HTC One M8 Eye sertifika onaylarından geçmeye başladı





HTC'nin 8 Ekim tarihindeki etkinlikte tanıtmasını beklediğimiz One M8 Eye adlı özçekim odaklı yeni amiral gemi modeli resmi sertifika onaylarından da geçmeye başladı. Cihazın ilk durağı Çin oldu.





Çin haberleşme kurumunun onayından geçen cihaz daha önceki görsellerde birebir aynı. Arka kısımda 4MP yerine 13MP çözünürlüğünde Ultrapixel kameraya sahip olan cihaz 5.2 inçlik Full HD çözünürlükte bir ekran barındırıyor. Bu bakımdan HTC One M8 modelinin bir adım önüne geçiyor. Ancak cihazın sadece Asya pazarında satışa çıkacağı iddiaları düşünüldüğünde Avrupa ve ABD tarafındaki orijinal modelin bundan etkilenmeyeceği söylenebilir.





Bunun haricinde cihazda Snapdragon 801 AB yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 2400mAh gücünde batarya şeklindeki özellikler aynı kalıyor. Ön kamera ise yine dikkat çekici bir değişikliğe uğruyor.





Iddialara göre One M8 Eye modelinin ön kısmında da 13MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. Kameranın geniş açılı lensi sayesinde daha iyi özçekim fotoğrafları yakalamaya imkan tanıyacağı belirtiliyor. Model firma açısından bir ilk olurken, akıllı telefon dünyasında da ilkler arasında yer alacak.

http://www.pocket-lint.com/news/131245-htc-one-m8-eye-pops-up-at-tenaa-with-13mp-duo-camera