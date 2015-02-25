HTC One M9'un yeni görselleri sızdırıldı





Daha önce de cihazın farklı basın görselleri sızdırılmıştı, yeni sızdırılan görseller de diğerlerini doğrular nitelikte. Cihazın tasarımını tam anlamıyla gözler önüne koyan fotoğrafların bir tanesinde modelin altın / gümüş / gri renk seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor. Cihazın donanımı ile ilgili iddialar da 5-5.1 inçlik FHD çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yonga seti, 4 Ultrapiksel ön kamera 20 MP arka kamera, 3 GB sistem belleği gibi özellikleri ön plana çıkarıyor. Ayrıca yeni model ile birlikte Android 5.0 Lollipop üzerine Sense 7 arayüzüyle gelmesi bekleniyor.

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Mobil Dünya Kongresi'ne sayılı günler kala yeni amiral gemisini tanıtmaya hazırlanan şirketlerin başı sızıntılarla dertte. Öyle ki ardı arkası kesilmeyen sızıntılar cihazın görünümünden teknik özelliklerine hatta duvar kağıtlarına kadar her detayı gözler önüne seriyor. Bu kez ise upleaks HTC One M9'un yeni basın görsellerini sızdırdı.