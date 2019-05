HTC One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı

HTC,MWC 2015 etkinliğinde tanıtması beklenen One M9 Plus modeli ile ilgili yeni herhangi bir ipucu vermezken Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı.

Sızdırılan fotoğraflarda kamera dikkat çekerken daire şeklindeki sensör One M9 modeline göre çok daha büyük gözüküyor. Ayrıca en çok dikkat çeken ayrıntılardan bir diğeri ise HTC'nin fiziksel buton kullanması oluyor. 2 farklı model ile çıkacağı iddia edilen One M9 Plus modelinin Snapdragon 810 ve MT6795 çipsetleri ile geleceği söyleniyor. MediaTek işlemcili modelin Çin pazarında diğer modelin ise Global pazarda satışa çıkması bekleniyor.

Ayrıca cihazın 2K çözünürlükte 5.2 inç ekrana, 3 GB sistem belleğine ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olacağı ve Parmak izi okuyucu sensör bulunduracağı da iddialar arasında. Diğer yandan kısa bir süre önce One E9 modeli ile ilgili söylentileri ni de sizlere aktarmıştık.