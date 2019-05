HTC : One M8 Eye sınırlı bir bölgede kalacak

HTC'nin ay başındaki etkinliğinde 13MP çözünürlükte ön kameralı Desire Eye ve Re adlı aksiyon kameraları duyurulmuş ancak merakla beklenen One M8 Eye modeli etkinlikten sonra sessiz sedasız Çin'de resmiyet kazanmıştı.





Arka ve ön tarafta 13MP çözünürlüğünde iki kamera barındıran One M8 Eye modeli gelen bilgilere göre global pazara çıkmayacak. Bir soruya cevap veren HTC yöneticileri One M8 Eye modelinin sadece Çin ve Hindistan pazarına özgü olarak kalacağını açıkladı.





Daha önce de One E8 modeli sadece Asya pazarına yönelik olarak satışa çıkmıştı. Anlaşılan HTC, Avrupa ve ABD'deki müşterilerin tepkisini çekmemek adına amiral gemi One M8 ile benzer donanım sunan One E8 ve One M8 Eye modellerini kısıtlı bir bölgede tutacak.





Ayrıca One M8 Eye ve Desire Eye modellerinde firmanın Ultrapixel yerine gerçek Megapiksel sensörler kullanması bir strateji değişikliği olduğu kanaati uyandrmıştı. Ancak görüntü kalitesi konusunda eleştirilen Ultrapixel teknolojisine firma önem veriyor ve gelecekte bu teknoloji üzerinde çalışmalar devam edecek.





http://www.fudzilla.com/home/item/36111-htc-one-m8-eye-wont-be-coming-to-europe