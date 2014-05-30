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HTC One E8 Çin'de lanse edildi

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One E8 Çin'de lanse edildi

Günlerdir One M8 Ace olarak internete sızdırılan bilgileri sizlerle paylaştığımız plastik kasalı One M8 olarak nitelendirilen yeni HTC akıllı telefonu Çin'de resmiyet kazandı.

Yeni akıllı telefonun adı HTC One E8 olarak belirlenmiş. Modelin adına bakarak One M8 (alüminyum kasalı) ve One E8 (plastik kasalı) şeklinde bir sıralama yapmak mümkün. Ancak bu iki cihaz aynı seri içerisinde mi yer alıyor bunu belirlemek biraz zor. Zira HTC Çin sayfasında çok detaylı bilgi bulunmuyor ve cihazın ekranı da 4.7 inç civarındaymış görünümü veriyor. Bu bakımdan HTC One M7 görünümünde ancak HTC One M8 donanımında bir cihaz şeklinde tanımlayabiliriz. 

HTC One E8 modelinde yer aldığı tespit edilen özellikler ise 2.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 801 AC versiyonu, BoomSound hoparlör, çift LED flaşlı 13MP çözünürlükte kamera, plastik kasa tasarımı şeklinde sıralanıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Asya pazarına gelen One M8 versiyonu Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti taşırken, Avrupa ve ABD pazarına gelen One M8 versiyonu Snapdragon 801 MSM8974 AB yongaseti taşıyor. Bu bakımdan One E8 modeli One M8 Avrupa versiyonundan saat frekansı açısından daha hızlı.  

One E8 modelinin Çin pazarına özgü olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak uluslararası pazara çıkarsa tüketici tarafında nasıl bir tepki göreceği merak konusu. Zira bu durumda piyasada ekran boyutu ve arka kamera haricinde One M8 ile aynı özelliklere sahip farklı bir cihaz daha olacak. One E8 modelinin kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.  

http://www.htc.com/cn/go/e8/ Yorum Yaz
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jackaxman 4 yıl en beğenilen
HTC bu fiyat politikasıyla isterse kagittan yapsin yine de olmazzz. HTC Türkiyede adamlar uçuyor piyasadan haberleri yok[>:]
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Jayco39 4 yıl
Şu telefon türkiyeye geleli 20 gün falan oluyor bu kadar iddalı bir modeli tanıtamayan htc ye yazıklar olsun. Htc nin fiyat performans ürünü (htc nin pahalı fiyat politikasını bilmeyen kalmamıştır) bu kesinlikle motion launch sense 6 pil süresi snapdragon 801 kullanan tr deki en ucuz resmi garantili telefon bildiğim kadarıyla.
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DH Misafiri 4 yıl
Eylül de telefon almayı düşünüyorum şimdilik ilk sırada htc one e8 var. 2 sırada htc one mini 2 , sonrasında sony experia z1 compact ve lg optimus g. sizce hangisi iyidir doğru bi sıralama mı ?
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mc191 4 yıl
1800-2000 arasinda olur bence fiyati. 805 li bir model gelirse onun fiyati da 2200 civari olur tahminen. Su gecirmez yapida olacgaini da dusunursek benim aradigim telefon olur.
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ens.aslan 4 yıl
samsung s5 in premium malzemeli modelini hazırlıyor, m8 o kadar premium bir telefon ki adamlar plastik malzemeli modelini çıkarıyor :/
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302sino 4 yıl
Bu htc bi türlü tutturamadı ya şu işi tek yapman gereken şu telefonu metal kasa yapıp kapasitif tuş eklemek sadece bu kadar.İlla bi şeyler eksik olacak.
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Guaire 4 yıl
Ekranı 5 inç TFT imiş.

Boyutları: 146.42 * 70.67 * 9.85 mm.
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gageracer 4 yıl
Yine altta HTC yazısı.Logo falan değil baya birisi Word ile yazmış.
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prof.exx 4 yıl
bu sefer tipi çok güzel sayın seyirciler :D
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matmuhendisi 4 yıl
Cinde kalır bu gelmez
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wolf silver 4 yıl
Türkiyeye 1500-1600 tl olursa satış rakamları fazla olabilir.Ancak türkiyede böyle firmalar fazla satış yapamıyor.Varsa yoksa ıphone, samsung....
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BerkhanBalta 4 yıl
M8 den daha iyi kamerası var.
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Guaire 4 yıl
Fiyatına baktım... Kesin bir şey yok, ama söylentiler 3000 yuanı yani 480$'ı gösteriyor. Dün de bir yerde 450-500 euro yazıyordu.

Boyutu için bir yerde 4.7 inç yazıyor, ama 5 inç de deniyor.

450 euro Avrupa fiyatı olursa Türkiye fiyatı 1649TL olur. O fiyata da Türkiye'de çok tavsiye edilen bir telefon olur. Bir önceki nesilde G2 tavsiye edildiği gibi, bu nesilde de HTC One E8 tavsiye edilir.
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LooF 4 yıl BerkhanBalta
BerkhanBalta

M8 den daha iyi kamerası var.

Kamerasi 13mp diye m8 den daha iyi demeniz sacma...
Bknz: m8 mini 13mp fakat m8 ck daha iyi fotoraflar cekiyor :)
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