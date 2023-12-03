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Son yılların en çok beklenen oyunu olan GTA 6'nın ilk fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Buna paralel olarak oyunla ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak GTA 6'dan Vice City şehrini gösteren kısa bir video internete düştü.

Görüntünün, Rockstar Games'te sanat direktörü olarak görev yapan Aaron Garbut'un oğlu veya oğlunun bir arkadaşı tarafından sızdırıldığı iddia ediliyor. Yayınlanan yazışmalar bu yönde bir izlenim oluştururken aynı zamanda oyunla ilgili bazı ayrıntıların da deşifre etti:

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Harita alanı GTA 5'teki Los Santos'un iki katı büyüklüğünde

büyüklüğünde Oyunda üç büyük şehir ve dört küçük yerleşim yeri bulunuyor

ve dört küçük yerleşim yeri bulunuyor Haritanın merkezinde büyük bir göl var

var Karakter binaların %70'ine girebilecek

Kaynak, Rockstar'ın GTA 6 için ön siparişleri fragmanın yayınlanmasından hemen sonra, yani 5 Aralık 2023 gibi yakın bir tarihte almaya başlayacağını söylüyor. Oyun ise herhangi bir gecikme olmaması durumunda 2024 sonbaharında piyasaya sürülecek.

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GTA 6'dan Vice City manzaralı kısa bir görüntü internete düştü