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HTC One Max modelinin çift SIM kartlı versiyonu ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Max modelinin çift SIM kartlı versiyonu ortaya çıktı
HTC'nin iddialı reklam kampanyasının merkezinde yer alan büyük ekranlı One Max modeli için geri sayım devam ederken, farklı kaynaklardan görseller gelmeye de devam ediyor.

Tayvan'dan gelen yeni görseller modelin Asya ve Doğu Avrupa pazarı için çift SIM kartlı bir versiyonunu hazırladığını gösteriyor. Görselde dikkat çeken aynen One Mini'de olduğu gibi plastik bir çerçevenin cihazı sarması ve arka kısımda da bir parmak izi okuyucusunun yer alması. Bunun dışında görsellerde genelde bilinen özellikler göze çarpıyor.

Modelin 5.9 inçlik SLCD3 ekranda Full HD çözünürlük ve Gorilla Glass 3 koruma camı sunması bekleniyor. İşlemci tarafında 2.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti yer alırken, grafik birimi ise Adreno 330. 

Ayrıca 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, UltraPixel kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, arka kısımda parmak okuyucu, 3200mAh batarya şeklinde muhtemel özellikler mevcut. Tasarım açısından One modeline oldukça benzeyen One Max, Robert Downey Jr.'ın verdiği ipuçlarına göre yine alüminyum bir kasaya sahip olacak. BlinkFeed, BoomSound, Beats Audio, HTC Zoe gibi yazılım ve donanım özellikleri ise standart olarak geliyor.

HTC One Max'in IFA 2013 fuarının ilk günü olan 6 Eylül'de tanıtılacağına dair beklentiler artıyor. Tanıtım sonrasında Ekim-Kasım döneminde de modelin global olarak satışına başlanacak.  
HTC One Max modelinin çift SIM kartlı versiyonu ortaya çıktı
HTC One Max modelinin çift SIM kartlı versiyonu ortaya çıktı
HTC One Max modelinin çift SIM kartlı versiyonu ortaya çıktı

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-Max-leaks-companys-first-phablet_id46833#4- Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TrMhMt 5 yıl en beğenilen wolf silver
wolf silver
Htc Baktı samsung hep aynı tasarımı yaparak cok fazla satıyor. O da samsunga benzemeye çalışıyor. Ulan samsung apple ye plastik telefon çıkarttın, sımdı sıra htc ye geldi. Ona da aynı tasarımı çıkarttiyorsun :D

Alakasi yok. Adamlar bu tasarim ile bir kac odul aldi. Simdi bu kadar guzel tasarimi bir modele koyup yeni tasarima gitmelerini beklemek yanlis olur.
wolf silverHtc Baktı samsung hep aynı tasarımı yaparak cok fazla satıyor. O da samsunga benzemeye çalışıyor. Ulan samsung apple ye plastik te...
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burakesan 5 yıl
Ekran boyutu sınırını kullanıcı belirliyor, ihtiyaçlara göre değişiyor. Mesela Galaxy Mega beni için çok büyük bir telefon değil. Elim, kolum büyük mü? Kesinlikle hayır, normal ölçülerde biriyim; ama ihtiyaçlarım (metinler, çizgi roman ve manga) vesilesiyle bana büyük gelmiyor. Bu yüzden ekran büyüklüğü konusunda bir sınır çizmek benim açımdan pek mantıklı ve gerekli bir şey değil.
Ekran boyutu sınırını kullanıcı belirliyor, ihtiyaçlara göre değişiyor. Mesela Galaxy Mega beni için çok büyük bir telefon değil. Elim, kolum büyük mü? Kesinlik...
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DH Misafiri 5 yıl
Kamera altında bulunun boşluk parmak izi okuyucusuymuş.
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DH Misafiri 5 yıl
z ultra duruken bu tipsize kim para verir.
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Htc one kullanıyorum bana göre piyasanın en guzel telefonu ama boyut büyüyünce kötü görünüyor gibi
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DH Misafiri 5 yıl
Tasarımda bence sorun yokta şu kameranın altındaki kare boşluk ne onu çözebilen varmı
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alp0007 5 yıl
senersongur
İPhone da yeni 5S modelini çift simli cikarabilir.

O zaman İPhone 5SS olur
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TearsForFears 5 yıl
Ekran 5.9 inç kasasıyla 6.2 inç oluyor.:D Htc One tasarımı güzeldi ama aynı tasarım 6 inç telefona gitmemiş bence.Çok boşluk var altta ve üstte.
Htc One ile Samsung Galaxy S4'ün boyutları hemen hemen aynı arada 1 mm oynuyor.Ama gel gelelim Htc One 4.7 inç iken Galaxy S4 5 inç ekrana sahip.Bu telefon değil tablet olmuş bence.Alınabilir boyuttaki en iyi telefon Note 3 olacaktır diye düşünüyorum.S3 kasasına S4'ü sığdırdıkları gibi Note 2 kasasına 5,7 inçlik Note 3 sığdırırlarsa mükemmel olur.Tasarımda da plastikten biraz daha iyi malzeme kullanılsa Samsung +5.5 inçte rakipsiz olur.
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Illustrious. 5 yıl
HTC One tamam ama bu olmamış.
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Balawitz 5 yıl
O tasarim one max'a yakismamis. Kasa bombos.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kapak cıktıgına göre o öve öve bitiremediğiniz aliminyum kapak ile gelmiyor şuan honami hepsinden önde
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burakesan 5 yıl
Ekran boyutu sınırını kullanıcı belirliyor, ihtiyaçlara göre değişiyor. Mesela Galaxy Mega beni için çok büyük bir telefon değil. Elim, kolum büyük mü? Kesinlikle hayır, normal ölçülerde biriyim; ama ihtiyaçlarım (metinler, çizgi roman ve manga) vesilesiyle bana büyük gelmiyor. Bu yüzden ekran büyüklüğü konusunda bir sınır çizmek benim açımdan pek mantıklı ve gerekli bir şey değil.
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Farwynd 5 yıl
İyi güzelde yanlar plastik olunca bir anlamı kalmıyor ki tasarımın...
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