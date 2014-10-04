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HTC One M8 Eye sertifika onaylarından geçmeye başladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M8 Eye sertifika onaylarından geçmeye başladı

HTC'nin 8 Ekim tarihindeki etkinlikte tanıtmasını beklediğimiz One M8 Eye adlı özçekim odaklı yeni amiral gemi modeli resmi sertifika onaylarından da geçmeye başladı. Cihazın ilk durağı Çin oldu.

Çin haberleşme kurumunun onayından geçen cihaz daha önceki görsellerde birebir aynı. Arka kısımda 4MP yerine 13MP çözünürlüğünde Ultrapixel kameraya sahip olan cihaz 5.2 inçlik Full HD çözünürlükte bir ekran barındırıyor. Bu bakımdan HTC One M8 modelinin bir adım önüne geçiyor. Ancak cihazın sadece Asya pazarında satışa çıkacağı iddiaları düşünüldüğünde Avrupa ve ABD tarafındaki orijinal modelin bundan etkilenmeyeceği söylenebilir.

Bunun haricinde cihazda Snapdragon 801 AB yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 2400mAh gücünde batarya şeklindeki özellikler aynı kalıyor. Ön kamera ise yine dikkat çekici bir değişikliğe uğruyor.

Iddialara göre One M8 Eye modelinin ön kısmında da 13MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. Kameranın geniş açılı lensi sayesinde daha iyi özçekim fotoğrafları yakalamaya imkan tanıyacağı belirtiliyor. Model firma açısından bir ilk olurken, akıllı telefon dünyasında da ilkler arasında yer alacak. 

http://www.pocket-lint.com/news/131245-htc-one-m8-eye-pops-up-at-tenaa-with-13mp-duo-camera Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 4 yıl
Telefon piyası hareketli
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DH Misafiri 4 yıl
Htc git gide geniş kitlelere hitap eden telefon yapma yolunda ilerliyor eger arka kamera gercekten 13 ultrapiksel ise olay yaratacak gibi geliyor...
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DH Misafiri 4 yıl
Yanlış bilgi TIRT nedeni ise 13 mp kamera gelecek ama ultrapixel olarak gelmeyecek HTC Butterfly 2 modelindeki kamera ve ekran kullanılacak hepsi bu 13 ultrapixel getirirlerse benim bildiğim ekran bunu kaldırmaz neyse görecez...
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ø 4 yıl
aynı şeyin laciverti derler ya öyle olmuş
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Led Zeppelin 4 yıl
Her ultra pikselin boyutu 4 um² olacak değil ya biraz daha küçültmeye gitmiş olabilirler :( hali hazırda 2u ya cekseler bile yeterli diye düşünüyorum piyasa şartlarına göre, sanırım iphone larda 1.5 du bu boyut...
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Jeopol 4 yıl
Konuda 13up demiyor ki 13 mp diyor. Nereden cikti ultrapixel.
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TearsForFears 4 yıl Jeopol
Jeopol

Konuda 13up demiyor ki 13 mp diyor. Nereden cikti ultrapixel.

13MP çözünürlüğünde Ultrapixel yazıyor okusana
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doctor_bey 4 yıl
Normal m8 kullanıcıları mağdur olmuş olacak kamera konusunda,keşke en baştan cihaz çıkarken yapsalardı bu hamleyi
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.-NexuS-. 4 yıl
HTC'de sapıttı :(
sebeke.org/...
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SingleShot 4 yıl
hala m7 değiştirmek için geçerli bir sebep yok ortada.
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1BilimAdamı 4 yıl
13up iyi ama pil?
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TearsForFears 4 yıl
Saçma sapan bir haber.Birden 13 upye atlamalarını beklemeyin en iyi 8 yaparlar.Haberde 801 AB deniliyor 1 sene sonra çıkardıkları telefona AB koyarlarsa bu elde kalan AB'leri satmak içindir.2400 mah batarya bilgisi zaten yanlış yazılmış 2600 mah bataryası var cihazın.
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