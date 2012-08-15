HTC One S, EISA tarafından ''Avrupa'nın en iyi sosyal medya telefonu'' seçildi

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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC Corporation, nisan ayından itibaren satışına başlanan One S modelinin, EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) tarafından, "Avrupa'nın En İyi Sosyal Medya Telefonu'' olarak seçildiğini açıkladı. Gelen bu yeni ödülle HTC, geçen yıl Facebook odaklı ChaCha ile kazandığı ödülden sonra ikinci kez aynı kategoride ödül kazanmış oldu.
HTC EMEA Bölge Başkanı Florian Seiche: ''Tüketiciler akıllı telefonları aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde içeriklere ulaşmak ve sürekli iletişim içinde olmak istiyorlar. Bu nedenle HTC'de önceliğimiz, kişisel mobil deneyimleri en üst düzeyde yaşatmak. İkinci kez bu ödülle onurlandırılıyor olmaktan çok memnunuz. Hem EISA'ya hem de müşterilerimize, HTC'yi sürekli destekledikleri için teşekkür ederiz.'' dedi.
''2012-2013 Avrupa'nın En İyi Sosyal Medya Telefonu'' ödülü, sosyal medya entegrasyonu, ağ oluşturma, bir cep telefonunun birden fazla sosyal ağ arasında basit şekilde bağlantı sağlaması, içerik paylaşımının ve sosyal etkileşimin kolaylaştırılması gibi faktörler değerlendirilerek verilmiş.
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Arkadaş zarar ile iflası karıştırmış.
Her zarar eden şirket batsaydı bugün Apple diye bir şirket olmazdı.
Bakınız 1990-2000 yılları Apple tarihi.
Genelde fiyatına bakanlar biraz daha veririm S3 yada One X alırım diyor.
Katılıyorum güzel cihaz.S3 ve One X e tercih ederim çünkü 4.7 inch bana göre büyük bir ekran.4.3 inchin üzerini sevmiyorum ben.Eğer saçma sapan sorunları olmasydı bende alacaktım bir tane One S.
One S'in özelliği yeni nesil 1.7 dual core işlemcisi olması.
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