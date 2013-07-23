HTC, One Max ile birlikte Zara kod adlı yeni bir akıllı telefon daha tanıtabilir





HTC'nin yılın başlarında piyasaya sürdüğü amiral gemi modeli HTC One'dan hem tasarım hem de bazı teknolojiler anlamında yıl sonuna kadar istifade edeceğini HTC One mini modeli ile görmüş olduk. Firmanın diğer projesi ise büyük ekranlı bir akıllı telefon.





HTC One Max adını alan bu telefon ortaya çıkan bilgilere göre 5.9 inçlik Full HD bir ekrana sahipken, işlemci tarafı Snapdragon 800 çözümüne emanet ediliyor. UltraPixel kamera, BoomSound ses teknolojisi, BlinkFeed, HTC Zoe gibi firmanın özel çalışmalarını barındıracak olan HTC One Max modelinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.





China Times tarafından firmaya yakın kaynaklardan elde edilen iddialar ise One Max modelinin tanıtımda yalnız olmayacağını gösteriyor. Model ile birlikte HTC Zara kod adında yeni bir akıllı telefon daha tanıtılacak. HTC Zara modeli plastik bir kasa tasarımı sunacak. Bunun haricinde herhangi bir detay verilmemiş.





HTC'nin tek harfli kod adları ile Android tarafını, kelime kod adları ile Windows Phone cihazlarını işaret ettiğini dile getiren bazı kaynaklar, HTC Zara modelinin Windows Phone 8 ekosistemine eklenecek yeni bir üye olabileceğini belirtiyor.





Eylül ayının bu yıl akıllı telefon dünyası açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtmek gerek. Samsung'un Galaxy Note 3 modeli, Sony'nin Honami modeli, HTC'nin One Max modeli, iPhone 5S modeli Eylül ayında tanıtılacak ve tüketiciler deyim yerindeyse lansmana doyacak.





http://www.androidauthority.com/htc-zara-246868/