HTC One M9 basın afişlerinin sızdırıldığı iddia ediliyor





HTC'nin 1 Mart tarihindeki lansmanında tanıtacağı yeni amiral gemi modeli için heyecanlı bekleyiş devam ederken, One M9 ile ilgili basın görsellerinin sızdırıldığı iddia edildi. Geçen yıl da lansmandan birkaç gün önce resmi görselleri inceleme fırsatı bulmuştuk.

Basın görsellerinde modelin gri ve gümüş üzerine altın rengi versiyonları görülüyor. Firmanın geleneksel One serisi tasarımından vazgeçmediği anlaşılırken, arka kısımdaki Duo Camera teknolojisi yeni modelde yer almayacak. Daha önce dile getirilen BoomSound ızgalarının köşelere yaslanması şeklindeki değişiklik ise bu görsellerde mevcut değil. Eğer görseller gerçekse HTC bu fikirden vazgeçmiş olabilir.

Cihazın donanımı ile ilgili iddialar da yine aynı çizgide ilerliyor. Bunları 5 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 4 MP Ultrapixel ön kamera, 32GB artırılabilir hafıza, 9.61mm kalınlık, 2900mAh gücünde bir batarya ve Android 5.0 üzerine Sense 7 arayüzü şeklinde sıralayabiliriz. Modelin beklenen fiyatı ise 750 Avro civarında. Firmanın ayrıca aynı donanımı 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekran altına sığdıran One M9 Plus modelini de lansmanda tanıtması bekleniyor.









http://www.phonearena.com/news/Official-HTC-One-M9-renders-price-and-almost-full-specs-allegedly-leaked_id66262