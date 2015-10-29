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HTC One M9 yeni versiyona doymuyor

Akıllı telefon pazarında işleri pek yolunda gitmeyen HTC, One A9 ile yeni bir başlangıç peşinde ancak eskiden de vazgeçmiyor. HTC One M9e firmanın Asya'daki yeni silahı olacak.
3 yıl
5,2b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M9 yeni versiyona doymuyor


Belki de en fazla bu yıl HTC'nin amiral gemi modellerinin farklı versiyonlarını piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Sezona One M9 ve One E9 amiral gemi modelleri ile başlayan HTC; e, ew, s, Plus gibi bölgeye özel pek çok versiyonla ürün gamını şişirmeye devam ediyor. Şimdi de HTC One M9e modeli karşımızda.

Henüz One A9 üst seviye akıllı telefon modelini duyuran firma çok kısa bir süre sonra Asya pazarına yönelik One M9e modelini duyurdu. Model yine tasarım anlayışı olarak abisi One M9'u örnek alıyor ancak donanım olarak orta seviyeye yaklaşıyor. 

5 inçlik Super LCD ekranında Full HD çözünürlük sunan HTC One M9e modelinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve PowerVR G6200 grafik birimi barındıran Helio X10 yongaseti gücünü veriyor. 2GB RAM ile desteklenen modelde 16GB artırılabilir kapasite mevcut. Arka kısımda OIS destekli 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 4MP Ultrapixel kameraya yer veriliyor. 

Android 5.0 işletim sistemi üzerinde Sense arayüzünü çalıştıran model Çinli Alibaba tarafından satışa sunuldu. Model için 425$ civarında bir fiyat biçilmiş. Cihazın Asya kıtası dışına çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/The-HTC-One-M9e-gets-officially-unveiled-in-China-specs-do-not-impress_id75191#qG61MoGDuDyFiFQE.99 Yorum Yaz
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trkarapanda123asd 3 yıl en beğenilen
Boşa bakmayın orta seviye 425$ o fiyata amiral gemisi alınır
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fuujitsu 3 yıl
Şu HTC bir türlü doğru düzgün fiyatlı bir model çıkartamadı. Ha doğrudur telefonlarının yazılımı stabilitesi sorunsuzluğu cidden çok güzel ama bari biraz uygun hale getirseler şu fiyatını da biz de yaşayabilsek kalitesini.
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aycibin 3 yıl
htc one ismi bu hızla 1 sene daha böyle gidecek heralde :)
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Guest-5E274E432 3 yıl
yeni çöp erken gelmiş.
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MrKemal17 3 yıl
matmuhendisi
4mp mi up mi ekrem hocam bi düzeltme alabilir miyiz

4MP=4UP
Ultrapixel Htc'nin bir pazarlama markası, piksellerin daha büyük olduğunu ifade ediyor. Teknik olarak ultrapikselin bir karşılığı yok. Apple'ın iSight kamerası gibi.
Haberdeki "4MP Ultrapixel kamera" tanımında bir hata yok.
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mskblt 3 yıl
Telefon fena değilde böyle telefonları türkiyeye getirmiyorlar.M8 EYE modelinde de aynısı yapmıştı.
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Umutcan 3 yıl
5.0 mı kaldı, bari 5.1 ile başlatsalardı.
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OverClocK1ng 3 yıl
HTC nin bu günkü telefonu da bu arkadaşlar...
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ekrem71 3 yıl
4MP Ultrapixel diyen de var 4 Ultrapixel diyen de var hocam
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Qonrul 3 yıl
m9 için daha napacaklar acaba. çıkarsana bir üst modeli. tabiki makul fiyattan.
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matmuhendisi 3 yıl
4mp mi up mi ekrem hocam bi düzeltme alabilir miyiz
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Patren 3 yıl
adamlar sürekli giriş-orta seviye telefon çıkartan samsunga özendi tersten
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blasterjaxx 3 yıl
İlk defa bu kadar yüksek fiyata ölü telefon görüyorum. Helio X10'dan gına geldi. Helio X10 istesem Çin telefonu alırım hem daha ucuz..
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1BilimAdamı 3 yıl
Bi minisi çıkmadı
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