HTC One Max modelinin çift SIM kartlı versiyonu ortaya çıktı





HTC'nin iddialı reklam kampanyasının merkezinde yer alan büyük ekranlı One Max modeli için geri sayım devam ederken, farklı kaynaklardan görseller gelmeye de devam ediyor.





Tayvan'dan gelen yeni görseller modelin Asya ve Doğu Avrupa pazarı için çift SIM kartlı bir versiyonunu hazırladığını gösteriyor. Görselde dikkat çeken aynen One Mini'de olduğu gibi plastik bir çerçevenin cihazı sarması ve arka kısımda da bir parmak izi okuyucusunun yer alması. Bunun dışında görsellerde genelde bilinen özellikler göze çarpıyor.





Modelin 5.9 inçlik SLCD3 ekranda Full HD çözünürlük ve Gorilla Glass 3 koruma camı sunması bekleniyor. İşlemci tarafında 2.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti yer alırken, grafik birimi ise Adreno 330.





Ayrıca 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, UltraPixel kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, arka kısımda parmak okuyucu, 3200mAh batarya şeklinde muhtemel özellikler mevcut. Tasarım açısından One modeline oldukça benzeyen One Max, Robert Downey Jr.'ın verdiği ipuçlarına göre yine alüminyum bir kasaya sahip olacak. BlinkFeed, BoomSound, Beats Audio, HTC Zoe gibi yazılım ve donanım özellikleri ise standart olarak geliyor.





HTC One Max'in IFA 2013 fuarının ilk günü olan 6 Eylül'de tanıtılacağına dair beklentiler artıyor. Tanıtım sonrasında Ekim-Kasım döneminde de modelin global olarak satışına başlanacak.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-Max-leaks-companys-first-phablet_id46833#4-