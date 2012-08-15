Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One S, EISA tarafından ''Avrupa'nın en iyi sosyal medya telefonu'' seçildi

6 yıl
2,8b
1
22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One S, EISA tarafından ''Avrupa'nın en iyi sosyal medya telefonu'' seçildi
Tam Boyutta Gör
Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC Corporation, nisan ayından itibaren satışına başlanan One S modelinin, EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) tarafından, "Avrupa'nın En İyi Sosyal Medya Telefonu'' olarak seçildiğini açıkladı. Gelen bu yeni ödülle HTC, geçen yıl Facebook odaklı ChaCha ile kazandığı ödülden sonra ikinci kez aynı kategoride ödül kazanmış oldu.
HTC EMEA Bölge Başkanı Florian Seiche: ''Tüketiciler akıllı telefonları aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde içeriklere ulaşmak ve sürekli iletişim içinde olmak istiyorlar. Bu nedenle HTC'de önceliğimiz, kişisel mobil deneyimleri en üst düzeyde yaşatmak. İkinci kez bu ödülle onurlandırılıyor olmaktan çok memnunuz. Hem EISA'ya hem de müşterilerimize, HTC'yi sürekli destekledikleri için teşekkür ederiz.'' dedi. 
''2012-2013 Avrupa'nın En İyi Sosyal Medya Telefonu'' ödülü, sosyal medya entegrasyonu, ağ oluşturma, bir cep telefonunun birden fazla sosyal ağ arasında basit şekilde bağlantı sağlaması, içerik paylaşımının ve sosyal etkileşimin kolaylaştırılması gibi faktörler değerlendirilerek verilmiş.
HTC One S, EISA tarafından ''Avrupa'nın en iyi sosyal medya telefonu'' seçildi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Djalma Feitosa Dias 6 yıl en beğenilen
CR7_35

Şaşırmadım sonuçlarda da bütün telefonları sollamıştı zaten şuan da bana göre en iyi telefon konumunda gerek donanımıyla gerek tasarımıyla ha bi sorunu olur o da şarj onuda halletseler keşke.4.3 en ideal ekran 4.7 veya 4.8 inç ekranlar hem tercih edildiğini sanmıyorum hemde kullanmam hani. One Sin özelliği yeni nesil 1.7 dual core işlemcisi olması.
Senin 1.7 ghz dediğin işlemci eski nesil snapdragon s3:D Yeni nesil işlemci 1.5ghz hızında çalışan s4 .Türkiyede S3 1.7ghz versiyonu satılıyor.Yani türkiyede kiler bildiğin kazık.

CR7_35Şaşırmadım sonuçlarda da bütün telefonları sollamıştı zaten şuan da bana göre en iyi telefon konumunda gerek donanımıyla gerek ta...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Saint BigJon 6 yıl
ahh tamamı S4 çıkaydıda daha çok sataydı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schwartzenius 6 yıl
One XL çıkardılar birde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theasus 6 yıl
depeche35

HTC iflasın eşiğinde; tek umudu Note 2 ye benzer bir 5 i bu ayın sonunda lansmanı yapacağı.


Arkadaş zarar ile iflası karıştırmış.

Her zarar eden şirket batsaydı bugün Apple diye bir şirket olmazdı.


Bakınız 1990-2000 yılları Apple tarihi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theasus 6 yıl
Çok güzel bir telefon ama Türkiye'de fiyat açısından çok yanlış bir yere konumlandırıldı.
Genelde fiyatına bakanlar biraz daha veririm S3 yada One X alırım diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 6 yıl
s3 diyenler gidin sizde avrupadan alınnnn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 6 yıl en beğenilen
CR7_35

Şaşırmadım sonuçlarda da bütün telefonları sollamıştı zaten şuan da bana göre en iyi telefon konumunda gerek donanımıyla gerek tasarımıyla ha bi sorunu olur o da şarj onuda halletseler keşke.4.3 en ideal ekran 4.7 veya 4.8 inç ekranlar hem tercih edildiğini sanmıyorum hemde kullanmam hani. One Sin özelliği yeni nesil 1.7 dual core işlemcisi olması.
Senin 1.7 ghz dediğin işlemci eski nesil snapdragon s3:D Yeni nesil işlemci 1.5ghz hızında çalışan s4 .Türkiyede S3 1.7ghz versiyonu satılıyor.Yani türkiyede kiler bildiğin kazık.

Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 6 yıl
one s daha küçük bir telefon olsaydı daha çok tercih edilirdi. ekranının 4,3" olmasına rağmen one x'ten yeterince küçük değil. bir de ekran pentile olmasaydı harika olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HighonFire 6 yıl
Amoled ve eski S3 işlemci bitirdi One Si. Yoksa S3ten One Xten neyi eksik?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raider84 6 yıl
Güzelim telefonu rezil ettin HTC. Güzelim telefon şu anda S3 ile satılmasaydı çoktan almıştım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 6 yıl
Bende var s4'lü sosyal telefonda ödülünü almışta 3g'de şarjı çok az gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AzRocK 6 yıl
2 yıl üst üste almışlar. Başarılarının devamını dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afavar 6 yıl
assasin44
ErdemZenOne Xin Sten neyi eksik?
One S daha güzel bence işlemcisi olsun herşeyiyle x den daha iyi BENCE.S4 platformu için diyorum tabi bunu.

Katılıyorum güzel cihaz.S3 ve One X e tercih ederim çünkü 4.7 inch bana göre büyük bir ekran.4.3 inchin üzerini sevmiyorum ben.Eğer saçma sapan sorunları olmasydı bende alacaktım bir tane One S.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CR7_35 6 yıl
Şaşırmadım sonuçlarda da bütün telefonları sollamıştı zaten şuan da bana göre en iyi telefon konumunda gerek donanımıyla gerek tasarımıyla ha bi sorunu olur o da şarj onuda halletseler keşke.4.3 en ideal ekran 4.7 veya 4.8 inç ekranlar hem tercih edildiğini sanmıyorum hemde kullanmam hani.

One S'in özelliği yeni nesil 1.7 dual core işlemcisi olması.

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2792 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic TX-L55DT50E video inceleme "Panasonic'in 55" yeni nesil akıllı televizyonu ve sinema sistemleri mercek altında" 6 yıl Western Digital Red 2 TB NAS disk sürücü video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim