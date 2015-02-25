HTC One M7 Lollipop güncellemesi Türkiye'de başladı

Yaklaşık 20 gün önce HTC One M7'nin geliştirici sürümüne Android 5.0 Lollipop güncellemesinin dağıtılmaya başladığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Aradan geçen sürenin ardından nihayet One M7 modeli ülkemizde ve Avrupa'da Android 5.0 Lollipop güncellemesine kavuştu.

HTC One M7 sahipleri sistem güncellemelerini kontrol ederek Android 5.0 sürümüne geçmelerini sağlayacak yaklaşık 805 MB boyutundaki güncellemeyi cihazlarına indirebilirler. HTC her ne kadar M7 modeli için 90 günlük sözünü tutamamış olsa da piyasanın geneline bakıldığında bir önceki nesil amiral gemisi modeli için güncellemeyi yayınlayan ilk üreticilerden biri.

Yeni güncelleme ile materyal tasarımın etkileri One M7 modelinde de görülecek iken One M8 modeli ile gelen tüm özelliklere sahip olması bekleniyor. HTC'nin Mart ayı içinde diğer bazı cihazlarına da Lollipop güncellemesini yayınlaması bekleniyor.