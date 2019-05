HTC One S için Android 4.0.4 ve Sense 4.1 güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başladı

HTC, Avrupa'daki uluslararası One S sürümü kullanıcıları için Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ve Sense 4.1 yükseltmesini içeren yeni güncellemeyi dağıtmaya başladı. Çeşitli bölgelerden gelen bildiriler, OTA olarak gelen bu yazılımı onayladı.

Halihazırda Android 4.1 Jelly Bean güncellemesini One serisi cihazları için doğrulayan Tayvanlı üretici, bunun öncesinde ilk olarak Tegra 3 çipsetli One X ve şimdi de Snapdragon S4 çipsetli One S'i Ice Cream Sandwich ile Sense kullanıcı arayüzünün son sürümlerine güncelledi.

157MB büyüklüğündeki yazılım paketi, genel anlamda performans artışı sağlıyor, stabilitesi arttırılarak sistem üzerindeki yükü azaltılmış Sense 4.1, ufak arayüz değişiklikleri ve daha hızlı bir kamera uygulamasını beraberinde getiriyor. Bunlara ek olarak Electronic Arts'ın en yeni Android oyunlarının Google Play Store bağlantılarına yönlendirme yapan Gamebox uygulaması ön yüklü olarak yer alıyor.

Yakında Amerika'daki T-Mobile operatörüyle satılan One S modelleri için de yayınlanması beklenen Android 4.0.4 güncellemesini Ayarlar/Telefon Hakkında/HTC Yazılım Güncellemeleri menüsünden kontrol edebilirsiniz. Uluslararası One S akıllı telefonu için son yazılımın en geç birkaç gün içerisinde dünya genelindeki kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından erişilebilir hale geleceğini söyleyebiliriz.

http://www.allaboutphones.nl/nieuws/20724/htc-one-s-krijgt-de-beschikking-over-android-404-en-sense-41-middels-een-update.html