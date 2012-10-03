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HTC One X+ 22 Ekim'de satışa sunuluyor

6 yıl
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1
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC'nin dün resmen duyurduğu yenilenen amiral gemisi One X+'a ait fiyat ve çıkış tarihi bilgileri İngiliz perakendeci Clove aracılığıyla gün yüzüne çıktı. 22 Ekim'de dağıtımına başlanacak olan NVIDIA'nın tek çekirdekte 1.7GHz, dört işlemciyle 1.6GHz frekansında çalışan ve 520MHz'lik GeForce ULP GPU'ya sahip AP37 Tegra 3+ çipsetine ev sahipliği yapan ilk akıllı telefon, S720e model numaralı One X ile aynı boyutlarda, 5 gram daha ağır ve daha iyi teknik özellikleri yapısında ihtiva ediyor.
Yılın ilk çeyreğinde amiral gemisini 32GB dahili hafızayla tanıtan HTC, güncellenen modelde eleştirilen kısımlara takviye yaparak daha iyi bir aygıt ortaya çıkarmış. 64GB dahili hafıza, 2100 mAh pil, Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi ve Sense 4+ kullanıcı arayüzünün mevcut olduğu akıllı telefon oldukça iyi özelliklere sahip olsa da 2012 son çeyreği için yeterli bir üst düzey ürün olmayacağı tahmin ediliyordu. Ancak One X+'ın vergisiz 395£ - 635$'dan fiyatlandırılması bu düşünceyi cihaz piyasaya sürülmeden çürütmüş oldu. 64GB hafızaya sahip rakipleri çok daha yüksek seviyelerden alıcı bulurken Tayvanlı üreticinin iyileştirilmiş, en güncel Android sürümüne sahip telefonu gayet uygun bir fiyatla Ekim ayı sonunda satın alınabilecek.
64GB'lık One X+'ın en büyük rakiplerinden Galaxy S3'ün 32GB modeline dahi yaklaşık 80$ daha fazla ödeyerek sahip olunabiliyor. Hem kalitesini koruyup hem de geniş hafızalı güncel bir akıllı telefonu tüketiciyle buluşturmaya hazırlanan HTC, yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen mobil sektördeki iddiasını sürdürmekte kararlı. Yapılan bu hamle sonrasında en üst seviyedeki boşluğu uzun süredir iddialara konu olan 5 inç Full HD ekran ve Snapdragon S4 Pro çipsetli telefon-tablet melezinin doldurmasına kesin gözüyle bakılıyor. 
HTC One X Plus modelinin 22 Ekim'de İngiltere'ye giriş yapmasının ardından diğer Avrupa ve Asya ülkelerine de sevkiyatın başlayacağı tahmin ediliyor. Cihazın ön sipariş sayfasına aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

http://www.clove.co.uk/htc-one-x-plus Yorum Yaz
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