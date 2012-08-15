HTC One S, EISA tarafından ''Avrupa'nın en iyi sosyal medya telefonu'' seçildi

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC Corporation, nisan ayından itibaren satışına başlanan One S modelinin, EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) tarafından, "Avrupa'nın En İyi Sosyal Medya Telefonu'' olarak seçildiğini açıkladı. Gelen bu yeni ödülle HTC, geçen yıl Facebook odaklı ChaCha ile kazandığı ödülden sonra ikinci kez aynı kategoride ödül kazanmış oldu.

HTC EMEA Bölge Başkanı Florian Seiche: ''Tüketiciler akıllı telefonları aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde içeriklere ulaşmak ve sürekli iletişim içinde olmak istiyorlar. Bu nedenle HTC'de önceliğimiz, kişisel mobil deneyimleri en üst düzeyde yaşatmak. İkinci kez bu ödülle onurlandırılıyor olmaktan çok memnunuz. Hem EISA'ya hem de müşterilerimize, HTC'yi sürekli destekledikleri için teşekkür ederiz.'' dedi.

''2012-2013 Avrupa'nın En İyi Sosyal Medya Telefonu'' ödülü, sosyal medya entegrasyonu, ağ oluşturma, bir cep telefonunun birden fazla sosyal ağ arasında basit şekilde bağlantı sağlaması, içerik paylaşımının ve sosyal etkileşimin kolaylaştırılması gibi faktörler değerlendirilerek verilmiş.