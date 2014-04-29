HTC One M8 Harman Kardon versiyonu duyuruldu





Bir süre önce HTC'nin One M8 modeli için bir Harman Kardon versiyonu üzerinde çalıştığını duyurmuştuk. Bugün ABD'li Sprint operatörü tarafından HTC One M8 Harman Kardon versiyonu resmen duyuruldu.





Uzun süre Beats Audio ortaklığı ile özel ses donanımı ve kulaklığına sahip modeller satışa sunan HTC, geçen yıl One modeli ile kendi BoomSound ses sistemini kullanmaya başlamış ve Beats Audio ile ortaklığını sona erdirmişti.





Harman Kardon ortaklığı sadece Sprint operatörüne özel olacak ve kutu içeriğinde Harman Kardon kulaklıklar yer alacak. Cihaz üzerinde ise yazılım ağırlıklı ses optimizasyonları yer alıyor. Clari-fi adlı yazılım çalan müziği analiz ederek ses kaybını en aza indirmeyi ve daha yüksek ses kalitesi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca cihaz 24-bit 192kHz seviyesinde kayıpsız FLAC dosyalarını çalacak şekilde ayarlanmış.





Özel versiyonun tasarımı da orijinal modellerden farklılık gösteriyor. Ön kısımda şampanya rengi kullanılan modelin arka kısmında ise koyu gri bir renk tercihine yer veriliyor. HTC One M8 Harman Kardon versiyonu 9 Mayıs tarihinde raflardaki yerini alacak ve sadece kontratlı olarak 229$ fiyat etiketine sahip olacak.