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HTC One M9 basın afişlerinin sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl
7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 basın afişlerinin sızdırıldığı iddia ediliyor

HTC'nin 1 Mart tarihindeki lansmanında tanıtacağı yeni amiral gemi modeli için heyecanlı bekleyiş devam ederken, One M9 ile ilgili basın görsellerinin sızdırıldığı iddia edildi. Geçen yıl da lansmandan birkaç gün önce resmi görselleri inceleme fırsatı bulmuştuk.
Basın görsellerinde modelin gri ve gümüş üzerine altın rengi versiyonları görülüyor. Firmanın geleneksel One serisi tasarımından vazgeçmediği anlaşılırken, arka kısımdaki Duo Camera teknolojisi yeni modelde yer almayacak. Daha önce dile getirilen BoomSound ızgalarının köşelere yaslanması şeklindeki değişiklik ise bu görsellerde mevcut değil. Eğer görseller gerçekse HTC bu fikirden vazgeçmiş olabilir.
Cihazın donanımı ile ilgili iddialar da yine aynı çizgide ilerliyor. Bunları 5 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 4 MP Ultrapixel ön kamera, 32GB artırılabilir hafıza, 9.61mm kalınlık, 2900mAh gücünde bir batarya ve Android 5.0 üzerine Sense 7 arayüzü şeklinde sıralayabiliriz. Modelin beklenen fiyatı ise 750 Avro civarında. Firmanın ayrıca aynı donanımı 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekran altına sığdıran One M9 Plus modelini de lansmanda tanıtması bekleniyor.



http://www.phonearena.com/news/Official-HTC-One-M9-renders-price-and-almost-full-specs-allegedly-leaked_id66262 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Sızan HTC'ler daha güzeldi bu ne böyle???
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DH Misafiri 4 yıl
Her sene ayni dizayn.
HTC gibi dizayn ustasi bir firmaya hic yakistirmadim.
Kocaman firma neden kaybettigini anlamiyormu acaba?
Elinde uretim imkanin var yap yeni dizayn.. hicmi tasarimcin yok elinde?
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DH Misafiri 4 yıl
Prosesmuhendisi ne katiliyorum bencede bu bir stratejidir firmaların kullanıcıların istediği telefonun 1 şeyini mutlaka eksik yapıyorlar ki yeni çıkacak telefonu satsin
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar bu cihaz büyük bi ihtimal m8 in tanıtılacak yeni versiyonu Htc geçen yıl yaptığı sızıntı hatalarını yapmak istemiyor bu çok belli geçen sene m8 tanıtılmadan bir ay önce videoları dönüyordu sitelerde benim Arkadaşımın dayısı Htc de Çalışıyor ve kesinlikle telefonun çok güzel OLDUĞUNU söylemiş fakat yüksek güvenlik önlemleri nedeniyle sızıntıyı engelliyorlar dediğine göre bu yılın en şık telefonu olacakmış m9 ayrıca tek modelde değilmiş bekleyelim Görelim ????
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gs_tutkunu 4 yıl
M8 ile ayırt edici tasarımsal olarak hiçbir özelliği yok. Hatta kamera çıkıntısı hiç hoş olmamış. Ekran çevçevesi halen kocaman. HTC amplemi inatla duruyor telefonun boyunu uzatıyor. Batarya 2900 mah yağmasa da gürlüyor. Donanımın yanında tasarım değişikliği de yapılmalıydı. Donanımdan anlamayan tasarıma bakarak telefon alan insanlar M9 yerine daha makul fiyatlara gerileyecek olan M8'i alacaktır. M9 ün bi esprisi kalmamış olacak böylece... Ya da M8 sahipleri M9 a geçmek için bir sebep görmeyecekler... Aynı tas aynı hamam...
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ø 4 yıl
Kamera kenarındaki koşu alanı ve ekran altındaki futbol sahası dışında iyi görünüyor.
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W O M B A T 4 yıl
M9 ciksada M7 yi degistirsem diye bekliyordum. Boyle gelicekse M10 a kaldi artik.

Yok yok ben Zenfone 2 4GB modelinden alicam heralde hem fiyatida pek ucuk olmayacak gibi.
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Whisper 4 yıl
böyle gelirse htc biter..
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olağan_şüpheli 4 yıl
nesi var yahu gayet güzel tasarım. en saçma yanı ultra pikselli ana kamerasıydı. onuda öne alıp 20 mp lik ana kamera koymuşlar.tasarımda gayet güzel.
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constantin87 4 yıl
Bu şekilde gelmeyeceğini düşünüyorum gelmemeli :)
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ErnGnc 4 yıl
Böyle çıkacaksa hiç çıkmasın daha iyi..
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MikaHakkinen 4 yıl
Yapma HTC... Umarım bu değildir...
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