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HTC One E8 modeli için Lollipop güncellemesi ülkemizde de başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,6b
1
13
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One E8 modeli için Lollipop güncellemesi ülkemizde de başladı
 
HTC yaklaşık bir yıl önce One E8 modelini piyasaya sürmüştü. Unutanlar için One E8 modelini kısaca hatırlayacak olursak, cihaz teknik özellik ve tasarım olarak kardeşi M8'in neredeyse aynısı. Fiziksel farklılık olarak metal kasa yerine plastik kasa tercih edilen cihazda teknik özelliklerde de arka kameradaki sensör farklılık gösteriyor.

One M8 modeline Lollipop güncellemesini Ocak ayı sonunda ülkemiz için dağıtmaya başlayan üretici, aradan geçen yaklaşık iki buçuk aylık süre sonunda One E8 modeli için de güncellemeyi başlattı. İki parça şeklinde yayınlanan güncelleme için önce yaklaşık 140mb'lık bir yükleme yapmak gerekiyor, sonrasında ise Lollipop sürümü olduğu belirtilen yaklaşık 600mb'lık bir güncelleme daha yüklenerek cihaz Android 5.0.2 sürümüne kavuşuyor. Ancak cihazın One M8 modeli gibi hala Sense 6.0 sürümü ile çalıştığını belirtmekte fayda var.
Android 5.0.2 ile birlikte kilit ekranında bildirimleri görüntüleme, bildirim çubuğundaki değişim ve özelleştirmeler, uygulamalar arasında geçiş menüsü gibi standart lollipop özellikleri cihaza kazandırılıyor. Bunların yanında aktivite takibi için Fit Bit, Google haberler servisi gibi bazı yeni uygulamalar da cihaza ekleniyor. Ayrıca Kamera gibi bazı standart uygulamalarda da yeni özellikler ve özelleştirmeler mevcut. One E8 sahipleri güncellemelerini kontrol ederek cihazlarını Android 5.0.2 sürümüne yükseltebilirler.
HTC One E8 modeli için Lollipop güncellemesi ülkemizde de başladı
 

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ynsemre1 4 yıl en beğenilen
Bence şükretsinler lg g2 için biz bekliyoruz htc 2.grupta ki güncellemeleri bitirecek son olarak mini serisine de vericek lg g2 kullananlar tr de bekliyor aynı şekilde s4 kullananlar m7 5.0 alalı rahat 1,5 ay oldu helal olsun htc ye kimseye zorla malını satımıyor ya ama alanlarına da desteği eksik görmüyor.
Bence şükretsinler lg g2 için biz bekliyoruz htc 2.grupta ki güncellemeleri bitirecek son olarak mini serisine de vericek lg g2 kullananlar tr de bekliyor aynı ...
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DH Misafiri 3 yıl
Bana hala yazılım güncellemesi gelmedi E8in. Hala 4.4.2 sürümünü kullanıyorum. Telefonu teknosadan aldım. Gsm arena verilerinde E8 in iki versiyonu var. Biri HTC E8 diye geçiyor ve 2.5 ghz işlemci gösteriyor. Diğeri HTC E8 CDMA diye geçiyor ve işlemci benim işlemcim gibi 2.3ghz. Bu farktan dolayı yayınlanan güncelleme işlemcisi 2.3ghz olanları pas geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Başka güncelleme alamayan HTC E8 kullanıcısı arkadaş var mı??
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DH Misafiri 4 yıl
Bende e8 kullanıyorum fakat halen güncelleme gelmedi seri no ya göre dağıtılıyor herhalde Ma yakında geleceğini düşünüyorum
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar bende telefonumu yeni aldım. Fakat banada lollipop güncellemesi gelmedi. Yardımcı olabilecek varmı? Ne yapabilirim?
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FarCryTek 4 yıl
Başka kuran var mı arkadaşlar?
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ParS7 4 yıl
Gayet başaralı.Tema desteği sense arayüzüne, bi nevi renk katması harika olmus
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Das Boot 4 yıl
Note 3 için ülkemizde halen bekleniyor
Bunu her Lollipop konusuna yazıyorum. İsteyen Sammobile'den Ukrayna, Panama yada Rusya'nın romlarını yükleyebilir.
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antonidas 4 yıl
Sense 7'yi de verebilirlerdi.
Artık anca sonbaharda verirler.
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dontcategorizeme 4 yıl antonidas
antonidas
Sense 7'yi de verebilirlerdi.
Artık anca sonbaharda verirler.

sense 7yi de alacak ama bence de sonbaharı bulur. hatta yılsonunu da bulabilir.

lollipop güncellemesini biraz kullanalım onun için de birşeyler yazarız ama şu aşamada sorunsuz bir güncelleme gibi görünüyor.
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RefLections 4 yıl
Teşekkürler hocam bende ne zaman gelecek diye hayıflaniyordum.
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Roark 4 yıl
e8 m8'in ucuz versiyonu olarak sunulmasına rağmen çok gecikmeden güncellemesi verilmiş. HTC one x faciasından sonra güncelleme imajını tamamen düzeltti. tebrikler.
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ynsemre1 4 yıl en beğenilen
Bence şükretsinler lg g2 için biz bekliyoruz htc 2.grupta ki güncellemeleri bitirecek son olarak mini serisine de vericek lg g2 kullananlar tr de bekliyor aynı şekilde s4 kullananlar m7 5.0 alalı rahat 1,5 ay oldu helal olsun htc ye kimseye zorla malını satımıyor ya ama alanlarına da desteği eksik görmüyor.
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Elsa 4 yıl
Yeni mi gelmiş


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