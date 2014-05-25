HTC One M8 modeli için yeni bir kararlılık güncellemesi yayınlandı

Haber Editörü
HTC, bu yılın amiral gemi modeli olan One M8 için aldığı geri dönüşlere göre modelde yer alan hataları düzelten ve sistem kararlılığını arttıran yeni bir güncelleme yayınladı. Avrupa'daki bazı kullanıcıların cihazlarında görmesiyle varlığını onayladığı güncellemenin boyutunun 70MB civarında olduğu belirtiliyor.
HTC tarafından yayınlanan güncelleme içeriği listesi ise şu şekilde;
- Hücresel ağ radyo stabilizasyon arttırımı
- Kamera ve video fonksiyonları stabilizasyonu
- FM radyo stabilizasyonu
- Hava durumu uygulaması barometre güncellemesi
Bundan önce Amerika ve Kanada'daki cihazlara güncelleme yoluyla Ekstra Güç Tasarrufu modunu ve bazı düzeltmeleri getiren HTC, kısa sürede yayınladığı bu ikinci güncellemeyle telefonuna verdiği desteğin düzeyini bizlere göstermiş oldu.
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Sony zarar etse tak haber olur...
Yeter la bot gibi her haberin altına şöyle yorum atma
Biz de açıklanmayan Nokia HTC haberlerini mi atalım yani?
ula 6 aydır tanıtılan telefon türkiyeye gelecek diye millet eridi bitti hala sony haberi niye yapmıyosunuz diye mızırdanıyorlar bide..
tanıttığı telefonu 4 ayda satışa sunmamış sen hala zarar etse haber yaparsınız diye yorum yap.. htc battı batacak diye hergün haber yapıyorlarda nooluyo :)
Yeni renk cıkmamış sanırım artık bu olcak:(