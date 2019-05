HTC One M9 yeni versiyona doymuyor

Belki de en fazla bu yıl HTC'nin amiral gemi modellerinin farklı versiyonlarını piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Sezona One M9 ve One E9 amiral gemi modelleri ile başlayan HTC; e, ew, s, Plus gibi bölgeye özel pek çok versiyonla ürün gamını şişirmeye devam ediyor. Şimdi de HTC One M9e modeli karşımızda.





Henüz One A9 üst seviye akıllı telefon modelini duyuran firma çok kısa bir süre sonra Asya pazarına yönelik One M9e modelini duyurdu. Model yine tasarım anlayışı olarak abisi One M9'u örnek alıyor ancak donanım olarak orta seviyeye yaklaşıyor.





5 inçlik Super LCD ekranında Full HD çözünürlük sunan HTC One M9e modelinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve PowerVR G6200 grafik birimi barındıran Helio X10 yongaseti gücünü veriyor. 2GB RAM ile desteklenen modelde 16GB artırılabilir kapasite mevcut. Arka kısımda OIS destekli 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 4MP Ultrapixel kameraya yer veriliyor.





Android 5.0 işletim sistemi üzerinde Sense arayüzünü çalıştıran model Çinli Alibaba tarafından satışa sunuldu. Model için 425$ civarında bir fiyat biçilmiş. Cihazın Asya kıtası dışına çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

