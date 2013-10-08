HTC One Max lansman davetiyeleri dağıtılmaya başlandı





HTC One amiral gemi modelinin tasarım ve teknik özelliklerini temel alarak piyasaya çıkacak ikinci akıllı telefon olan HTC One Max için nihayet etkinlik davetiyeleri gelmeye başladı.





Firma iki ülkede etkinlik gerçekleştirecek. Bunlardan ilki 16 Ekim tarihinde Hong Kong'da olacak. Sektörden gelen bilgiler tedarikçi firmaların 16 Ekim tanıtımı için hazırlandığını daha önce ortaya çıkarmıştı. Bu bakımdan gün konusunda bir farklılık yaşanmadı. Etkinliğin ikincisi ise Tayvan'da olacak. 18 Ekim'deki bu etkinlik Kaohsiung şehrinde gerçekleştirilecek.





HTC, davetiye metni ile cihazın bazı kritik özelliklerine de değinmiş. Bu özellikler parmak izi okuyucu, 5.9 inçlik Full HD ekran ve BoomSound şeklinde sıralanıyor. Cihazın diğer özelliklerinin ise Snapdragon 600 yongaseti, 2GB RAM, 1200mAh gücünde ek batarya taşıyan arka kapak aksesuarı, 32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD girişi olduğu tahmin ediliyor.

Lansman konumu nedeniyle cihazın ilk etapta Çin ağırlıklı olmak üzere Asya bölgesinde satışa sunulacağı konuşuluyor. Sonrasında ise Avrupa ve ABD'de de pazara sunulacak.