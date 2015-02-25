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HTC One M9'un yeni görselleri sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
41
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M9'un yeni görselleri sızdırıldı

Mobil Dünya Kongresi'ne sayılı günler kala yeni amiral gemisini tanıtmaya hazırlanan şirketlerin başı sızıntılarla dertte. Öyle ki ardı arkası kesilmeyen sızıntılar cihazın görünümünden teknik özelliklerine hatta duvar kağıtlarına kadar her detayı gözler önüne seriyor. Bu kez ise upleaks HTC One M9'un yeni basın görsellerini sızdırdı.

Daha önce de cihazın farklı basın görselleri sızdırılmıştı, yeni sızdırılan görseller de diğerlerini doğrular nitelikte. Cihazın tasarımını tam anlamıyla gözler önüne koyan fotoğrafların bir tanesinde modelin altın / gümüş / gri renk seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Cihazın donanımı ile ilgili iddialar da 5-5.1 inçlik FHD çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yonga seti, 4 Ultrapiksel ön kamera 20 MP arka kamera, 3 GB sistem belleği gibi özellikleri ön plana çıkarıyor. Ayrıca yeni model ile birlikte Android 5.0 Lollipop üzerine Sense 7 arayüzüyle gelmesi bekleniyor.
HTC One M9'un yeni görselleri sızdırıldı

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doctor_bey 4 yıl
Gelme, böyle gelme, lütfen böyle gelme
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Nuroxy 4 yıl ulabuneya
ulabuneya

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Bu şekilde gelseydi keşke. m7 den m8'e sırf o aptal siyah bant ve üzerinde sanal tuşların fazlaca yer kaplaması ekranın küçülmesi için geçmedim fakat m9 a da geçemeyeceğim sanırım. Halbu ki o kadar da sevip tavsiye ediyordum herkese ama bu yakışmadı...




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volkan_kolay 4 yıl
Belki acımasız bir yorum olacak ama HTC One M8 eğer Galaxy S5 kasası gibi bir plastik kasaya sahip olsaydı, sahip olduğu özelliklerle ve o kamerayla bana göre beş para etmez bir telefondu.

Tam aksine Samsung Galaxy S5 sahip olduğu özelliklerle HTC One M8 kasa kalitesin de olsaydı bugün kimse o telefona laf edemezdi, harika bir telefon olurdu.

Bu telefonu güzel yapan tek şey kasa kalitesi ve tasarımıydı ama beklentilerin altında kaldı, M8 modeli plastik S5 modelinden bile az sattıysa böylesine iddialı çıkacak bir S6 karşısında M9'un bence hiç şansı olmayacak.


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TariKB24 4 yıl volkan_kolay
volkan_kolay
Belki acımasız bir yorum olacak ama HTC One M8 eğer Galaxy S5 kasası gibi bir plastik kasaya sahip olsaydı, sahip olduğu özelliklerle ve o kamerayla bana göre beş para etmez bir telefondu.

Tam aksine Samsung Galaxy S5 sahip olduğu özelliklerle HTC One M8 kasa kalitesin de olsaydı bugün kimse o telefona laf edemezdi, harika bir telefon olurdu.

Bu telefonu güzel yapan tek şey kasa kalitesi ve tasarımıydı ama beklentilerin altında kaldı, M8 modeli plastik S5 modelinden bile az sattıysa böylesine iddialı çıkacak bir S6 karşısında M9'un bence hiç şansı olmayacak.




Dostum sana göre kasa kalitesi bize göre değil alanların çoğu htcyi kasa kalitesinden mi alıyor? Bugün desire 820 nin tanıtımı m8den daha çok yapılıyor odamı metal kasa? Htcnin hoparlör sistemi bütün bütün galaxy serisinden çok daha iyi + video kayıt video ses kayıt kalitesi + touchwizi cebinden çıkartan sense arayüzü Samsung ne yapıyor peki her şey kamera demek değil bende htcye kızgınım iki sene ultrapixel kullandığı için ama tasarım için htc s6dan kötü dersen sana kafayı yemiş derim şuan htc m9 s6nın çok çok önünde duruyor ha bu seride Snapdragon ısınma sorunu çıkarsa onu bilemem ama 3 adet mikrofon mevcut m9da + 20 MP kamera = sense 7 arayüzü ve dolby 5.1 ile güçlendirilmiş kullanıcıya bakan 2 adet hoparlör ve s6dan çok daha büyük bir pil 200mah ne fark edicek deme o 200 mah m7 ile m8 arasında ki çizgiyi çeken etken aynı sarj süresini m7 verse senin gibi tasarım tutkusu hastaları m8 değil tasarım için m7 alır tamam bende m8den m9a geçecektim ama aynı tasarım olduğu için geçme lüzumu görmedim yoksa donanım olarak ne m8i bırakır ne s6 ne s5i fakat kalkıp sırf o siyah bant ve tasarım olarak Samsung daha iyi dersen hakikaten acımasız yorum yapmış olursun ve htcnin samsungdan çok daha kaliteli cihaz ürettiğini benden daha iyi biliyosun.
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hollowman_ 4 yıl
bu sony omni balance ile htc de alttaki o devasa boşluk tasarımıyla devam ettiği sürece en azından bana hitap etmeyecek.
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TariKB24 4 yıl
Htc o siyah bandın arkasından sürekli telefon için önemli şeylerin geçtiğini defalarca vurguluyor fakat açıp bakmak lazım ayrıca m9un kendisi ile birlikte çıkacak cihazlar arasında en iyi kamerası en iyi stabilizeye ve ses sistemine sahip olduğu vurgulanıyor özellikle dolby 5.1 ile birlikte hazırlanan hoparlörlerin üstüne çok vurgu yapılıyor fakat m8in ufocus özelliğininde m9da olsaymış m9un kendi kamera özellikleri ile birlikte çok daha iyi olabileceği söylenmiş fakat malesef iki kameraya birden oıs koyamadıkları için m9da duo cameradan vazgeçildi ve ultrapixel teknolojisi öne alındı düşük ışıkta daha güzel selfie çekildiği söyleniyor ve muhtemelen m8in arka kamerası m9un yeni ön kamerasıda bu senenin en iyi ön kamerası olacak..
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Redunay 4 yıl
Pek beğenmedim tasarımını. Siyah çerçeve kötü gözüküyor. Z4 ve S6 yı bekleyelim en iyisi.
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JessieJ 4 yıl
Yalniz ben yorumlari okumadan yazmistim ama bu konu ve diger konulara bakinca herkesin ortak fikri tasarimin kotulestigi..
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Rainbow VI 4 yıl JessieJ
JessieJ

Yalniz ben yorumlari okumadan yazmistim ama bu konu ve diger konulara bakinca herkesin ortak fikri tasarimin kotulestigi..

Desire serisinin tasarımı daha hoş bence.M serisi evet giderek tasarımdan kaybediyor.Şu alttaki HTC yazısı her HTC kullananını sinir etmiştir

M serisinin metal kasasını unutmamak gerekir ama.
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Gurbetçi23 4 yıl
Kullanıcıların %99 u siyah işlevsiz bantın gereksiz olduğunu söylerken bir sene boyunca amiral gemisi diyecegin cihazda aynı hatayı tekrar etmek ne kadar mantıklı
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ALBAY 4 yıl
samsunga hep aynı tasarımda çıkarıyor diyenlere kapak olmuş sanırım.
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JessieJ 4 yıl
Kendi adima konusmam gerekirse tasarim konusunda nasil geriye gidilir nasil daha da kotu olunabilirin ornegi htc.. M7 cok iyi ama 8 ve sizdirilan resimlre gore 9 bir okadar kotu...
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mabool 4 yıl
Eger bu telefon m9 ise alinacak hicbir tarafini goremedim videoda da sacma sacma kamera ozellikleri gosterilmis
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