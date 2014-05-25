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HTC One M8 modeli için yeni bir kararlılık güncellemesi yayınlandı

HTC, bu yılın amiral gemi modeli olan One M8 için aldığı geri dönüşlere göre modelde yer alan hataları düzelten yeni bir güncelleme yayınladı.
4 yıl
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14
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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HTC One M8 modeli için yeni bir kararlılık güncellemesi yayınlandı
HTC, bu yılın amiral gemi modeli olan One M8 için aldığı geri dönüşlere göre modelde yer alan hataları düzelten ve sistem kararlılığını arttıran yeni bir güncelleme yayınladı. Avrupa'daki bazı kullanıcıların cihazlarında görmesiyle varlığını onayladığı güncellemenin boyutunun 70MB civarında olduğu belirtiliyor.
HTC tarafından yayınlanan güncelleme içeriği listesi ise şu şekilde;
  • Hücresel ağ radyo stabilizasyon arttırımı
  • Kamera ve video fonksiyonları stabilizasyonu
  • FM radyo stabilizasyonu
  • Hava durumu uygulaması barometre güncellemesi
Bundan önce Amerika ve Kanada'daki cihazlara güncelleme yoluyla Ekstra Güç Tasarrufu modunu ve bazı düzeltmeleri getiren HTC, kısa sürede yayınladığı bu ikinci güncellemeyle telefonuna verdiği desteğin düzeyini bizlere göstermiş oldu.

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murattikhat 4 yıl
Önü güzel ama kamerası büyük geldi bana
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ICromwelleI 4 yıl
Güncelleme alması iyi olmuş Her telefon böyle güncelleme alsa ne güzel olur.
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Xloud 4 yıl
Gazeteci yaptığı haberden çok yapmadığı haberden sorumludur derdi bi hocamız...
Xperia Z2 ve Tablet Z2 4. güncellemesini aldı ama sizde tık yok... xperiablog.net/...
Sonynin moto G sınıfı telefonunun özellikleri. Belli oldu... xperiablog.net/...
Sony lifeloge ve lifeband uygulamaları güncellendi xperiablog.net/...
Sony 2014 mobil stratejisini açıkladı... xperiablog.net/...
Sony zarar etse tak haber olur...
2 Yanıt Yanıtla
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mehmedaltair 4 yıl

Xloud
Gazeteci yaptığı haberden çok yapmadığı haberden sorumludur derdi bi hocamız...
Xperia Z2 ve Tablet Z2 4. güncellemesini aldı ama sizde tık yok... xperiablog.net/...
Sonynin moto G sınıfı telefonunun özellikleri. Belli oldu... xperiablog.net/...
Sony lifeloge ve lifeband uygulamaları güncellendi xperiablog.net/...
Sony 2014 mobil stratejisini açıkladı... xperiablog.net/...
Sony zarar etse tak haber olur...

Yeter la bot gibi her haberin altına şöyle yorum atma
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Elsa 4 yıl Xloud
Xloud
Gazeteci yaptığı haberden çok yapmadığı haberden sorumludur derdi bi hocamız...
Xperia Z2 ve Tablet Z2 4. güncellemesini aldı ama sizde tık yok... xperiablog.net/...
Sonynin moto G sınıfı telefonunun özellikleri. Belli oldu... xperiablog.net/...
Sony lifeloge ve lifeband uygulamaları güncellendi xperiablog.net/...
Sony 2014 mobil stratejisini açıkladı... xperiablog.net/...
Sony zarar etse tak haber olur...

Biz de açıklanmayan Nokia HTC haberlerini mi atalım yani?
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cherkesomer 4 yıl Xloud
Xloud

Gazeteci yaptığı haberden çok yapmadığı haberden sorumludur derdi bi hocamız...



Xperia Z2 ve Tablet Z2 4. güncellemesini aldı ama sizde tık yok... xperiablog.net/...



Sonynin moto G sınıfı telefonunun özellikleri. Belli oldu... xperiablog.net/...



Sony lifeloge ve lifeband uygulamaları güncellendi xperiablog.net/...



Sony 2014 mobil stratejisini açıkladı... xperiablog.net/...



Sony zarar etse tak haber olur...



ula 6 aydır tanıtılan telefon türkiyeye gelecek diye millet eridi bitti hala sony haberi niye yapmıyosunuz diye mızırdanıyorlar bide..
tanıttığı telefonu 4 ayda satışa sunmamış sen hala zarar etse haber yaparsınız diye yorum yap.. htc battı batacak diye hergün haber yapıyorlarda nooluyo :)
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matmuhendisi 4 yıl
Benim anlamadığım neden bu sorunlar oluyor ki ..
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LGSalesB 4 yıl
Yükledim kamerada makro sorunu giderilmiş
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byhackermstf 4 yıl
güncelleme çıkalı ne kadar oluyo haber daha yeni yapılıyor iyiymiş.
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Captain_Ivy 4 yıl
Ne kadar kullanıcı kullanıyor acaba o barometreyi?
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Luaz. 4 yıl
Daha telefon çıkalı kaç ay oldu ki zaten bir zahmet güncelleme versin.
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gently weeps 4 yıl
Offf cok önemli bir haber hadi bürün teşefonların güncellemelerini haber yapalım
Yeni renk cıkmamış sanırım artık bu olcak:(
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orhanyıldız 4 yıl
Artik cogu firma guncelleme konusunda daha iyi davraniyor.
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