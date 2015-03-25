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HTC One M9 Plus modeli 8 Nisan'da geliyor

4 yıl
4,2b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 Plus modeli 8 Nisan'da geliyor
HTC'nin amiral gemi akıllı telefonu One M9 sonrasında phablet sınıfında hazırladığı iddia edilen ve sık sık görselleri internete sızdırılan One M9 Plus modeli sonunda sahneye çıkıyor. Firma etkinlik davetiyelerini dağıtmaya başladı.
Etkinlik 8 Nisan 2015 tarihinde Çin'de düzenlenecek. Bu bakımdan One M9 Plus modelinin ilk etapta Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak sonrasında bir deniz aşırı macerası olacak mı şimdilik belirsiz zira Asya'da tanıtılan modeller genelde orada kalıyor.
Etkinliğin One E9 Plus şeklinde isimlendirilen başka bir akıllı telefona ait olduğu belirtilse de bu cihazın plastik kasaya sahip olacağı biliniyor. Ancak görseldeki modelde fırçalanmış alüminyum ve Duo Camera kombinasyonu açıkça görülüyor. Ayrıca daha önceki sızan görseller de bu tasarım ile birebir aynı.
One M9 Plus modelinde saydığımız değişikliklere ek olarak ön kısımda parmak izi okuyuculu bir Home tuşu ve ikiye bölünmüş alt BoomSound ızgarası da yeni cihazın dikkat çeken özellikleri arasında.
Modelin iddia edilen özellikleri ise 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, bölgeye göre 64-bitlik Snapdragon 810 veya MediaTek MT6795T yongaseti, Adreno 430 veya PowerVR G6200 grafik birimi, 3GB RAM, 2840mAh gücünde batarya şeklinde sıralanıyor. Sızan son canlı cihaz görsellerinde de One M9 Plus modelinin artık neye benzediğini de görmüş oluyoruz.


HTC One M9 Plus modeli 8 Nisan'da geliyor
 

http://www.nowhereelse.fr/htc-one-m9-plus-prototype-fonctionnel-105818/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kesbi 4 yıl en beğenilen
İç çerçevesi de geliyor mu?
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sangreal_1905 4 yıl
MTK versiyonu 2K ekranda çakılacağı kesin.G6200 FHD sınırlardayken 2k ekrana koymak nedir.Ya da biz mi biliyrouz bu kadar mühendis bilmiyorda anlamıs değilim
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ICromwelleI 4 yıl
Büyük ihtimal s810 kullanmazlar fakat o batarya olursa hiç çıkmasın daha iyi çok düşük bir kere. Birde 2k ekran olursa o zaman tamamen vahim olur.
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RAN7843 4 yıl
CIN icin yapiliyor sanki ama bana göre daha iyi bir Telefon sanki bir tane daha yapmali tegra x1 li isteyen bunu alsin maniyetinde
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psyshock 4 yıl
M9 da s810 u duzgun calistirabilmek icin 1.6 ghz a underclock yaptiktan sonra buna da s810 koyup magdur olmaz heralde.
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darkdiva 4 yıl
M9'u niye alsın şimdi millet? Ya da m9 neden çıkarıldı. Bu niye çıkarıldı?
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ensei 4 yıl
+0.2 inc=plus!!!
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Glorfindel1907 4 yıl
Tasarım gerçekten çok kötü.
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talib kweli 4 yıl
Mümkünse gelmesin
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TariKB24 4 yıl
M8 ve m7de bulunan hoparlör ızgaralarının içinin yarısı boş gösteriş içindi kesin bununda alttaki tek ızgarası boştur :D htc sapıttı bu sene toparlaması en büyük temennimiz
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paldov 4 yıl
htc ne yapmaya çalışıyor ?

anlayan beri gelsin.
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FthPlsss 4 yıl
Htcde gozumden dusmeye basladi dakka basi bi model cikariyo sanarsin samsung.
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S.Soylu 4 yıl
Adamlar sırf parmak izi okuyucu koymak için home tuşu koymuşlar tasarımın içine etmişler. Bu nasıl bir mantıkdır çözmüş değilim. İlla ki parmak izi okuyucuyu home tuşuna koyacaksan yanına geri ve multitasking tuşuda koy tam olsun. Bi iş yapmışlar onuda yarım yamalak yapmışlar hiç olmasın daha iyiymiş.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Fenomenon 4 yıl S.Soylu
S.Soylu
Adamlar sırf parmak izi okuyucu koymak için home tuşu koymuşlar tasarımın içine etmişler. Bu nasıl bir mantıkdır çözmüş değilim. İlla ki parmak izi okuyucuyu home tuşuna koyacaksan yanına geri ve multitasking tuşuda koy tam olsun. Bi iş yapmışlar onuda yarım yamalak yapmışlar hiç olmasın daha iyiymiş.

Home tuşu değil ki sadece parmak okuyucu.
Bence mate 7 gibi arkada olsa daha iyi olurdu. Hem kullanım hem de görünüm açısından.
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Luaz. 4 yıl
Ön tasarımı mahvetmişler
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Master_Evil 4 yıl
yazık o telefona o batarya
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