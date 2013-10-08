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HTC One Max lansman davetiyeleri dağıtılmaya başlandı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Max lansman davetiyeleri dağıtılmaya başlandı

HTC One amiral gemi modelinin tasarım ve teknik özelliklerini temel alarak piyasaya çıkacak ikinci akıllı telefon olan HTC One Max için nihayet etkinlik davetiyeleri gelmeye başladı. 

Firma iki ülkede etkinlik gerçekleştirecek. Bunlardan ilki 16 Ekim tarihinde Hong Kong'da olacak. Sektörden gelen bilgiler tedarikçi firmaların 16 Ekim tanıtımı için hazırlandığını daha önce ortaya çıkarmıştı. Bu bakımdan gün konusunda bir farklılık yaşanmadı. Etkinliğin ikincisi ise Tayvan'da olacak. 18 Ekim'deki bu etkinlik Kaohsiung şehrinde gerçekleştirilecek. 

HTC, davetiye metni ile cihazın bazı kritik özelliklerine de değinmiş. Bu özellikler parmak izi okuyucu, 5.9 inçlik Full HD ekran ve BoomSound şeklinde sıralanıyor. Cihazın diğer özelliklerinin ise Snapdragon 600 yongaseti, 2GB RAM, 1200mAh gücünde ek batarya taşıyan arka kapak aksesuarı, 32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD girişi olduğu tahmin ediliyor. 
Lansman konumu nedeniyle cihazın ilk etapta Çin ağırlıklı olmak üzere Asya bölgesinde satışa sunulacağı konuşuluyor. Sonrasında ise Avrupa ve ABD'de de pazara sunulacak.  

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antizero 5 yıl en beğenilen
Gorende s800 ile birsey yapacaginizi sanir. Millet almis bi s800 lafini agzina dolandiriyor. 4 cekirdekli s600 nasil yetmez size arkadas aklim almiyor insanlar teknolojiye ne kadar ac olmus. Havami atacaksiniz disarda bu telefonda s800 var diye.
Gozu doymaz insanligin bu bir gercek. Eskiden alo diycek makinamiz yoktu. Simdi hd ekranlara 4 cekirdekli islemcilere laf ediyorsunuz.
Gorende s800 ile birsey yapacaginizi sanir. Millet almis bi s800 lafini agzina dolandiriyor. 4 cekirdekli s600 nasil yetmez size arkadas aklim almiyor insanlar...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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nedensiz07 5 yıl
HTC için hayırlısı olur inşallah... her nekadar beni senstion xe aldığım zaman güncelleme noksanlığı ile yüzyüze bırakmış olsada bu piyasada hep olmasını isterim.. kalite deyince aklıma gelen nadir markalardan birisi.....
HTC için hayırlısı olur inşallah... her nekadar beni senstion xe aldığım zaman güncelleme noksanlığı ile yüzyüze bırakmış olsada bu piyasada hep olmasını isteri...
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foz54 5 yıl antizero
antizero
Gorende s800 ile birsey yapacaginizi sanir. Millet almis bi s800 lafini agzina dolandiriyor. 4 cekirdekli s600 nasil yetmez size arkadas aklim almiyor insanlar teknolojiye ne kadar ac olmus. Havami atacaksiniz disarda bu telefonda s800 var diye.
Gozu doymaz insanligin bu bir gercek. Eskiden alo diycek makinamiz yoktu. Simdi hd ekranlara 4 cekirdekli islemcilere laf ediyorsunuz.

Haklısın s600 übbrğenmeyen halt etmiş ancak bu telefon boyutuyla galaxy note'a rakip olarak yapıldı, note 3 te s800 varken ondan nasıl üstün olacak ki zaten yazılım konusunda da note önde, aynı fiyata satıldığını düşünürsek hangisi tercih edilir tahmin etmek zor değil.
Kısaca HTC yine geç kaldı, bu kafayla giderse daha çok zarar eder
antizeroGorende s800 ile birsey yapacaginizi sanir. Millet almis bi s800 lafini agzina dolandiriyor. 4 cekirdekli s600 nasil yetmez size arka...
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tkdy5434 5 yıl
bu aralar büyük ekran almam lazım 5.7 bile biraz küçük s600 yeter bana fiyatı 500 tl s800 lerden aşağıda olsun samsung sonyden hemen alaırım 400 de olsa olur 1970 e samsung note 3 internette telpa genpa güvencesinde fiyatlar gelmeye başladı one max 1500 1600 koşsun tamamdır
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tel iyi ama fiyattan kaybetcek 2000 liradan aşağı gelmez
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Lopster 5 yıl
Bakın bakalım One Max-Note 3'ü nasıl solluyo
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Tinuviél Luthién 5 yıl Lopster
gmtalha_44
Bakın bakalım One Max-Note 3'ü nasıl solluyo


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DH Misafiri 5 yıl
HTC One gibi üst seviye bir telefondan sonra bu islemci ve batarya max modeline yakismiyor.
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DH Misafiri 5 yıl
neden Snapdragon 600 anlam veremedim zaten zarar ediyorsun neden rakiplerinden daha düşük performanslı bir telefon yapıyorsun ki
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DH Misafiri 5 yıl
Heyecan ile bekliyorum normal şartlarda 6 ay once htc one almak istemiştim ancak internet odaklı ve video müzik ilgim sebebi ile adeta htc one ye aşık olmuştum o ses kalitesi ne Allahım gerçekten hayranlık uyandırıcı ancak one max haberleri gelmeye başlayınca bekleme kararı aldım eğer TR ye 2.200 tl ye kadsr girerse gözü kapalı alırım
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DH Misafiri 5 yıl
Daha erken değil mi HTC bi otur soluklan seneye çıkartırdın piyasaya, snapdragon 1600 ler varken :)
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DH Misafiri 5 yıl
htc ye bizi samsung a mahkum ettiği için kızıyorum... LG G2 artık tek kral bu sene...
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşım note 3 s800 ile gelmedi 1.9 ghz Exynos var arkadaşım milleti deri diye kandırıyor samsung
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DH Misafiri 5 yıl
Sayın çok değerli HTC yetkilileri; şuan piyasada Samsung Galaxy Note 3 ve Sony Xperia Z Ultra gibi güçlü donanıma sahip telefonlar varken HTC One Max almamız için sadece bi' neden söyler misiniz lütfen!
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