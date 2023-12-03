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    GTA 6'dan Vice City manzaralı kısa bir görüntü internete düştü

    Merakla beklenen GTA 6'nın ilk fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Bunun öncesinde merakla beklenen oyundan şehir manzarası içeren kısa bir görüntü internete sızdırıldı.

    GTA 6'dan Vice City manzaralı kısa bir görüntü internete düştü Tam Boyutta Gör

    Son yılların en çok beklenen oyunu olan GTA 6'nın ilk fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Buna paralel olarak oyunla ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak GTA 6'dan Vice City şehrini gösteren kısa bir video internete düştü.

    Görüntünün, Rockstar Games'te sanat direktörü olarak görev yapan Aaron Garbut'un oğlu veya oğlunun bir arkadaşı tarafından sızdırıldığı iddia ediliyor. Yayınlanan yazışmalar bu yönde bir izlenim oluştururken aynı zamanda oyunla ilgili bazı ayrıntıların da deşifre etti:

    GTA 6'dan Vice City manzaralı kısa bir görüntü internete düştü Tam Boyutta Gör

    • Harita alanı GTA 5'teki Los Santos'un iki katı büyüklüğünde
    • Oyunda üç büyük şehir ve dört küçük yerleşim yeri bulunuyor
    • Haritanın merkezinde büyük bir göl var
    • Karakter binaların %70'ine girebilecek

    Kaynak, Rockstar'ın GTA 6 için ön siparişleri fragmanın yayınlanmasından hemen sonra, yani 5 Aralık 2023 gibi yakın bir tarihte almaya başlayacağını söylüyor. Oyun ise herhangi bir gecikme olmaması durumunda 2024 sonbaharında piyasaya sürülecek.

    Kaynakça https://twitter.com/GTABase/status/1731009471994818872 https://www.eurogamer.net/gta-6-tiktok-leak-has-come-from-the-son-of-a-rockstar-games-employee
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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