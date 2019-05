HTC One E8 modeli için Lollipop güncellemesi ülkemizde de başladı

HTC yaklaşık bir yıl önce One E8 modelini piyasaya sürmüştü. Unutanlar için One E8 modelini kısaca hatırlayacak olursak, cihaz teknik özellik ve tasarım olarak kardeşi M8'in neredeyse aynısı. Fiziksel farklılık olarak metal kasa yerine plastik kasa tercih edilen cihazda teknik özelliklerde de arka kameradaki sensör farklılık gösteriyor.

One M8 modeline Lollipop güncellemesini Ocak ayı sonunda ülkemiz için dağıtmaya başlayan üretici, aradan geçen yaklaşık iki buçuk aylık süre sonunda One E8 modeli için de güncellemeyi başlattı. İki parça şeklinde yayınlanan güncelleme için önce yaklaşık 140mb'lık bir yükleme yapmak gerekiyor, sonrasında ise Lollipop sürümü olduğu belirtilen yaklaşık 600mb'lık bir güncelleme daha yüklenerek cihaz Android 5.0.2 sürümüne kavuşuyor. Ancak cihazın One M8 modeli gibi hala Sense 6.0 sürümü ile çalıştığını belirtmekte fayda var.

Android 5.0.2 ile birlikte kilit ekranında bildirimleri görüntüleme, bildirim çubuğundaki değişim ve özelleştirmeler, uygulamalar arasında geçiş menüsü gibi standart lollipop özellikleri cihaza kazandırılıyor. Bunların yanında aktivite takibi için Fit Bit, Google haberler servisi gibi bazı yeni uygulamalar da cihaza ekleniyor. Ayrıca Kamera gibi bazı standart uygulamalarda da yeni özellikler ve özelleştirmeler mevcut. One E8 sahipleri güncellemelerini kontrol ederek cihazlarını Android 5.0.2 sürümüne yükseltebilirler.