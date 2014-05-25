HTC One M8 modeli için yeni bir kararlılık güncellemesi yayınlandı

HTC, bu yılın amiral gemi modeli olan One M8 için aldığı geri dönüşlere göre modelde yer alan hataları düzelten ve sistem kararlılığını arttıran yeni bir güncelleme yayınladı. Avrupa'daki bazı kullanıcıların cihazlarında görmesiyle varlığını onayladığı güncellemenin boyutunun 70MB civarında olduğu belirtiliyor.

HTC tarafından yayınlanan güncelleme içeriği listesi ise şu şekilde;

Hücresel ağ radyo stabilizasyon arttırımı

Kamera ve video fonksiyonları stabilizasyonu

FM radyo stabilizasyonu

Hava durumu uygulaması barometre güncellemesi Bundan önce Amerika ve Kanada'daki cihazlara güncelleme yoluyla Ekstra Güç Tasarrufu modunu ve bazı düzeltmeleri getiren HTC, kısa sürede yayınladığı bu ikinci güncellemeyle telefonuna verdiği desteğin düzeyini bizlere göstermiş oldu.