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HTC, One Max ile birlikte Zara kod adlı yeni bir akıllı telefon daha tanıtabilir

5 yıl
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, One Max ile birlikte Zara kod adlı yeni bir akıllı telefon daha tanıtabilir
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HTC'nin yılın başlarında piyasaya sürdüğü amiral gemi modeli HTC One'dan hem tasarım hem de bazı teknolojiler anlamında yıl sonuna kadar istifade edeceğini HTC One mini modeli ile görmüş olduk. Firmanın diğer projesi ise büyük ekranlı bir akıllı telefon.

HTC One Max adını alan bu telefon ortaya çıkan bilgilere göre 5.9 inçlik Full HD bir ekrana sahipken, işlemci tarafı Snapdragon 800 çözümüne emanet ediliyor. UltraPixel kamera, BoomSound ses teknolojisi, BlinkFeed, HTC Zoe gibi firmanın özel çalışmalarını barındıracak olan HTC One Max modelinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

China Times tarafından firmaya yakın kaynaklardan elde edilen iddialar ise One Max modelinin tanıtımda yalnız olmayacağını gösteriyor. Model ile birlikte HTC Zara kod adında yeni bir akıllı telefon daha tanıtılacak. HTC Zara modeli plastik bir kasa tasarımı sunacak. Bunun haricinde herhangi bir detay verilmemiş. 

HTC'nin tek harfli kod adları ile Android tarafını, kelime kod adları ile Windows Phone cihazlarını işaret ettiğini dile getiren bazı kaynaklar, HTC Zara modelinin Windows Phone 8 ekosistemine eklenecek yeni bir üye olabileceğini belirtiyor. 

Eylül ayının bu yıl akıllı telefon dünyası açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtmek gerek. Samsung'un Galaxy Note 3 modeli, Sony'nin Honami modeli, HTC'nin One Max modeli, iPhone 5S modeli Eylül ayında tanıtılacak ve tüketiciler deyim yerindeyse lansmana doyacak.


http://www.androidauthority.com/htc-zara-246868/ Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen
yukuberk
Z ultra geldi, honami de gelcek artık diğer markalar kepenk indirebilir.

Z Ultra ve Honami'nin toplam satışları S2'nin satışlarına ulaşamayacak bile....
yukuberkZ ultra geldi, honami de gelcek artık diğer markalar kepenk indirebilir.Z Ultra ve Honami'nin toplam satışları S2'nin satışla...
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sertacarslan 5 yıl
berkozcann
onizuka_sensei
babacaka1234512 Şu htc one ın üstüne telefon gelmeyecekti diyenlere gıcık oluyorum adamlar 1 telefon yapsınlar kepenkleri indirip gitsinler saçmalamayın.Ayrıca o cihazlar statü göstergesi değil one da 2-3 sene boyunca rahat her şeyi yapabilcek bir cihaz.Not:One kullanıyorum memnunum.
Sen memnunsan ne güzel kafan takılmadan güle güle kullan. Ama bi çok insan var elindeki htc one ı satıp yeni çıkanı almaya çalışacak. Başından htc one snapdragon 800 koysalardı nasıl olurdu?? Bak forumdaki yorumlara adam yazmış yurt dışından htc one getiren arkadışım geldiği gibi satıp one max ı bekliyecem diye. Htc one ın üzerine telefon gelmeyecekti hani diyen insanlarda benim gibi htc yi değil şu anki firmaların yarışını ve kullanıcıyı düşünmeyen bu hareketlerini eleştiren insanlar. Gıcık olmana gerek yok. Yılda tek üst seviye telefon çıkaran firmalar da yatmıyor ayrıca. Yazılımın daha stabil daha hatasız olması için, uygulamaları optimizasyon etmek için, kullanıcıların istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak için ve bir sene sonra çıkaracağı yeni üst seviye telefon için çalışıyor. Yine bir çoğu tarafından yorumum beğenilmeyecektir ama bilinçli ve bu kullanıcı dostu olmayan bu yarışa tepkili kullanıcıların beni anlayacağını düşünüyorum
htc one max phablettir telefon değil, galaxy s-note serisi gibi düşünün, 5.9 ekranla gelecek cihaz, sınıfı farklı buradaki diğer cahilce yorum yapıp yok tek amiral gemisi olacaktı diyen arkadaşlara duyurulur, one maxın rakibi note 3tür optimus g pro 2dir s4 honamiyle kıyaslanamaz htc one galaxy s4 sidik yarışı yapanlar en iyi kernel developerlardan francisco franco bile aldığı galaxy s4ü htc onela takasa açmış durumda başlıca nedeni nexus4 kullandıktan sonra galaxy s4ün leş ekranı kaynak plus.google.com/...

Bunu yazmak için hazırlanıyordum, sen yazmışsın.
Aldığı telefonu satmak için yada "en" egosunu tatmin etmek için alan tiplere uyuz oluyorum.
HTC One alan adam niye One Max gibi sınıfı bile farklı cihazdan rahatsız olsun?
Aldığı telefondan pil ömrü, ekran kalitesi, performansı yada diğer doğal nedenlerle rahatsız olmayıp da yeni model çıktı diye rahatsız olan tipler zaten gidip akıllı telefon almasın...
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iboocum 5 yıl
htc tablet-telefon pazarinda yer almak istiyorsa one isminden vazgecmeli
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1OOOOOO 5 yıl
Ben artık şöyle birşey düşünmeye başladım. Bunların elinde 3d printer gibi birşey var gün aşırı ordaki mühendisler modelleme yapıp test modelleri çıkarıyorlar. Hoşlarına giden modelleri böyle tanıtıyor adamlar. Yani bi emek bi çalışma falan yok ortada. Hemen ver anakart ekran falan siparişi birleştirt. Nasılsa android hazır gugıl sağolsun. Bas üstüne htc hd max yada samsung galaxy 5 al sana teknoloji. Millette bayılsın 2000 lira.
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furkantasdemir 5 yıl
Zara'nın açılış müziği Sivasın Yollarına olsun

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digimon52 5 yıl
berkozcann

onizuka_sensei
babacaka1234512 Şu htc one ın üstüne telefon gelmeyecekti diyenlere gıcık oluyorum adamlar 1 telefon yapsınlar kepenkleri indirip gitsinler saçmalamayın.Ayrıca o cihazlar statü göstergesi değil one da 2-3 sene boyunca rahat her şeyi yapabilcek bir cihaz.Not:One kullanıyorum memnunum.
Sen memnunsan ne güzel kafan takılmadan güle güle kullan. Ama bi çok insan var elindeki htc one ı satıp yeni çıkanı almaya çalışacak. Başından htc one snapdragon 800 koysalardı nasıl olurdu?? Bak forumdaki yorumlara adam yazmış yurt dışından htc one getiren arkadışım geldiği gibi satıp one max ı bekliyecem diye. Htc one ın üzerine telefon gelmeyecekti hani diyen insanlarda benim gibi htc yi değil şu anki firmaların yarışını ve kullanıcıyı düşünmeyen bu hareketlerini eleştiren insanlar. Gıcık olmana gerek yok. Yılda tek üst seviye telefon çıkaran firmalar da yatmıyor ayrıca. Yazılımın daha stabil daha hatasız olması için, uygulamaları optimizasyon etmek için, kullanıcıların istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak için ve bir sene sonra çıkaracağı yeni üst seviye telefon için çalışıyor. Yine bir çoğu tarafından yorumum beğenilmeyecektir ama bilinçli ve bu kullanıcı dostu olmayan bu yarışa tepkili kullanıcıların beni anlayacağını düşünüyorum
htc one max phablettir telefon değil, galaxy s-note serisi gibi düşünün, 5.9 ekranla gelecek cihaz, sınıfı farklı buradaki diğer cahilce yorum yapıp yok tek amiral gemisi olacaktı diyen arkadaşlara duyurulur, one maxın rakibi note 3tür optimus g pro 2dir s4 honamiyle kıyaslanamaz htc one galaxy s4 sidik yarışı yapanlar en iyi kernel developerlardan francisco franco bile aldığı galaxy s4ü htc onela takasa açmış durumda başlıca nedeni nexus4 kullandıktan sonra galaxy s4ün leş ekranı kaynak plus.google.com/...



Haber basliginda "HTC, One Max ile birlikte Zara kod adlı yeni bir akıllı telefon daha tanıtabilir" diye yaziyor arkadasim dikkatiniu cekerim haber iceriginde de.
Üst seviye modeler büyük olacaksa zaten almasdim, ipohne 5s alirdim kaldiki ayni boyut daki telefonun güncellemis hali gelecek o zaman bu durumda resmen kazik atmisdir millete.
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onizuka_sensei 5 yıl
malicalik13
onizuka_sensei
babacaka1234512Şu htc one ın üstüne telefon gelmeyecekti diyenlere gıcık oluyorum adamlar 1 telefon yapsınlar kepenkleri indirip gitsinler saçmalamayın.Ayrıca o cihazlar statü göstergesi değil one da 2-3 sene boyunca rahat her şeyi yapabilcek bir cihaz.Not:One kullanıyorum memnunum.
Sen memnunsan ne güzel kafan takılmadan güle güle kullan. Ama bi çok insan var elindeki htc one ı satıp yeni çıkanı almaya çalışacak. Başından htc one snapdragon 800 koysalardı nasıl olurdu?? Bak forumdaki yorumlara adam yazmış yurt dışından htc one getiren arkadışım geldiği gibi satıp one max ı bekliyecem diye. Htc one ın üzerine telefon gelmeyecekti hani diyen insanlarda benim gibi htc yi değil şu anki firmaların yarışını ve kullanıcıyı düşünmeyen bu hareketlerini eleştiren insanlar. Gıcık olmana gerek yok. Yılda tek üst seviye telefon çıkaran firmalar da yatmıyor ayrıca. Yazılımın daha stabil daha hatasız olması için, uygulamaları optimizasyon etmek için, kullanıcıların istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak için ve bir sene sonra çıkaracağı yeni üst seviye telefon için çalışıyor. Yine bir çoğu tarafından yorumum beğenilmeyecektir ama bilinçli ve bu kullanıcı dostu olmayan bu yarışa tepkili kullanıcıların beni anlayacağını düşünüyorum
Hocam tam okuyamadım mesajınızı affedin.Eğer One geç çıksaydı S4 karşısında ne yapardı HTC?Öte yandan haklısınız,Galaxy S3ü olan çoğu kişi S4 istiyor çevremden.Ben bir kere bile düşünmedim tamamen israf bence.

İşte snapdragon un oyunu oldu bu. Sizde haklısınız. Tegra 4 e güvenmedi htc zaten tegra 4 tanıtıldı üretime geçemedi o dönem. Elde hazır s600 ler vardı. İnsanlar full hd bekleyince üretip piyasaya sürdü. Sonra s800 üretip bi darbe vurmuş oldu snapdragon. Firmalarda geri kalmamak için yarışa dahil oldu. S4 e yapacak bişey yok. Ne kadar çöp plastik desek de gerçekten samsung seri üretimle kazandı. Maliyeti düşük plastik telefonlar tasarımda yenilik yok reklamı da çok iyi yapıyor. Htc den sonra tanıtıp önce piyasaya sürdü. İnsanların gözünü boyadı. Siz doğru karar vermişsiniz. Bende anneme alcam 2 hafta sonra. Max mış plus mış annemi ilgilendirmez :) Hele bide kırmızısı gelmiş 2 yıl kullanır :)
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malicalik13 5 yıl
onizuka_sensei
babacaka1234512Şu htc one ın üstüne telefon gelmeyecekti diyenlere gıcık oluyorum adamlar 1 telefon yapsınlar kepenkleri indirip gitsinler saçmalamayın.Ayrıca o cihazlar statü göstergesi değil one da 2-3 sene boyunca rahat her şeyi yapabilcek bir cihaz.Not:One kullanıyorum memnunum.
Sen memnunsan ne güzel kafan takılmadan güle güle kullan. Ama bi çok insan var elindeki htc one ı satıp yeni çıkanı almaya çalışacak. Başından htc one snapdragon 800 koysalardı nasıl olurdu?? Bak forumdaki yorumlara adam yazmış yurt dışından htc one getiren arkadışım geldiği gibi satıp one max ı bekliyecem diye. Htc one ın üzerine telefon gelmeyecekti hani diyen insanlarda benim gibi htc yi değil şu anki firmaların yarışını ve kullanıcıyı düşünmeyen bu hareketlerini eleştiren insanlar. Gıcık olmana gerek yok. Yılda tek üst seviye telefon çıkaran firmalar da yatmıyor ayrıca. Yazılımın daha stabil daha hatasız olması için, uygulamaları optimizasyon etmek için, kullanıcıların istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak için ve bir sene sonra çıkaracağı yeni üst seviye telefon için çalışıyor. Yine bir çoğu tarafından yorumum beğenilmeyecektir ama bilinçli ve bu kullanıcı dostu olmayan bu yarışa tepkili kullanıcıların beni anlayacağını düşünüyorum

Hocam tam okuyamadım mesajınızı affedin.Eğer One geç çıksaydı S4 karşısında ne yapardı HTC?Öte yandan haklısınız,Galaxy S3'ü olan çoğu kişi S4 istiyor çevremden.Ben bir kere bile düşünmedim tamamen israf bence.
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onizuka_sensei 5 yıl
babacaka1234512
Şu htc one ın üstüne telefon gelmeyecekti diyenlere gıcık oluyorum adamlar 1 telefon yapsınlar kepenkleri indirip gitsinler saçmalamayın.Ayrıca o cihazlar statü göstergesi değil one da 2-3 sene boyunca rahat her şeyi yapabilcek bir cihaz.Not:One kullanıyorum memnunum.

Sen memnunsan ne güzel kafan takılmadan güle güle kullan. Ama bi çok insan var elindeki htc one ı satıp yeni çıkanı almaya çalışacak. Başından htc one snapdragon 800 koysalardı nasıl olurdu?? Bak forumdaki yorumlara adam yazmış yurt dışından htc one getiren arkadışım geldiği gibi satıp one max ı bekliyecem diye. Htc one ın üzerine telefon gelmeyecekti hani diyen insanlarda benim gibi htc yi değil şu anki firmaların yarışını ve kullanıcıyı düşünmeyen bu hareketlerini eleştiren insanlar. Gıcık olmana gerek yok. Yılda tek üst seviye telefon çıkaran firmalar da yatmıyor ayrıca. Yazılımın daha stabil daha hatasız olması için, uygulamaları optimizasyon etmek için, kullanıcıların istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak için ve bir sene sonra çıkaracağı yeni üst seviye telefon için çalışıyor. Yine bir çoğu tarafından yorumum beğenilmeyecektir ama bilinçli ve bu kullanıcı dostu olmayan bu yarışa tepkili kullanıcıların beni anlayacağını düşünüyorum
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JohnMullins 5 yıl onizuka_sensei
onizuka_sensei

babacaka1234512

Şu htc one ın üstüne telefon gelmeyecekti diyenlere gıcık oluyorum adamlar 1 telefon yapsınlar kepenkleri indirip gitsinler saçmalamayın.Ayrıca o cihazlar statü göstergesi değil one da 2-3 sene boyunca rahat her şeyi yapabilcek bir cihaz.Not:One kullanıyorum memnunum.


Sen memnunsan ne güzel kafan takılmadan güle güle kullan. Ama bi çok insan var elindeki htc one ı satıp yeni çıkanı almaya çalışacak. Başından htc one snapdragon 800 koysalardı nasıl olurdu?? Bak forumdaki yorumlara adam yazmış yurt dışından htc one getiren arkadışım geldiği gibi satıp one max ı bekliyecem diye. Htc one ın üzerine telefon gelmeyecekti hani diyen insanlarda benim gibi htc yi değil şu anki firmaların yarışını ve kullanıcıyı düşünmeyen bu hareketlerini eleştiren insanlar. Gıcık olmana gerek yok. Yılda tek üst seviye telefon çıkaran firmalar da yatmıyor ayrıca. Yazılımın daha stabil daha hatasız olması için, uygulamaları optimizasyon etmek için, kullanıcıların istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak için ve bir sene sonra çıkaracağı yeni üst seviye telefon için çalışıyor. Yine bir çoğu tarafından yorumum beğenilmeyecektir ama bilinçli ve bu kullanıcı dostu olmayan bu yarışa tepkili kullanıcıların beni anlayacağını düşünüyorum


htc one max phablettir telefon değil, galaxy s-note serisi gibi düşünün, 5.9" ekranla gelecek cihaz, sınıfı farklı
buradaki diğer cahilce yorum yapıp yok tek amiral gemisi olacaktı diyen arkadaşlara duyurulur, one maxın rakibi note 3tür optimus g pro 2'dir s4 honamiyle kıyaslanamaz
htc one galaxy s4 sidik yarışı yapanlar en iyi kernel developerlardan francisco franco bile aldığı galaxy s4ü htc one'la takasa açmış durumda başlıca nedeni nexus4 kullandıktan sonra galaxy s4ün leş ekranı
kaynak plus.google.com/...
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onizuka_sensei 5 yıl
HOTNCES
onizuka_senseiGüya htc one ın üzerine telefon gelmeyecekti. Tabi snapdragon s800 geldi diğer firmalardan aşağı kalmaması lazım. Aman kullanıcıları düşünmeyin zaten. Ne olcak şimdi one sahipleri?? İşte bu yüzden bıraktım androidi. Alırsın amiral gemisi adlı bir telefon ödemişsindir bide ona hak etmediği bir değiri. Aradan 3 5 ay geçer aynı telefonun bakmışsın plus olanı çıkmış.
Sana katılmıyorum hatta htc iyi bile yapmış diyebilirim. Yakında piyasaya snapdragon s800 lü telefonlar çıkıcak ve htc de diyer firmalar gibi yeni telefon çıkarıyor aslında da bir durum normal başka firmalar çalışıp telefonlar yaparken htc nin yatıp hiçbirşey yapmaması olmazdı. Hem one üst sınıf bir telefon(şimdilik snapdragon s800 telefonlar çıktıgında üst-orta sınıf bir telefon olur hepten düşmez) ama sen şimdiden düşük görüyosan ben napıyım git gölük al o telefonun yapamadığı iş mi var çalıyıramayacağı uygulama mı var?

Kardeşim bak firma htc one ı tanıtırken bunun üzerine yıl içerisinde telefon çıkarmıyacağız dedi mi demedi mi?? Snapdragon 600 zaten full hdyi desteklemediğini açıkladığı halde htc bunu kullandı. Zaten hepimiz biliyorduk s800 e geçeceğini. Sadece ilk hangi firmanın geçeceğini bekledi bütün firmalar. Şimdi htc de bu sidik yarışına katılıp kullanıcıların gözünü boyamak için s800 e geçecek. Satışa çıktığı anda htc one direk geri pilanda kalacak ve htc one sahipleri tıpkı one x ve sensation sahipleri gibi tekrardan kazık yedikleri için pişman olacaklar. Sende iyi biliyosun daha önce sensation xl, xe, one x max ve one x+ ile bunu yaşadık. Ne oldu htc sensation ve one x e? Daha yılı dolmadan geri planda kaldı ve alan pişman olup firmayı suçladı. Güveni kalmadı o kullanıcıların firmaya. Aynı şeyi yapmıyacaz demelerine rağmen htc one a yapacaklar. Firma mali açıklama yaptığında hep zarar hep düşüş. Nedeni açık ve net ortada. Ben htc yi suçlamıyorum eleştirdiğim bu sidik yarışı. Ne olurdu o htc one ilk çıktığında s800 le gelseydi?? O zaman bir yıl boyunca üstüne telefon çıkarmak zorunda kalmazdı ve kullanıcıların güvenini kazanırdı. Ben on ay s3 kullandım ve o telefonu adam edebilmek için denemediğim custom rom değiştirmediğim kernel kalmadı heralde. İki aydır iPhone 5 kullanıyorum ve kafam acaip rahat. Yıl içinde yeni telefon gelmez hepimiz biliyoruz. Eylül Ekim gibi 5S çıkar ki 5 sahiplerinin almasına gerek yok. Sonraki seneye 6 çıkar bak işte o zaman paramı ayarlayıp alırım bi tane kafam rahat kullanırım. Android bu, insanları maymun iştahlı yaptı. Hep en son çıkan modeli en yüksek işlemcili hep enli olan bu ürünleri almaya çalışmaktan insanlar ne hale geldi. Kullanıcı desteği uygulama optimizasyonu stabilite yok firmalar kullanıcılar üzerinden ve reklamlarla para kazanıyor. Neyse ben daha konuşurum da çoğu kişi beni anlamıyor, dinlemiyor yada ilgilenmiyor. Ben sadece deneyimlerini paylaşan atıp tutmayan mobil teknoloji seven bi insanım. Falancanın funboy u değil...
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WmGMD 5 yıl
Şu htc one ın üstüne telefon gelmeyecekti diyenlere gıcık oluyorum adamlar 1 telefon yapsınlar kepenkleri indirip gitsinler saçmalamayın.Ayrıca o cihazlar statü göstergesi değil one da 2-3 sene boyunca rahat her şeyi yapabilcek bir cihaz.
Not:One kullanıyorum memnunum.
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DantevsVergil 5 yıl
yukuberk
Z ultra geldi, honami de gelcek artık diğer markalar kepenk indirebilir.

Sony Z Ultra'yi 5'inc olarak o özelliklerle zamaninda Xperia Z diye piyasaya sürmüs olsaydi, dedigin olabilirdi, ama 6.4inclik bir ekranla pazardaki alici kismini baya daraltti.
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JohnMullins 5 yıl
yurtdışından htc one getirecek arkadaşım geldiği gibi satıp htc one maxı bekliyorum :)
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