HTC One M9'un yeni görselleri sızdırıldı

Mobil Dünya Kongresi'ne sayılı günler kala yeni amiral gemisini tanıtmaya hazırlanan şirketlerin başı sızıntılarla dertte. Öyle ki ardı arkası kesilmeyen sızıntılar cihazın görünümünden teknik özelliklerine hatta duvar kağıtlarına kadar her detayı gözler önüne seriyor. Bu kez ise upleaks HTC One M9'un yeni basın görsellerini sızdırdı.
Daha önce de cihazın farklı basın görselleri sızdırılmıştı, yeni sızdırılan görseller de diğerlerini doğrular nitelikte. Cihazın tasarımını tam anlamıyla gözler önüne koyan fotoğrafların bir tanesinde modelin altın / gümüş / gri renk seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Cihazın donanımı ile ilgili iddialar da 5-5.1 inçlik FHD çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yonga seti, 4 Ultrapiksel ön kamera 20 MP arka kamera, 3 GB sistem belleği gibi özellikleri ön plana çıkarıyor. Ayrıca yeni model ile birlikte Android 5.0 Lollipop üzerine Sense 7 arayüzüyle gelmesi bekleniyor.
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Bu şekilde gelseydi keşke. m7 den m8'e sırf o aptal siyah bant ve üzerinde sanal tuşların fazlaca yer kaplaması ekranın küçülmesi için geçmedim fakat m9 a da geçemeyeceğim sanırım. Halbu ki o kadar da sevip tavsiye ediyordum herkese ama bu yakışmadı...
Tam aksine Samsung Galaxy S5 sahip olduğu özelliklerle HTC One M8 kasa kalitesin de olsaydı bugün kimse o telefona laf edemezdi, harika bir telefon olurdu.
Bu telefonu güzel yapan tek şey kasa kalitesi ve tasarımıydı ama beklentilerin altında kaldı, M8 modeli plastik S5 modelinden bile az sattıysa böylesine iddialı çıkacak bir S6 karşısında M9'un bence hiç şansı olmayacak.
Dostum sana göre kasa kalitesi bize göre değil alanların çoğu htcyi kasa kalitesinden mi alıyor? Bugün desire 820 nin tanıtımı m8den daha çok yapılıyor odamı metal kasa? Htcnin hoparlör sistemi bütün bütün galaxy serisinden çok daha iyi + video kayıt video ses kayıt kalitesi + touchwizi cebinden çıkartan sense arayüzü Samsung ne yapıyor peki her şey kamera demek değil bende htcye kızgınım iki sene ultrapixel kullandığı için ama tasarım için htc s6dan kötü dersen sana kafayı yemiş derim şuan htc m9 s6nın çok çok önünde duruyor ha bu seride Snapdragon ısınma sorunu çıkarsa onu bilemem ama 3 adet mikrofon mevcut m9da + 20 MP kamera = sense 7 arayüzü ve dolby 5.1 ile güçlendirilmiş kullanıcıya bakan 2 adet hoparlör ve s6dan çok daha büyük bir pil 200mah ne fark edicek deme o 200 mah m7 ile m8 arasında ki çizgiyi çeken etken aynı sarj süresini m7 verse senin gibi tasarım tutkusu hastaları m8 değil tasarım için m7 alır tamam bende m8den m9a geçecektim ama aynı tasarım olduğu için geçme lüzumu görmedim yoksa donanım olarak ne m8i bırakır ne s6 ne s5i fakat kalkıp sırf o siyah bant ve tasarım olarak Samsung daha iyi dersen hakikaten acımasız yorum yapmış olursun ve htcnin samsungdan çok daha kaliteli cihaz ürettiğini benden daha iyi biliyosun.
Desire serisinin tasarımı daha hoş bence.M serisi evet giderek tasarımdan kaybediyor.Şu alttaki HTC yazısı her HTC kullananını sinir etmiştir
M serisinin metal kasasını unutmamak gerekir ama.