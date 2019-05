HTC One M8 Ace Vogue Edition 3 Haziran'da lanse edilebilir

HTC'nin bu yılki amiral gemi modeli One M8'in plastik malzemeden üretilecek daha düşük fiyatlı Ace modelini hazırladığı bir müddettir konuşuluyor. İlk olarak @evleaks tarafından dillendirilen iddia hakkında daha sonraları farklı kaynaklardan da onay gelmişti.

Çin kaynaklı son bilgilere göre ise HTC One M8 Ace'in Çin versiyonu olarak görülen Vogue Edition, 3 Haziran'da piyasaya sürülebilir. HTC One M8'e tasarım çizgilerini taşıyan ancak daha kavisli plastik bir kasaya sahip olacak model One M8'de yer aldığı gibi 5 inç 1080p Super LCD3 bir ekrana, 4 çekirdekli Snapdragon 801 yongasetine, 2 GB RAM'e, microSD kart ile arttırılabilen 16GB veya 32GB dahili depolama seçeneklerine ve 2600mAh gücünde bataryaya sahip.

Ancak modeli One M8'den ayıran büyük özelliklerden biri ise 5MPlik yada HTC'nin deyimiyle 5 Ultra Piksellik çift kameralar yerine 13MP tek kameraya sahip olması, sızdırılan görsellerde her ne kadar çift kamera var gibi görünse de aslında yukarıdaki boşlukta LED flaş yer alıyor. Bunların dışında HTC One'ın sevilen BoomSound hoparlörlerine aynen bu modelde de yer verilmiş.

Önümüzdeki hafta Çin pazarına siyah, kırmızı, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle 3000 RMB yani $480'a piyasaya sürüleceği belirtilen modelin $500 altı fiyatıyla daha fazla alınabilir olması planlanıyor. HTC'nin One M8 Ace modelinin global lansmanını ne zaman yapacağı, modeli hangi fiyattan satacağını ve ülkemiz pazarına sunup sunmayacağını ise ilerleyen dönemde hep beraber öğreneceğiz.

http://www.ifanr.com/421704