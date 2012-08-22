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HTC One S için Android 4.0.4 ve Sense 4.1 güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başladı

6 yıl
3,4b
1
17
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC, Avrupa'daki uluslararası One S sürümü kullanıcıları için Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ve Sense 4.1 yükseltmesini içeren yeni güncellemeyi dağıtmaya başladı. Çeşitli bölgelerden gelen bildiriler, OTA olarak gelen bu yazılımı onayladı.
Halihazırda Android 4.1 Jelly Bean güncellemesini One serisi cihazları için doğrulayan Tayvanlı üretici, bunun öncesinde ilk olarak Tegra 3 çipsetli One X ve şimdi de Snapdragon S4 çipsetli One S'i Ice Cream Sandwich ile Sense kullanıcı arayüzünün son sürümlerine güncelledi.
157MB büyüklüğündeki yazılım paketi, genel anlamda performans artışı sağlıyor, stabilitesi arttırılarak sistem üzerindeki yükü azaltılmış Sense 4.1, ufak arayüz değişiklikleri ve daha hızlı bir kamera uygulamasını beraberinde getiriyor. Bunlara ek olarak Electronic Arts'ın en yeni Android oyunlarının Google Play Store bağlantılarına yönlendirme yapan Gamebox uygulaması ön yüklü olarak yer alıyor.
Yakında Amerika'daki T-Mobile operatörüyle satılan One S modelleri için de yayınlanması beklenen Android 4.0.4 güncellemesini Ayarlar/Telefon Hakkında/HTC Yazılım Güncellemeleri menüsünden kontrol edebilirsiniz. Uluslararası One S akıllı telefonu için son yazılımın en geç birkaç gün içerisinde dünya genelindeki kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından erişilebilir hale geleceğini söyleyebiliriz. 

http://www.allaboutphones.nl/nieuws/20724/htc-one-s-krijgt-de-beschikking-over-android-404-en-sense-41-middels-een-update.html Yorum Yaz
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byJuck 6 yıl
Sensation ailesinde görmek isteriz
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Amedra 6 yıl
byJuck

Sensation ailesinde görmek isteriz


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DH Misafiri 6 yıl
Umarım Jelly Beans güncellemesini verirler.
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lankawitr 6 yıl
arkadaslar ben s4 islemcisini kullaniyorum fransada yasiyorum guncelleme paketi geldi indirdim ama kuramiyorum yardimci olabilirmisiniz ? yukle diyorum telefon kapaniyor acilirken rootda aciliyor zipli dosyayi seciyorum imza onaylanmadi dio imzayi kaldiriorum dosya eksik diyor bir turlu kuramadim ne yapmam lazim ?
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar daha şimdi HTC müşteri hizmetleri ile görüştüm. Resmi açıklama olmamakla birlikte şu an da S3'lü One S 4.0.4 ve sense 4.1 güncellemesini alamıyor.
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dcup 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar daha şimdi HTC müşteri hizmetleri ile görüştüm. Resmi açıklama olmamakla birlikte şu an da S3'lü One S 4.0.4 ve sense 4.1 güncellemesini alamıyor.

Evet halen S3 lere güncelleme verilmedi.
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Klitz 6 yıl
acmtncy
htc şu telefona pentile qhd ekran koyarak mundar etti güzelim telefonu. içindeki s4e yazık yahu.

bazılarında S4 bile yok :D
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1080p 6 yıl
Boyutuna gore ekrani ufak bir telefon
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acmtncy 6 yıl
htc şu telefona pentile qhd ekran koyarak mundar etti güzelim telefonu. içindeki s4'e yazık yahu.
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Emin83 6 yıl
Telefonu aldım ertesı gun sattım.Üsttekı sım kart kapagı cok dandık.Gıcır gıcır delı ettı benı.Yoksa hayal ettıgım telefondu
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Firaristt 6 yıl
Biz Android 4.1.1 alacağız, HTC, 4.0.4'ü yeni veriyor...HTC'e hızlı güncellenecek, sağlam donanımlı cihazlar gerekiyor.(Galaxy S3 kullanıcısıyım)
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DH Misafiri 6 yıl
bugün ben güncelledim performansını bilmem ama şebeke sorunu biraz düzelmiş gibi ayrıca telefonu almanyadan almıştım şebeke sorunu 4.1 ile tamamen düzelirse satmayı düşündüğüm teli artık hiç satmam çünkü çok hoş bi telefon
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Bilal Akgündüz 6 yıl
JohnLord
Bilal Akgündüz
gallagher2001peki bizde satilan S3 lu verisyon icin 4.1 guncellemesi ne durumda ?
Buyrun: donanimhaber.com/...
Snapdragon 3 S3 oluyo sayın moderatörüm :D

:D eksik okumuşum kusura bakma. Snapdragon S3'lü model , S4'lü One S'ten yaklaşık bir ay daha geç güncellenir diye tahmin ediyorum. Ne olursa olsun cihazın dünya genelinde kullanıcı sayısı, güncelleme konusundaki birincil ölçüt kabul ediliyor. Farklı çipsetle gelen farklı cihaz ikinci planda kalır.
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