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HTC One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı

4 yıl
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1
51
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı
HTC,MWC 2015 etkinliğinde tanıtması beklenen One M9 Plus modeli ile ilgili yeni herhangi bir ipucu vermezken Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı.
Sızdırılan fotoğraflarda kamera dikkat çekerken daire şeklindeki sensör One M9 modeline göre çok daha büyük gözüküyor. Ayrıca en çok dikkat çeken ayrıntılardan bir diğeri ise HTC'nin fiziksel buton kullanması oluyor. 2 farklı model ile çıkacağı iddia edilen One M9 Plus modelinin Snapdragon 810 ve MT6795 çipsetleri ile geleceği söyleniyor. MediaTek işlemcili modelin Çin pazarında diğer modelin ise Global pazarda satışa çıkması bekleniyor.
Ayrıca cihazın 2K çözünürlükte 5.2 inç ekrana, 3 GB sistem belleğine ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olacağı ve Parmak izi okuyucu sensör bulunduracağı da iddialar arasında. Diğer yandan kısa bir süre önce One E9 modeli ile ilgili söylentilerini de sizlere aktarmıştık. 
 
HTC One M9 Plus modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı

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Firaristt 4 yıl en beğenilen
Yap şu HTC Logosuna home tuşunu herkes rahatlasın. Biraz daha zorlasalar iPad Mini,Nexus 7 kadar olacak alet. HTC'nin telefonları inceltip ön tarafta ya HTC logosunun olduğu yere tuşları koyması ya da ekranı büyütüp kasa ölçülerini aynı tutması lazım. Şu haliyle Note 4 bu aleti ezer geçer. HTC'nin genel olarak fiyatlarının da yüksek olduğunu düşünürsek bu sene fiyatlar düşmezse zarar açıklama ihtimalleri yüksek.
Yap şu HTC Logosuna home tuşunu herkes rahatlasın. Biraz daha zorlasalar iPad Mini,Nexus 7 kadar olacak alet. HTC'nin telefonları inceltip ön tarafta ya HTC log...
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doctor_bey 4 yıl
HTC nabıyon ya?
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DH Misafiri 4 yıl
m9 pulus ön kısım alt tarafındaki samsunglarda bulunan o tuşşa benziyo ve çok çirkin vee arka kameraa çok abartılı büyük çirkin olmuş.
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ulabuneya 4 yıl
Htc nin bu yılki tasarımını pek başarılı bulmadım. Geçen senenin tasarımını ilerleteceğine dahada geriye düşmüş. SAtışlarda sıkıntı çekeceklerdir.
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Rainbow VI 4 yıl
Ön taraf iyi olmuş ama arka taraf görmez olaydım.Kamerayı çok düşünmüşlermi acaba öyle yapmak için.
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uçan tekme 4 yıl
aynen. arka kamera nedir öyle.dev gibi.tasarım faciası.
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Awesome 4 yıl
Herhalde antutu puanlarınızla arkadaşlarınza hava atıyorsunuz anladığım kadarıyla ?
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tahaak 4 yıl
Güzel olmuş. Fiyatı da güzel olur umarım.
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mustafas42 4 yıl
Yahu bu ust alt sag sol cerceveleri bir turlu kaldıramıyor bu buyuk buyuk markalar hepisi aynı, bu olayı cozen bir LG oldu birde cinli markalar oldu. Ancak guvenerek buyuk mobil devi dedigimiz firmalar sagdan soldan bir parmak usten altan iki parmak cerceveleri kaldırmıyorlar cok ilginc, bana kalırsa LG şayet plasikten vazgecerse 2K ekran gibi şarjı sömüren muhabetten vazgecerse yıllın telefonunu ortaya koyabilir cunku suan bile LG G2 hala benim gozumde cok guzel bir telefon tek eksik malseme kalitesinin duşuk olması yani plastik olması bunuda cözerse işte akılı telefon diyecegim telefon olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
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montaj34 4 yıl mustafas42
mustafas42
Yahu bu ust alt sag sol cerceveleri bir turlu kaldıramıyor bu buyuk buyuk markalar hepisi aynı, bu olayı cozen bir LG oldu birde cinli markalar oldu. Ancak guvenerek buyuk mobil devi dedigimiz firmalar sagdan soldan bir parmak usten altan iki parmak cerceveleri kaldırmıyorlar cok ilginc, bana kalırsa LG şayet plasikten vazgecerse 2K ekran gibi şarjı sömüren muhabetten vazgecerse yıllın telefonunu ortaya koyabilir cunku suan bile LG G2 hala benim gozumde cok guzel bir telefon tek eksik malseme kalitesinin duşuk olması yani plastik olması bunuda cözerse işte akılı telefon diyecegim telefon olacaktır.

Lg kasayı inceltti ama alanen kasa çatlağı problemi yaşıyor.
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zbilici 4 yıl
Samsungtan eleman sokarsan firmanın içine, o da eder firmanın içine!
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ShaRk_07 4 yıl
Güzelmiş bence
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okan_cehapelioglu 4 yıl
boyut nerdeyse aynı ne gerek vardı htc de giderek samsunglaşıyor
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The-Engineer 4 yıl
Ben beğenmedim ortadaki tuşumsu şeyi (basma işlevi varmı ondan da emin değilim) , resimler fakedir umarım.
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