HTC One S için Android Jelly Bean güncellemesi yıl sonuna kadar yayınlanacak

Geçtiğimiz ayın ortalarında One SE Special Edition cihazını Tayvan için duyuran HTC, beyaz renkli, 64GB dahili hafızalı ve Android 4.1.1 işletim sistemli bu akıllı telefonuyla mevcut One S modeline sahip kullanıcıları güncelleme hususunda umutlandırmıştı. Şimdiye kadar yazılım yükseltme takvimiyle ilgili yeni bir detay paylaşmayan uzak doğulu firmanın geçen bu dönemde Sense 4+ kullanıcı arayüzünü yayınlaması ve başta One X olmak üzere yürütülen geliştirme çalışmalarında vuku bulan bazı hatalar dağıtımı geciktirmişti.

Ancak HTC Avrupa sözcüsüyle irtibata geçen Fudzilla'nın kısa süre önce bildirdiği gibi bugün One X için Hindistan'da güncelleme dağıtımına başlandı. Önümüzdeki günlerde diğer ülkelere de yayılacak olan dağıtıma birkaç hafta içerisinde One S de dahil olabilir. HTC'nin yeni yazılımlarıyla alakalı önemli detaylar paylaşan Fudzilla sitesi, yine bir HTC sözcüsünden elde ettiği veriler ışığında One S'nin yıl sonuna kadar Android 4.1 Jelly Bean ve HTC One X+'a eşlik eden tüm yeniliklerle birlikte Sense 4+ kullanıcı arayüzüne güncelleneceğini müjdeledi.

Kamera, müzik, galeri ve takvim uygulamalarında önemli yenilikler, enerji yönetimiyle ilgili iyileştirmeler, performans ve pil ömrü artışı ile Google Now sanal yardımcı hizmetini bünyesinde barındıracak güncelleme, Sense arayüzünü yeni diller için de destekli hale getirecek. Dağıtımın yeni bir problemle karşılaşılmaması halinde Aralık sonuna kalmadan başlayacağı ifade ediliyor.

http://www.fudzilla.com/home/item/29566-htc-one-s-getting-41-this-year