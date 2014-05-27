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HTC One M8 Ace Vogue Edition 3 Haziran'da lanse edilebilir

Çin kaynaklı son bilgilere göre ise HTC One M8 Ace'in Çin versiyonu olarak görülen Vogue Edition 3 Haziran'da piyasaya sürülebilir.
4 yıl
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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HTC One M8 Ace Vogue Edition 3 Haziran'da lanse edilebilir
HTC'nin bu yılki amiral gemi modeli One M8'in plastik malzemeden üretilecek daha düşük fiyatlı Ace modelini hazırladığı bir müddettir konuşuluyor. İlk olarak @evleaks tarafından dillendirilen iddia hakkında daha sonraları farklı kaynaklardan da onay gelmişti.
Çin kaynaklı son bilgilere göre ise HTC One M8 Ace'in Çin versiyonu olarak görülen Vogue Edition, 3 Haziran'da piyasaya sürülebilir. HTC One M8'e tasarım çizgilerini taşıyan ancak daha kavisli plastik bir kasaya sahip olacak model One M8'de yer aldığı gibi 5 inç 1080p Super LCD3 bir ekrana, 4 çekirdekli Snapdragon 801 yongasetine, 2 GB RAM'e, microSD kart ile arttırılabilen 16GB veya 32GB dahili depolama seçeneklerine ve 2600mAh gücünde bataryaya sahip.
Ancak modeli One M8'den ayıran büyük özelliklerden biri ise 5MPlik yada HTC'nin deyimiyle 5 Ultra Piksellik çift kameralar yerine 13MP tek kameraya sahip olması, sızdırılan görsellerde her ne kadar çift kamera var gibi görünse de aslında yukarıdaki boşlukta LED flaş yer alıyor. Bunların dışında HTC One'ın sevilen BoomSound hoparlörlerine aynen bu modelde de yer verilmiş.
Önümüzdeki hafta Çin pazarına siyah, kırmızı, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle 3000 RMB yani $480'a piyasaya sürüleceği belirtilen modelin $500 altı fiyatıyla daha fazla alınabilir olması planlanıyor. HTC'nin One M8 Ace modelinin global lansmanını ne zaman yapacağı, modeli hangi fiyattan satacağını ve ülkemiz pazarına sunup sunmayacağını ise ilerleyen dönemde hep beraber öğreneceğiz.

http://www.ifanr.com/421704 Yorum Yaz
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theaozturk 4 yıl en beğenilen
bazı markalar fiyatı azaltmak için kaliteyi düşürüp, plastik malzeme kullanmak zorunda olduğunu itiraf eder, bazı markalarda en üst cihazlarında bile kullandığı 3. sınıf plastiği öve öve bitiremez!!!
bazı markalar fiyatı azaltmak için kaliteyi düşürüp, plastik malzeme kullanmak zorunda olduğunu itiraf eder, bazı markalarda en üst cihazlarında bile kullandığı...
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Leo Minor 4 yıl
Samsungdan transfer ettikleri pazarlamacı çalışmaya başlamış
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Player ONE 4 yıl
HTC sonunda PLASTIK SAMSUNG VERSIYONUNU ÇIKARIR ......
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cherkesomer 4 yıl
ucuza satabilmek için samsungun seviyesine düşmemiz gerekti demişler resmen :)))
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selcuk20 4 yıl
O ne saçma bir isimlendirme diyecektim ki benden önce birisi daha yazmış. Nerdeyse markayı kaldıracaklar isimden. Modelin modelinin modeli olmuş.
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cryzboy43 4 yıl
480*2,10*1,18*1,25=1486 tl hadı duz 1500 de gelırse, kı gelmez cunku admlar m8 den gecırıyo mıllete zaten ısı nıye bozsun
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Fiyaka1903 4 yıl
Rezil etti koydu telefonu HTC o sanal tuş rezaleti nedir ta tipe bakin rezalet duruyor yemin ederim 1000 TL olsa almam sırf bu yüzden Samsung'a mahkumuz...
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1BilimAdamı 4 yıl Fiyaka1903
Fiyaka1903

Rezil etti koydu telefonu HTC o sanal tuş rezaleti nedir ta tipe bakin rezalet duruyor yemin ederim 1000 TL olsa almam sırf bu yüzden Samsung'a mahkumuz...

Aynen geçen seneki m4 ve m7 çok çok daha güzeldi,önde htc çerçevesi olmasa yine güzel olur ama
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nonpoint 4 yıl
abi isime bakarmısın ya HTC ONE M8 ACE VOGUE EDITION...Samsung u geçti isimde kazananı açıklıyorum htc beyler...
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Roque_Jn 4 yıl
Bu telefon her pazarda satılmayacak.. En basitinden Türkiye'ye gelmesini beklemeyin.. Bunun olduğu dükkanda kimse gidip de M8 almaz zaten..
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orhanyıldız 4 yıl
Snapdragon 400lü telefonu 1500tl'ye iteleyen firma bu, türkiye'ye gelirse metal kasalısından pahalı olur
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General. 4 yıl
Böyle sırıtan led flaşmı olur.
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