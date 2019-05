HTC One M9 Plus modeli 8 Nisan'da geliyor

HTC'nin amiral gemi akıllı telefonu One M9 sonrasında phablet sınıfında hazırladığı iddia edilen ve sık sık görselleri internete sızdırılan One M9 Plus modeli sonunda sahneye çıkıyor. Firma etkinlik davetiyelerini dağıtmaya başladı.

Etkinlik 8 Nisan 2015 tarihinde Çin'de düzenlenecek. Bu bakımdan One M9 Plus modelinin ilk etapta Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak sonrasında bir deniz aşırı macerası olacak mı şimdilik belirsiz zira Asya'da tanıtılan modeller genelde orada kalıyor.

Etkinliğin One E9 Plus şeklinde isimlendirilen başka bir akıllı telefona ait olduğu belirtilse de bu cihazın plastik kasaya sahip olacağı biliniyor. Ancak görseldeki modelde fırçalanmış alüminyum ve Duo Camera kombinasyonu açıkça görülüyor. Ayrıca daha önceki sızan görseller de bu tasarım ile birebir aynı.

One M9 Plus modelinde saydığımız değişikliklere ek olarak ön kısımda parmak izi okuyuculu bir Home tuşu ve ikiye bölünmüş alt BoomSound ızgarası da yeni cihazın dikkat çeken özellikleri arasında.

Modelin iddia edilen özellikleri ise 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, bölgeye göre 64-bitlik Snapdragon 810 veya MediaTek MT6795T yongaseti, Adreno 430 veya PowerVR G6200 grafik birimi, 3GB RAM, 2840mAh gücünde batarya şeklinde sıralanıyor. Sızan son canlı cihaz görsellerinde de One M9 Plus modelinin artık neye benzediğini de görmüş oluyoruz.









http://www.nowhereelse.fr/htc-one-m9-plus-prototype-fonctionnel-105818/