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HTC One M9 Windows sürümü sadece ABD'de kalabilir

4 yıl
3,2b
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 Windows sürümü sadece ABD'de kalabilir

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da HTC'nin hem Android tarafına hem de Windows 10 tarafına bir amiral gemi modeli hazırlaması bekleniyor. Çeşitli sızıntılarla da gündeme gelen yeni modeller ile ilgili önemli bir ayrıntı paylaşıldı.

Upleaks tarafından sızdırılan yeni bilgilere göre One M9 Windows 10 sürümü sadece ABD operatörlerine özgü olarak satışa sunulacak. Bunun haricinde global çapta bir satış beklenmiyor. 

Geçen yıl Windows Phone ekosistemine en güçlü amiral gemi modelini hediye eden HTC, bununla birlikte One M8 with Windows modelini kısıtlı bir bölgeden dışarıya çıkaramamıştı. Anlaşılan firma bu yıl da şansını fazla zorlamak istemiyor ve yeni amiral gemi modeli de ABD sınırları içerisinde kalacak. 

Bunun en büyük sebebi muhtemelen büyük bir maliyetin altına girmemek olabilir. Zira HTC mali durumu toparlayabilmek adına az sayıda akıllı telefon üretiyor ve bunları da satılacağını düşündüğü pazarlarda görücüye çıkarıyor. Örneğin 13MP çözünürlükteki ön kameralı One M8 EYE modeli sadece Çin'de piyasaya sürülmüştü. 

Hali hazırda alt seviye pazarda hareketlilik yaşayan Windows Phone ekosistemi için global çapta bir amiral gemi modeli satışa sunmak raflarda cihaz kalmasına sebep olabilir. HTC de bu bakımdan tadbirli davranıyor olabilir. Yeni seride ne tür bir donanım kullanılacağı bilinmiyor ancak 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 20MP çözünürlüğünde arka Duo Camera iddialar arasında.  

http://wmpoweruser.com/windows-10-htc-hima-rumoured-to-be-us-only/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
admin yanlış yazmışsın 13 mp ön kameralı telefon desire eye senin dediğin 13 mp arka kameralı m8 eye
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DH Misafiri 4 yıl
ben 10 yıldıır htc ve windowstan şaşmadım şaşmamda arkadaş. çıksın çıktığı gün aldırıp getirtirim amerikadan
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Kötü olmuş win çok yakışıyor ama geç güncelleme veriyorlar :(
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doctor_bey 4 yıl
Kalsın kalsın, en azından bizim burada pek tutmaz gelse bence; millet alışık değil çünkü
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Master_Evil 4 yıl
burda satmaz zaten
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sercandk 4 yıl
WP modeli hiçbir türlü Android olan model kadar satamaz zaten. Mantikli adım atmış olurlar.
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abdullaharif 4 yıl
HTC M8 modelinin de windows versiyonunu yapmıştı. Ülkemize gelmedi o da. Zaten HTC windows işine hiç girmesin. Çok geç güncelleme veriyorlar. Windows Phone Nokia dır diyecem ama Nokia artık yok yani Windows Phone Microsoft tur.
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Gece772 4 yıl
İyi olur
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Glorfindel1907 4 yıl
Ne anlamı var o zaman çıkarmanın
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GOTHAM CITY 4 yıl
Aman bırak Eko kardeş WP HTC orada kalsın bize bulaştırmasın WP illetini.
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Harrow35 4 yıl
HTC' de doğru yolda
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bestofMd 4 yıl
WP htc ye görüntü olarak yakışıyor
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0MG90 4 yıl
İyi yapıyor
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