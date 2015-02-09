HTC One M9 Windows sürümü sadece ABD'de kalabilir





Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da HTC'nin hem Android tarafına hem de Windows 10 tarafına bir amiral gemi modeli hazırlaması bekleniyor. Çeşitli sızıntılarla da gündeme gelen yeni modeller ile ilgili önemli bir ayrıntı paylaşıldı.





Upleaks tarafından sızdırılan yeni bilgilere göre One M9 Windows 10 sürümü sadece ABD operatörlerine özgü olarak satışa sunulacak. Bunun haricinde global çapta bir satış beklenmiyor.





Geçen yıl Windows Phone ekosistemine en güçlü amiral gemi modelini hediye eden HTC, bununla birlikte One M8 with Windows modelini kısıtlı bir bölgeden dışarıya çıkaramamıştı. Anlaşılan firma bu yıl da şansını fazla zorlamak istemiyor ve yeni amiral gemi modeli de ABD sınırları içerisinde kalacak.





Bunun en büyük sebebi muhtemelen büyük bir maliyetin altına girmemek olabilir. Zira HTC mali durumu toparlayabilmek adına az sayıda akıllı telefon üretiyor ve bunları da satılacağını düşündüğü pazarlarda görücüye çıkarıyor. Örneğin 13MP çözünürlükteki ön kameralı One M8 EYE modeli sadece Çin'de piyasaya sürülmüştü.





Hali hazırda alt seviye pazarda hareketlilik yaşayan Windows Phone ekosistemi için global çapta bir amiral gemi modeli satışa sunmak raflarda cihaz kalmasına sebep olabilir. HTC de bu bakımdan tadbirli davranıyor olabilir. Yeni seride ne tür bir donanım kullanılacağı bilinmiyor ancak 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 20MP çözünürlüğünde arka Duo Camera iddialar arasında.

http://wmpoweruser.com/windows-10-htc-hima-rumoured-to-be-us-only/