GTA 6'dan Vice City manzaralı kısa bir görüntü internete düştü

Son yılların en çok beklenen oyunu olan GTA 6'nın ilk fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Buna paralel olarak oyunla ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak GTA 6'dan Vice City şehrini gösteren kısa bir video internete düştü.
Görüntünün, Rockstar Games'te sanat direktörü olarak görev yapan Aaron Garbut'un oğlu veya oğlunun bir arkadaşı tarafından sızdırıldığı iddia ediliyor. Yayınlanan yazışmalar bu yönde bir izlenim oluştururken aynı zamanda oyunla ilgili bazı ayrıntıların da deşifre etti:
- Harita alanı GTA 5'teki Los Santos'un iki katı büyüklüğünde
- Oyunda üç büyük şehir ve dört küçük yerleşim yeri bulunuyor
- Haritanın merkezinde büyük bir göl var
- Karakter binaların %70'ine girebilecek
Kaynak, Rockstar'ın GTA 6 için ön siparişleri fragmanın yayınlanmasından hemen sonra, yani 5 Aralık 2023 gibi yakın bir tarihte almaya başlayacağını söylüyor. Oyun ise herhangi bir gecikme olmaması durumunda 2024 sonbaharında piyasaya sürülecek.Kaynakça https://twitter.com/GTABase/status/1731009471994818872 https://www.eurogamer.net/gta-6-tiktok-leak-has-come-from-the-son-of-a-rockstar-games-employee Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.