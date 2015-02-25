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HTC One M7 Lollipop güncellemesi Türkiye'de başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,2b
1
72
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M7 Lollipop güncellemesi Türkiye'de başladı
Yaklaşık 20 gün önce HTC One M7'nin geliştirici sürümüne Android 5.0 Lollipop güncellemesinin dağıtılmaya başladığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Aradan geçen sürenin ardından nihayet One M7 modeli ülkemizde ve Avrupa'da Android 5.0 Lollipop güncellemesine kavuştu.

HTC One M7 sahipleri sistem güncellemelerini kontrol ederek Android 5.0 sürümüne geçmelerini sağlayacak yaklaşık 805 MB boyutundaki güncellemeyi cihazlarına indirebilirler. HTC her ne kadar M7 modeli için 90 günlük sözünü tutamamış olsa da piyasanın geneline bakıldığında bir önceki nesil amiral gemisi modeli için güncellemeyi yayınlayan ilk üreticilerden biri.
Yeni güncelleme ile materyal tasarımın etkileri One M7 modelinde de görülecek iken One M8 modeli ile gelen tüm özelliklere sahip olması bekleniyor. HTC'nin Mart ayı içinde diğer bazı cihazlarına da Lollipop güncellemesini yayınlaması bekleniyor.

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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar öncelikle merhaba! Benim cihazım htc one 7 modeli cihazıma tuş kilidi sıkıntısından dolayı reset attım ama atmaz olaydım. Cihazım ingilizce olarak açıldı ve formatında türkçre secenegi olmadıgını bilmiyordum Bu sorunu çözmek için geliştirilmiş programlar oldugunu ögrendim ve indirdim ancak program çalışmıyor cihazın güncellenmesi gerektigi mesajı geliyor.Güncelle secenegini seçtigimde güncelleniyor yüzdesi çıkıyor ama saatlerce kalmasına ragmen hiç ilerlemiyor cihazı duvara çalmak üzereyim lütfen yardımcı olurmusunuz yoksa kafayı yicem Şimdiden herkese teşekürler...
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murahe 4 yıl
hayırlı olsun diyelim
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atakani 4 yıl
arkadaşlar samsungtan htc'ye geçen biri olarak harika stabil bir telefon bir daha htc'den şaşmam ufak sıkıntılar her telde var ...
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar cihaz çok geç şarj oluyor bi telefon 2.5 saatte şarj olur mu ya bunun bi nedeni olablir mi daha sıfır cihaz 3 günlük
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volkanirmak 4 yıl
Teşekkür ederim hocam.
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volkanirmak 4 yıl
Merhabalar arkadaşlar,güncellemeden önce haberleri okuduğumuz blink feed kisminda tarih ve hava durumu vardi ama şimdi yok widget kismina baktigimda görebiliyorum.
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borakaloc 4 yıl volkanirmak
onun gelmesi için blinkfeed in ana sayfa olması gerekiyor
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DH Misafiri 4 yıl
Telofonum her bildirim geldiğinde titriyor ama bildirimlere baktim interneti kapattim hala titriyor ben bu titremeyi nasıl kapatırım
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xfox 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Telofonum her bildirim geldiğinde titriyor ama bildirimlere baktim interneti kapattim hala titriyor ben bu titremeyi nasıl kapatırım

Hocam ayarlardan kapattığınız halde mi titriyor eğer öyleyse factory reset atın

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DH Misafiri 4 yıl
Ekran kilidini kaldıramayan arkadaşlar.
AYARLARGÜVENLİKKİMLİK BİLGİLERİNİ TEMİZLE : ÇIKAN MENÜYE EVET DEYİP SİLİN
geçmiş olsun şimdi kilit ayarlarını tekrar yapabilirsiniz...
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SKYSOL!D 4 yıl DH Misafiri
Allah razı olsun ya var ya telefonu vuracaktım duvardan duvara
Gına gelmişti üç haftadır şekil çizmekten pin girmekten...
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asy06 4 yıl
Güvenlikekran kilidi ayarlarında kilit ekranı ve kilit ekranı yok seçenekleri devre dışı oldu. varlar ama silik yazıyor ve seçilemiyor. Ekran kilidi ve desenini aç kapa vs yapamıyorum. Yardımcı olur musunuz lütfen
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diavolo16 4 yıl asy06
Ayarlar > güvenlik >kimlik bilgilerini temizle
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haberelectro 4 yıl
Beyler guncelleme bana hala gelmedi. Neden oldu bu fikri olan var mi?
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ysfslmsrkc 4 yıl
UMITKİNG isimli kullanıcıya söylemek istiyorum , dediğim gibi telefonu incelemeden yorum yapıp millete yanlış bilgi vermeyelim lütfen.
AYARLAR-ERİŞEBİLİRLİK-SİSTEM-BİLDİRİM HATIRLATICI OFF yaparsanız telefonunuz zırt pırt uyarı vermez.
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yvzzvy 4 yıl
m7 kullanıcısıyım yeni sürümü yükledim fakat hayal kırıklığı yaşadım sağlam telefonum şuanda kendini resetleyip duruyor tuş kilidine her almamda yeniden başlatılıyor telefon sonra fatkettimki olay tuş kilidi değilmiş ekran kapanınca yani ışık sönünce restliyor kendini o yüzden ekran sürekli acık tutuyorum şimdilik kitkatta hiç sorunum yoktu durduk yere iş cıkardık basımıza hayırlı olsun tekaradan eski sürüme nasıl dönerim bilmiyorum bir bilen varsa anlatılan bir site felan yardımcı olabilirmisiniz cihaz garanti kapsamında deil ne gerekiyosa yapabilirim
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