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HTC One M8 Harman Kardon versiyonu duyuruldu

5 yıl
3,4b
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M8 Harman Kardon versiyonu duyuruldu

Bir süre önce HTC'nin One M8 modeli için bir Harman Kardon versiyonu üzerinde çalıştığını duyurmuştuk. Bugün ABD'li Sprint operatörü tarafından HTC One M8 Harman Kardon versiyonu resmen duyuruldu.

Uzun süre Beats Audio ortaklığı ile özel ses donanımı ve kulaklığına sahip modeller satışa sunan HTC, geçen yıl One modeli ile kendi BoomSound ses sistemini kullanmaya başlamış ve Beats Audio ile ortaklığını sona erdirmişti. 

Harman Kardon ortaklığı sadece Sprint operatörüne özel olacak ve kutu içeriğinde Harman Kardon kulaklıklar yer alacak. Cihaz üzerinde ise yazılım ağırlıklı ses optimizasyonları yer alıyor. Clari-fi adlı yazılım çalan müziği analiz ederek ses kaybını en aza indirmeyi ve daha yüksek ses kalitesi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca cihaz 24-bit 192kHz seviyesinde kayıpsız FLAC dosyalarını çalacak şekilde ayarlanmış.

Özel versiyonun tasarımı da orijinal modellerden farklılık gösteriyor. Ön kısımda şampanya rengi kullanılan modelin arka kısmında ise koyu gri bir renk tercihine yer veriliyor. HTC One M8 Harman Kardon versiyonu 9 Mayıs tarihinde raflardaki yerini alacak ve sadece kontratlı olarak 229$ fiyat etiketine sahip olacak.  

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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Biri Donanım Haber pazarlama ve reklam sorumlusunu durdursun artık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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***Leopard*** 5 yıl orhanyıldız
orhanyıldız
Beats'in logosu yeterdi







Beats abartidan ibaret bos bir balondur.Unluler kullaniyor diye ilah yaptilar su markayi.Harman Kardon un onunde diz coker tovbe ister beats


orhanyıldızBeats'in logosu yeterdiBeats abartidan ibaret bos bir balondu...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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WhiteLotus 5 yıl
Ben damran komran versiyonunu bekliyorum
1 Yanıt Yanıtla +22
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Mavizer78 5 yıl
inceleme bekliyoruz
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Whisper 5 yıl
İnceleme bekliyoruz.
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widf 5 yıl
yazılım olduğu için pratikte pazarlama stratejisinden başka bişey değil. harman kardon rom'u internette mevcut, kurabilir çok merak eden arkadaşlar.

zaten htc ses konusunda en tatmin edici performans sunan markalardan biri. çok fazla bişey kaçırdığımızı düşünmüyorum.

harman/kardon da güzel markadır ama abartıldığı kadar değil. hi-fi dünyasının orta direk markalarından biri.

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Captain_Ivy 5 yıl
Harman dalı
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cherkesomer 5 yıl
toshiba laptobumda harman/kardon ses sistemi var ve muazzam bir ses kalitesi ve yüksek seviyede ses çıkışı var.. beats yazılım olarak ses çıkış kalitesini çok iyi seviyeye getirdiği kesin fakat hoparlör beats ın işi değil. olay şu yazılımı beats den hoparlörü harman/kardon dan al telefona koy sonra elini uzat telefonu almak isteyenler tek tek elini öpsün ;)
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inexo 5 yıl
bence sanal tuşsuz versiyonunu duyursun iğrenç görünüyor
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1BilimAdamı 5 yıl
''30 saniye içinde bu kadar çok oy veremezsin'' uyarısı çok saçma belki ben çok hızlı okuyan biriyim?15-20sn falan olsa!
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Paul Klee 5 yıl
Sadece abdye özelmiş
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Guest-D7F4BA6BC 5 yıl
g2de zaten 24kbit flac şarkıları açabiliyoruz
bunun ek bir özellik olarak soylenmesı saçma değil mi ?
wooooov htcnin yeni telefonu "fotoğraf çekebilecek!!"" demek gibi bir şey bu . zaten var . hem de yarı fiyatına
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punchpranha 5 yıl
htc artık kamera şirketleriylede anlaşta artık tamam diyelim senden ötesi yok yolun sonu diyelim ve artık kararsız cihazlar çıkarmandan herkes tiksinti duymakta sen en iyi olmalısın hala oyalamalarla gidiyorsun bizede yazık inancımızı sarsıyorsun sanada yazık itibarın dibe vuruyor bu gidişatla lg g2 gibi ince çerçeve yap mesela 21.9 ekran tasarımı koy farkını koy ortaya acilen birşeyler yapmalısın bence
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Recharged 5 yıl
Fiyata nasıl bindirme yapacaklar acaba.
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metebyr 5 yıl
orama koma burama ko editeyşın bekliyoruz
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