacak bir şeyler arıyorsunuz.
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Golden Gate 6 yıl YordleKing
exp16

EmreFB1907

Htc One global sürümü, gerek işçiliği gerek malzemesi ile daha üst segmentte yer alıyor. O segmentte ancak apple ürünleri ile kıyaslanabilir. Htc , s4e rakip olarak çin pazarına plastik malzemeyle giriş yapmış. Plastik olduğu içinde düşük fiyatla girmiş. Malzeme kalitesi nasıl fark yaratıyor görün. s4ün rakibi Çin pazarındaki Htc Onedır . . .


Herhangi bir markanın kesinlikle fanı değilim ama bu tarz mesajlar insanların aklını çelmekten başka bir şey yapmıyor.
Ayrıca siz gidin kendinizi avutun.Global versiyonda çift sim kartı geçtim arka kapak bile çıkmıyor.Siz hala avunacak bir şeyler arıyorsunuz.

'' Premium telefon ayrımı, artık kullandığı malzemeden yapılıyor. Apple bunu alt segment için plastik iphone çıkartarak , htc çin pazarına plastik telefon sürerek yapıyor ''

Koskoca firmalar bunu yaparken . Samsung , daha fazla kar etmek adına plastiği yüksek fiyattan piyasaya sokup , 6 ay sonra yarıya düşürüyor. Ve bana gelmiş burda laf yapıyorsunuz.

Bakalım apple alt segment için plastik telefon çıkardığında, Samsung plastik telefon üretmeye devam edebilecekmi . Çünkü o zaman plastik iphone , samsung'un amiral gemisinin rakibi olacak. Kaliteli malzemeden üretilen iphone ise yukarda kalacak .

Yanlış yoldasınız . Bunları görmek o kadar zor değil .
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msnmaster 6 yıl
demek ki tüketici tercihleri göz önüne alınıp bir telefon üretilebiliyormuş...
2 adet sim desteği ve sd kart slotu bence htc one' ı bir adım öne götürmüş,eğer malzeme kalitesinde ve diğer özelliklerinden feragat edilmemişse...
şimdi sorun biz bu telefonu çin den nasıl getireceğiz???
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General. 6 yıl
S4 yine Samsungu ihya edecek Htc bu sefer eline yüzüne bulaştırdı
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DH Misafiri 6 yıl
Madem arka kapak çıkabiliyor neden batarya değişmiyor. Hadi batarya değişmiyor diyelim, bu micro sd kart desteğini niye uluslararası versiyona koymuyorsun. Ah htc ah
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