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HTC One S için Android Jelly Bean güncellemesi yıl sonuna kadar yayınlanacak

6 yıl
1b
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40
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ayın ortalarında One SE Special Edition cihazını Tayvan için duyuran HTC, beyaz renkli, 64GB dahili hafızalı ve Android 4.1.1 işletim sistemli bu akıllı telefonuyla mevcut One S modeline sahip kullanıcıları güncelleme hususunda umutlandırmıştı. Şimdiye kadar yazılım yükseltme takvimiyle ilgili yeni bir detay paylaşmayan uzak doğulu firmanın geçen bu dönemde Sense 4+ kullanıcı arayüzünü yayınlaması ve başta One X olmak üzere yürütülen geliştirme çalışmalarında vuku bulan bazı hatalar dağıtımı geciktirmişti. 
Ancak HTC Avrupa sözcüsüyle irtibata geçen Fudzilla'nın kısa süre önce bildirdiği gibi bugün One X için Hindistan'da güncelleme dağıtımına başlandı. Önümüzdeki günlerde diğer ülkelere de yayılacak olan dağıtıma birkaç hafta içerisinde One S de dahil olabilir. HTC'nin yeni yazılımlarıyla alakalı önemli detaylar paylaşan Fudzilla sitesi, yine bir HTC sözcüsünden elde ettiği veriler ışığında One S'nin yıl sonuna kadar Android 4.1 Jelly Bean ve HTC One X+'a eşlik eden tüm yeniliklerle birlikte Sense 4+ kullanıcı arayüzüne güncelleneceğini müjdeledi.
Kamera, müzik, galeri ve takvim uygulamalarında önemli yenilikler, enerji yönetimiyle ilgili iyileştirmeler, performans ve pil ömrü artışı ile Google Now sanal yardımcı hizmetini bünyesinde barındıracak güncelleme, Sense arayüzünü yeni diller için de destekli hale getirecek. Dağıtımın yeni bir problemle karşılaşılmaması halinde Aralık sonuna kalmadan başlayacağı ifade ediliyor. 

http://www.fudzilla.com/home/item/29566-htc-one-s-getting-41-this-year Yorum Yaz
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Amedra 6 yıl en beğenilen
4w3e

HTC one x kullanan biri olarak utanarak söylüyorum bu yıl sonuna kadar alacak diye bir takvim vermeleri cidden rezillik koskoca firma bir tarih veremiyorsa açıklama yapmıyorsa ters giden bişeyler var demektir tek kelime ile yazık..

sense arayüzünden dolayıdır. Oldum olası en geç güncelleme hTC'ye geliyor.

Şahsen ahım şahım değişen bir şey olacağını pek sanmıyorum ama güncellemeyi elbet hak eden bir model. Eminim bundan sonraki sistem güncelleştirmesini bu modele vermeyip yeni model için arayışlara çıkacaklar.

Firmaya aşığım orası ayrı ama stratejilerinden nefret ediyorum.
4w3eHTC one x kullanan biri olarak utanarak söylüyorum bu yıl sonuna kadar alacak diye bir takvim vermeleri cidden rezillik koskoca fir...
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user9999 6 yıl
Htc One S güncellemesi hala niye gelmedi :(
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DH Misafiri 6 yıl
Allah aşkına sense diyip duruyosunuz. yok touchwiz kotuymus yok şöyle yok böyle. adamlar daha kendi arayuzunu kendi telefonlarına ayarlayamiyolar. one x e bile agir geliyo. sense diyenler. sense in ne artısı var? touchwiz gayet akıcı. gördük one x i de sense i de. bişeyi secip kaydet diyince telefon sapitiyo. alttan siyah bi bölüm çıkıp 3-4 sn gitmiyo. ayrıca menude o alttaki yeşil kaydirmali bölüm ne ya. android 1 gibi.. insanlar neden farketmiyo ki. mesela note 2. sadece yazılımları için bile ezer diğer tüm telefonları. artık donanımı herkes yapıyo. önemli olan yazilim. akıcılık. gidin bi araştırın one s in işlemci tabanını da.
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Klack 6 yıl
ohoo daha yeni mi alıyor bu cihaz. yazık la.
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-Darth Vader 6 yıl
dephyr
Tolgá
dephyr
Tolgá One V yede güncelleme verseler fena olmaz.
htc one v için asla güncelleme gelmeyecek boşuna beklemeyin teli alırken düşünecektiniz 512 mb ramle ne olur ki? bu telefon için düşük model olması ve donanım için jb yetersiz shiftdelete.net/...
Verseydin 500 tl daha alırdım 1gb ramlı telefon.HTC çalışanı mısın ?Donanım yetersizmiş güldürme beni.
güncelleme için donanım yetersiz dedim sen htc calısanı olmakla itham ediyorsun o zaman ne işin var forumda ?paran kadar konuş

Bu söylediğine katılmıyorum adamım. Bendede htc one x var Jelly bean bekliyorum bende hala. Şimdi ben sana paran kadar konuş desem hoş bir davranış olurmu ? Tabikide olmaz. Karşındakini kırmıyacak şekilde cevap verirsen daha iyi olur. Çok bilmişliğin alemi yok.
İyi forumlar ..
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dephyr 6 yıl -Darth Vader
Emre Deniz*

dephyr

Tolgá
dephyr
Tolgá One V yede güncelleme verseler fena olmaz.
htc one v için asla güncelleme gelmeyecek boşuna beklemeyin teli alırken düşünecektiniz 512 mb ramle ne olur ki? bu telefon için düşük model olması ve donanım için jb yetersiz shiftdelete.net/...
Verseydin 500 tl daha alırdım 1gb ramlı telefon.HTC çalışanı mısın ?Donanım yetersizmiş güldürme beni.
güncelleme için donanım yetersiz dedim sen htc calısanı olmakla itham ediyorsun o zaman ne işin var forumda ?paran kadar konuş


Bu söylediğine katılmıyorum adamım. Bendede htc one x var Jelly bean bekliyorum bende hala. Şimdi ben sana paran kadar konuş desem hoş bir davranış olurmu ? Tabikide olmaz. Karşındakini kırmıyacak şekilde cevap verirsen daha iyi olur. Çok bilmişliğin alemi yok.

İyi forumlar ..

senin kulakların duyuyor mu?gözlerin okuyup da anlıyormusun?ben ne demişim iyi oku eğer anlayamadıysan sesli oku !!!!!...
512 mb ramle calışan telefonlara destek verilmeyeceğini açıklamış güncelleme için donanımın yetersiz oldugunu bunu bizzat htc diyor bunun altına linkini de koydum ama kendini çok bilmiş bildiğini zannedip bana ukala bir şekilde yorum yapıp kedi uzanamadığı yere mundar dercesine eziklik duygusuyla ötmeye çalışıyor
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Litminov 6 yıl
Google dışındaki telefonlar güncellemeri çok geç alıyor.
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Mr. Jingles 6 yıl
JB ta ne zaman çıktı hala daha bekliyor. Gerçekten Nexus'tan başkası yalan Android'de.
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Tolgá 6 yıl
One V yede güncelleme verseler fena olmaz.
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dephyr 6 yıl Tolgá
Tolgá

One V yede güncelleme verseler fena olmaz.

htc one v için asla güncelleme gelmeyecek boşuna beklemeyin teli alırken düşünecektiniz 512 mb ramle ne olur ki?
bu telefon için düşük model olması ve donanım için jb yetersiz
shiftdelete.net/...
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Hobar 6 yıl
Mobil cihazlada güncelleme sıkıntısı ile ilgili düşüncelerimi yazdım. isteyen okuyabilir. forum.donanimhaber.com/...
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necros76 6 yıl
cagataykoroglu
konsolalmayacalisanadamAdamlar amiral gemi dediği cihazlara güncelleme vermiyor. Samsung bu konuda örnek alınmalı.
Güncelleme konusunda örnek alınacaksa ZTE alınmalı. Görüyoruz s2 ve note un halini.

s2 ile note ne olmuş
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necros76 6 yıl
FERFEROS
onbeskarakterli
dephyr
konsolalmayacalisanadam Adamlar amiral gemi dediği cihazlara güncelleme vermiyor. Samsung bu konuda örnek alınmalı.
samsungda basit touch wiz arayüzüyle tabii ki güncelleme alır maksat farklı olmak değil mi?
Şimdi siz HTC entegrasyonu zor bir arayüz yazdı ve güncelleme veremiyor diye gurur mu duyuyorsunuz yani? Ben de Galaxy S2mle gurur duyuyorum. Sensation ile aynı zamanda satışta olan bu telefon bir ay içinde 4.1.2 alacak. Sensation nerede? Ayrıca Sense 4 arayüzü eski Sense arayüzünü aratıyor bana göre. Sense 4 ile kıyaslıyorsanız Touchwiz UX hiç de kötü bir arayüz değil.
Sonuna kadar katılıyorum. Sensation alırken S2 ile Sensation arasında kalmıştım.Gittim Sense var diye Sensationı seçtim. Şimdi pişmanım.Daha önce de Desire HD kullanmıştım.Onda da durum aynı. HTCden bir daha telefon almayı düşünmüyorum.

evet çok haklısınız.HTC nın işi vasat. Galaxy sII mle çok mutluyum.
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FERFEROS 6 yıl
onbeskarakterli
dephyr
konsolalmayacalisanadam Adamlar amiral gemi dediği cihazlara güncelleme vermiyor. Samsung bu konuda örnek alınmalı.
samsungda basit touch wiz arayüzüyle tabii ki güncelleme alır maksat farklı olmak değil mi?
Şimdi siz HTC entegrasyonu zor bir arayüz yazdı ve güncelleme veremiyor diye gurur mu duyuyorsunuz yani? Ben de Galaxy S2mle gurur duyuyorum. Sensation ile aynı zamanda satışta olan bu telefon bir ay içinde 4.1.2 alacak. Sensation nerede? Ayrıca Sense 4 arayüzü eski Sense arayüzünü aratıyor bana göre. Sense 4 ile kıyaslıyorsanız Touchwiz UX hiç de kötü bir arayüz değil.

Sonuna kadar katılıyorum. Sensation alırken S2 ile Sensation arasında kalmıştım.Gittim Sense var diye Sensation'ı seçtim. Şimdi pişmanım.Daha önce de Desire HD kullanmıştım.Onda da durum aynı. HTC'den bir daha telefon almayı düşünmüyorum.
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relais 6 yıl FERFEROS
FERFEROS

onbeskarakterli

dephyr
konsolalmayacalisanadam Adamlar amiral gemi dediği cihazlara güncelleme vermiyor. Samsung bu konuda örnek alınmalı.
samsungda basit touch wiz arayüzüyle tabii ki güncelleme alır maksat farklı olmak değil mi?
Şimdi siz HTC entegrasyonu zor bir arayüz yazdı ve güncelleme veremiyor diye gurur mu duyuyorsunuz yani? Ben de Galaxy S2mle gurur duyuyorum. Sensation ile aynı zamanda satışta olan bu telefon bir ay içinde 4.1.2 alacak. Sensation nerede? Ayrıca Sense 4 arayüzü eski Sense arayüzünü aratıyor bana göre. Sense 4 ile kıyaslıyorsanız Touchwiz UX hiç de kötü bir arayüz değil.


Sonuna kadar katılıyorum. Sensation alırken S2 ile Sensation arasında kalmıştım.Gittim Sense var diye Sensation'ı seçtim. Şimdi pişmanım.Daha önce de Desire HD kullanmıştım.Onda da durum aynı. HTC'den bir daha telefon almayı düşünmüyorum.

Güncellemenin hızlı yayınlanması sizin için bu kadar önemliyse ne HTC ne Samsung ne de Nexus alın. Gidin tek çekirdekli 512 mb ramli cihaza android 4.2 yayınlanan ZTE N880E alın.

512 Ram ile Andoid 2.3.5 bile zor çalışırken siz 4.2 çalıştırın mutlu olun.

(Windown 98'li bilgisayara Windows 8 kurmak gibi olur, kasar masar ama arkadaşlarınıza 4.2 kullanıyorum dersiniz)
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