HTC One E8 Çin'de lanse edildi

Günlerdir One M8 Ace olarak internete sızdırılan bilgileri sizlerle paylaştığımız plastik kasalı One M8 olarak nitelendirilen yeni HTC akıllı telefonu Çin'de resmiyet kazandı.





Yeni akıllı telefonun adı HTC One E8 olarak belirlenmiş. Modelin adına bakarak One M8 (alüminyum kasalı) ve One E8 (plastik kasalı) şeklinde bir sıralama yapmak mümkün. Ancak bu iki cihaz aynı seri içerisinde mi yer alıyor bunu belirlemek biraz zor. Zira HTC Çin sayfasında çok detaylı bilgi bulunmuyor ve cihazın ekranı da 4.7 inç civarındaymış görünümü veriyor. Bu bakımdan HTC One M7 görünümünde ancak HTC One M8 donanımında bir cihaz şeklinde tanımlayabiliriz.





HTC One E8 modelinde yer aldığı tespit edilen özellikler ise 2.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 801 AC versiyonu, BoomSound hoparlör, çift LED flaşlı 13MP çözünürlükte kamera, plastik kasa tasarımı şeklinde sıralanıyor.





Daha önce de belirttiğimiz gibi Asya pazarına gelen One M8 versiyonu Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti taşırken, Avrupa ve ABD pazarına gelen One M8 versiyonu Snapdragon 801 MSM8974 AB yongaseti taşıyor. Bu bakımdan One E8 modeli One M8 Avrupa versiyonundan saat frekansı açısından daha hızlı.





One E8 modelinin Çin pazarına özgü olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak uluslararası pazara çıkarsa tüketici tarafında nasıl bir tepki göreceği merak konusu. Zira bu durumda piyasada ekran boyutu ve arka kamera haricinde One M8 ile aynı özelliklere sahip farklı bir cihaz daha olacak. One E8 modelinin kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

